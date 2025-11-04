Dia 瀏覽器新增 Focus Mode 等 Arc 特色功能，吸引用戶回流

焦點

最近的消息顯示，Dia 瀏覽器有新的發展，而 Samsung Electronics 面臨重大法律挑戰。瀏覽器公司（The Browser Company）為了吸引用戶，推出了 Dia 的新功能，同時 Samsung 被裁定在一起專利侵權案件中需支付巨額賠償。

此外，瀏覽器公司更新了其 AI 驅動的瀏覽器 Dia，新增了幾個用戶在之前的瀏覽器 Arc 中所喜愛的功能。其中一個新加入的功能是 Focus Mode，這在 Arc 中受到廣泛好評。CEO Josh Miller 表示，該公司計劃將 Arc 中的更多優秀功能重新設計並整合進 Dia。Miller 在最近的 X 平台交流中澄清，這一策略旨在將 Arc 的熱門功能與 Dia 的先進架構相結合。隨著 AI 驅動瀏覽器市場競爭的加劇，瀏覽器公司目前在 Atlassian 的旗下，期望重新贏回可能因轉向 Dia 而感到被忽視的用戶。最新的更新可能有助於修補與前 Arc 用戶的關係，該公司希望能夠吸引他們回到其生態系統中。

同時，Samsung Electronics 遇到了一個重大的法律挫折，根據專利侵權裁決，該公司需支付近 $200 百萬 / 約 HK$ 1,560 百萬的賠償。德克薩斯州的一個陪審團裁定，Samsung 的設備，包括 Galaxy 智能手機和可穿戴設備，侵犯了 Pictiva Displays 的專利，這些專利與 OLED 技術有關。Pictiva 辯稱，Samsung 的產品違反了其旨在提高 OLED 顯示性能的專利，包括亮度、解析度和能效的改善。Pictiva 的總經理 Angela Quinlan 表示，該裁決證明了他們的知識產權的強大。作為回應，Samsung 表達了對裁決的不滿，並確認計劃上訴，同時向美國專利和商標局提交請願，要求使相關專利無效。

此外，這一裁決標誌著 Samsung 最近幾個月內第二次遭受重大財務打擊。此前，該公司因侵犯 Collision Communications 持有的與 4G、5G 和 Wi-Fi 標準相關的專利，被裁定需支付約 $445.5 百萬 / 約 HK$ 3,471 百萬的賠償。這些持續的法律鬥爭突顯了 Samsung 在保護其技術的同時，面對複雜專利環境所面臨的挑戰。

