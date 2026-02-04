DFS尖沙咀大減價｜護膚美妝產品2折起 SHU UEMURA粉餅 $71/MAC唇膏$86/Jo Malone香水半價

DFS尖沙咀日前進行終極優惠活動，全場大量護膚品及美妝品牌減價至4折起，小部分產品更大劈價至2折！護膚品牌包括Estée Lauder、LA MER、LA PRAIRIE、SK-II、LANCOME及HELENA RUBINSTEIN等推出多款優惠套裝，另外多個美妝品牌亦同時進行優惠，有YSL、M.A.C、NARS、Armani Beauty及Shu Uemura等，場內更有部分香水低至半價，一齊睇下有咩心水產品啦！

護膚品專區

Estée Lauder面部精華套裝

特價：$1,876｜ 原價：$3,752

Estée Lauder面部精華套裝





Estée Lauder皇牌套裝

特價：$2,559｜ 原價：$4,993

Estée Lauder皇牌套裝





Estée Lauder眼部護理套裝

特價：$683｜ 原價：$1,242

Estée Lauder眼部護理套裝





Estée Lauder眼霜30ml兩支裝

特價：$682.5｜ 原價：$975

Estée Lauder眼霜30ml兩支裝





SK-II護膚水套裝

特價：$2,425｜ 原價：$3,731

SK-II護膚水套裝





SK-II面部精華套裝

特價：$3,719｜ 原價：$4,959

SK-II面部精華套裝





LA MER面部精華套裝

特價：$7,676｜ 原價：$10,966

LA MER面部精華套裝





LA MER皇牌套裝

特價：$5,678｜ 原價：$7,571

LA MER皇牌套裝





LA PRAIRIE面霜套裝

特價：$7,680｜原價：$11,815

LA PRAIRIE面霜套裝





KIEHL’S面霜套裝

特價：$427｜ 原價：$1,068

KIEHL'S面霜套裝





Fresh皇牌套裝

特價：$1,690｜ 原價：$2,194

Fresh皇牌套裝





Shiseido面部精華套裝

特價：$2,008｜ 原價：$3,651

Shiseido面部精華套裝





HELENA RUBINSTEIN面部精華套裝

特價：$3,945｜ 原價：$6,575

HELENA RUBINSTEIN面部精華套裝





HELENA RUBINSTEIN皇牌套裝

特價：$8,791｜ 原價：$14,651

HELENA RUBINSTEIN皇牌套裝





LANCOME眼霜30ml兩支裝

特價：$724.5｜ 原價：$1,035

LANCOME眼霜30ml兩支裝





LANCOME面霜眼霜乳液3合1套裝

特價：$3,167｜ 原價：$4,525

LANCOME面霜眼霜乳液3合1套裝





LANCOME面部精華兩支裝

特價：$2,198｜ 原價：$3,149

DFS尖沙咀大減價｜大量美妝及名牌護膚品低至2折

化妝品專區

YSL皇牌套裝

特價：$1,820｜ 原價：$2,427

YSL皇牌套裝





NARS皇牌套裝

特價：$629｜ 原價：$968

NARS皇牌套裝





MAC皇牌套裝

特價：$531｜ 原價：$885

MAC皇牌套裝





ARMANI皇牌套裝

特價：$875｜ 原價：$1,591

ARMANI皇牌套裝





SHU UEMURA皇牌套裝

特價：$1,220｜ 原價：$1,877

SHU UEMURA皇牌套裝





MAC Matte Lipstick唇膏

特價：$86｜原價：$215

MAC Matte Lipstick唇膏





指定MAC產品買2件7折

DFS尖沙咀大減價｜大量美妝及名牌護膚品低至2折





SHU UEMURA粉餅

特價：$71｜ 原價：$355

SHU UEMURA粉餅





GUERLAIN面霜

特價：$615｜ 原價：$1,230

GUERLAIN面霜





AMAN ESSENTIALS各款產品6折

DFS尖沙咀大減價｜大量美妝及名牌護膚品低至2折





香水專區

Issey Miyake L’eau D’issey Pour Homme

特價：$335.5｜ 原價：$671

DFS尖沙咀大減價｜大量美妝及名牌護膚品低至2折





Issey Miyake a drop d’Issey edp

特價：$569.5｜ 原價：$1,139

Issey Miyake a drop d'Issey edp





VERSACE Crystal Noir Pour Femme

特價：$789｜ 原價：$1,315

VERSACE Crystal Noir Pour Femme





YSL CUIR

特價：$875｜ 原價：$1,750

YSL CUIR





YSL CABAN EDP

特價：$1,225｜ 原價：$2,450

YSL CABAN EDP





DOLCE & GABBANA EDP INTENSE

特價：$780｜ 原價：$1,560

DOLCE & GABBANA EDP INTENSE





Jo Malone London Hinoki & Cedarwood Cologne Intense

特價：$837.5｜ 原價：$1,560

DFS尖沙咀大減價｜大量美妝及名牌護膚品低至2折





Guerlain各款香水5折

DFS尖沙咀大減價｜大量美妝及名牌護膚品低至2折





2折專區

Lulu耳飾各款

特價$52｜ 原價：$260

Lulu耳飾各款





Hello Ferretti Beaded Clutch

特價$40｜ 原價：$200

Hello Ferretti Beaded Clutch





La Coque Francaise手機殼

特價：$44｜ 原價：$220

La Coque Francaise手機殼





DFS 美妝及護膚品大減價詳情

地點：九龍尖沙咀廣東道28號新太陽廣場G及B1層

日期：即日起至3月31日

優惠貨品數量有限，售完即止

