此合作連結具突破性的創新者與亞洲著名零售網絡，共同應對農業領域最迫切的氣候挑戰

香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年 12 月 10 日 - 亞洲著名零售集團 DFI 零售集團（DFI）與致力推動紡織科技（Techstyle）與農業食品科技（Agrifood tech）領域可持續創新的全球合作樞紐 南豐作坊，今日宣布共同啟動「DFI 可持續創新大賽」。這項計劃旨在尋找突破性創新方案，以推動牛肉與牛奶行業邁向更可持續的未來。同時，此計劃誠邀全球創新團隊能攜手應對農業其中一個最迫切的氣候問題，並提供一個能直接擴大其影響力的渠道。





DFI 零售集團與南豐作坊合作推出「 DFI 可持續創新大賽」推動牛肉及牛奶產業減碳



畜牧業是氣候變化的主要成因之一，當中所產生的甲烷與其他溫室氣體排放量不容忽視。有見及此，本計劃希望徵集具實用性及擴展性的創新方案，以有效減低牛肉與牛奶養殖過程中的排放。透過把具前瞻性的創新團隊與 DFI的業務網絡連繫起來，計劃能有效縮短試點方案與大規模商業應用之間的距離。DFI藉此重申應對範疇三（Scope 3）排放的承諾，並由主要商品著手，推動供應商逐步轉型至低碳產品供應。



創新團隊可得到的資源



是次合作計劃有效突破氣候科技解決方案的常見瓶頸： 縮短成功試驗項目到獲廣泛商業化應用之間的距離。





獲選方案將獲得港幣12 萬元的獎金

與DFI零售集團建立商業合作機會

由南豐作坊和 DFI 的國際生態圈提供的導師指導、合作夥伴網絡拓展及聯合推廣等機會。

南豐作坊 x DFI 零售集團 —— 互補優勢 助力創新



DFI 零售集團行政總裁貝思哲（Scott Price）表示：「在應對範圍三排放計劃上，我們聚焦於四大重點商品（稻米、牛肉、牛奶及咖啡）。我們希望在牛肉與牛奶的產品類別上，能透過與南豐作坊合作，集結跨界別的創新力量，從而加速創新科技的廣泛應用，且推動減碳進展，為環境、社會及顧客創造持續而深遠的正面影響。」



南豐集團董事總經理及南豐紗廠創辦人張添琳表示：「這次合作絕對是使命與實力的完美結合。我們與 DFI 擁有共同願景，不單單發現問題所在，更積極建構解決方案。過去七年，南豐作坊已累積豐富經驗，培育數十項全球可持續科技項目，見證了從創新飼料、替代蛋白到智慧農業等領域的技術突破。我們將繼續運用全球網絡發掘最具潛力的創新團隊，結合 DFI 在亞洲的供應鏈佈局，真正推動可持續農業科技發展。」



「DFI 可持續創新大賽」旨在尋求多個類別的突破性項目，涵蓋改良牲畜管理、創新飼料原料與添加劑、先進繁殖策略、先進監控與測量系統，以及新型微生物干預技術等。獲選方案必須展現出在不損害牲畜健康或生產效益的前提下，能顯著減少溫室氣體排放的潛力。同時，方案亦需著重於為農民帶來益處，以及在不同地區農場的適用性。



如何申請計劃



申請截止日期為 2026 年3 月 8 日，屆時將遴選出最多 15 個創新方案，並交由DFI審核。最後將選出五組團隊入圍決賽，於 2026 年 6 月在香港舉行的總決賽中進行展示，南豐作坊將利用其廣泛的全球網絡，包括大學、研究機構、風險投資公司及初創培育合作夥伴，發掘具潛力的創新方案。欲了解更多「DFI 可持續創新大賽」的詳情，請參閱：https://bit.ly/DFI-sustainability-innovation-challenge-pr-tcHashtag: #DFIRetailGroup #DFISustainabilityInnovationChallenge #TheMillsFabrica #Sustainability #Scope3 #Decarbonisation #AgrifoodTech



關於 DFI 零售集團

DFI 零售集團 (「集團」) 為亞洲著名的零售集團，致力可持續發展，服務亞洲每一代顧客的日常時刻。截至 2025 年 12 月 1 日，集團連同聯營公司於12個市場共經營超過 7,400間店舖，並僱用逾 8.1 萬名員工。集團透過強大的店舖網絡和高效的供應鏈，致力為亞洲消費者提供優質且超值的產品，以及卓越的購物體驗和服務。集團連同聯營公司經營多個著名品牌，並歸納為五大類別，包括：健與美產品、便利店、食品、家居用品及餐飲。

關於南豐作坊

南豐作坊是一個全球合作樞紐，建基於南豐集團在香港的歷史傳統，致力於在紡織和農業食品方面推動以永續發展為重心的創新技術發展。對於處於不同成長階段的創新者，南豐作坊以獨特的方式提供全方位支援，包括風險投資基金、初創培育計劃、影響力零售體驗店 Fabrica X、原型製作空間，以及位於香港和倫敦的共享工作空間和活動場地組成。此外，南豐作坊全新推出的合作夥伴服務亦幫助各個規模和在任何可持續發展階段的企業，在其營運中發掘提升環境和社會影響的機會。





https://www.themillsfabrica.com/tc/



