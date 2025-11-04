Dia 瀏覽器新增 Focus Mode 等 Arc 特色功能，吸引用戶回流

最近的消息顯示，Dia 瀏覽器有新的發展，而 Samsung Electronics 面臨重大法律挑戰。瀏覽器公司（The Browser Company）為了吸引用戶，推出了 Dia 的新功能，同時 Samsung 被裁定在一起專利侵權案件中需支付巨額賠償。

此外，瀏覽器公司更新了其 AI 驅動的瀏覽器 Dia，新增了幾個用戶在之前的瀏覽器 Arc 中所喜愛的功能。其中一個新加入的功能是 Focus Mode，這在 Arc 中受到廣泛好評。CEO Josh Miller 表示，該公司計劃將 Arc 中的更多優秀功能重新設計並整合進 Dia。Miller 在最近的 X 平台交流中澄清，這一策略旨在將 Arc 的熱門功能與 Dia 的先進架構相結合。隨著 AI 驅動瀏覽器市場競爭的加劇，瀏覽器公司目前在 Atlassian 的旗下，期望重新贏回可能因轉向 Dia 而感到被忽視的用戶。最新的更新可能有助於修補與前 Arc 用戶的關係，該公司希望能夠吸引他們回到其生態系統中。

同時，Samsung Electronics 遇到了一個重大的法律挫折，根據專利侵權裁決，該公司需支付近 $200 百萬 / 約 HK$ 1,560 百萬的賠償。德克薩斯州的一個陪審團裁定，Samsung 的設備，包括 Galaxy 智能手機和可穿戴設備，侵犯了 Pictiva Displays 的專利，這些專利與 OLED 技術有關。Pictiva 辯稱，Samsung 的產品違反了其旨在提高 OLED 顯示性能的專利，包括亮度、解析度和能效的改善。Pictiva 的總經理 Angela Quinlan 表示，該裁決證明了他們的知識產權的強大。作為回應，Samsung 表達了對裁決的不滿，並確認計劃上訴，同時向美國專利和商標局提交請願，要求使相關專利無效。

此外，這一裁決標誌著 Samsung 最近幾個月內第二次遭受重大財務打擊。此前，該公司因侵犯 Collision Communications 持有的與 4G、5G 和 Wi-Fi 標準相關的專利，被裁定需支付約 $445.5 百萬 / 約 HK$ 3,471 百萬的賠償。這些持續的法律鬥爭突顯了 Samsung 在保護其技術的同時，面對複雜專利環境所面臨的挑戰。

