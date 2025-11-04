港大前副教授張祺忠承認誤殺罪 判囚 7 年 4 個月
Dia 瀏覽器新增 Focus Mode 等 Arc 特色功能，吸引用戶回流
最近的消息顯示，Dia 瀏覽器有新的發展，而 Samsung Electronics 面臨重大法律挑戰。瀏覽器公司（The Browser Company）為了吸引用戶，推出了 Dia 的新功能，同時 Samsung 被裁定在一起專利侵權案件中需支付巨額賠償。
此外，瀏覽器公司更新了其 AI 驅動的瀏覽器 Dia，新增了幾個用戶在之前的瀏覽器 Arc 中所喜愛的功能。其中一個新加入的功能是 Focus Mode，這在 Arc 中受到廣泛好評。CEO Josh Miller 表示，該公司計劃將 Arc 中的更多優秀功能重新設計並整合進 Dia。Miller 在最近的 X 平台交流中澄清，這一策略旨在將 Arc 的熱門功能與 Dia 的先進架構相結合。隨著 AI 驅動瀏覽器市場競爭的加劇，瀏覽器公司目前在 Atlassian 的旗下，期望重新贏回可能因轉向 Dia 而感到被忽視的用戶。最新的更新可能有助於修補與前 Arc 用戶的關係，該公司希望能夠吸引他們回到其生態系統中。
同時，Samsung Electronics 遇到了一個重大的法律挫折，根據專利侵權裁決，該公司需支付近 $200 百萬 / 約 HK$ 1,560 百萬的賠償。德克薩斯州的一個陪審團裁定，Samsung 的設備，包括 Galaxy 智能手機和可穿戴設備，侵犯了 Pictiva Displays 的專利，這些專利與 OLED 技術有關。Pictiva 辯稱，Samsung 的產品違反了其旨在提高 OLED 顯示性能的專利，包括亮度、解析度和能效的改善。Pictiva 的總經理 Angela Quinlan 表示，該裁決證明了他們的知識產權的強大。作為回應，Samsung 表達了對裁決的不滿，並確認計劃上訴，同時向美國專利和商標局提交請願，要求使相關專利無效。
此外，這一裁決標誌著 Samsung 最近幾個月內第二次遭受重大財務打擊。此前，該公司因侵犯 Collision Communications 持有的與 4G、5G 和 Wi-Fi 標準相關的專利，被裁定需支付約 $445.5 百萬 / 約 HK$ 3,471 百萬的賠償。這些持續的法律鬥爭突顯了 Samsung 在保護其技術的同時，面對複雜專利環境所面臨的挑戰。
推薦閱讀
其他人也在看
雙11優惠2025｜全網最抵優惠合集：半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶
已經換咗 iPhone 17 Pro，冇最新 Apple Watch Ultra 點得？Black Friday 前夕，Apple Watch Ultra 3 首度打出了幾吸引嘅折扣。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
Photoshop、AI、ID 免費取代品？Canva 旗下 Affinity 宣佈「永久免費」，附 Mac / Windows / iPad 版下載教學
全新 Affinity app 舖是以單一跨平台 app 提供過去分別在三個產品的功能，而且最重要的是「免費使用」；僅生成式 AI、自動去背、超解析度、人像打光等進階工具需搭配 Canva 付費方案使用。此舉定位為與 Adobe Creative Cloud 正面競爭的替代選項，並以 Canva 生態的協作與發佈能力作為差異化延伸。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
今晚就關 Liquid Glass！可調整透明度的 iOS 26.1 正式版據稱快將上線
在 iOS 26.1 beta 4 公測版中，Apple 已經為嚐鮮體驗者帶來了 Liquid Glass 透明度切換和鎖屏滑動啟用相機開關這兩項非常實用的改進。而根據彭博 Mark Gurman 的說法，對應的 iOS 26.1 正式版可能在今晚或是明晨便會上線。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點
文章來源：Qooah.com 萬眾期待的華為史上最薄 Mate——HUAWEI Mate 70 Air 最快於本月發佈，近期其外觀設計被首次曝光。 結合網傳的真機圖片，數碼博主 ＠數碼閒聊站 表示，HUAWEI Mate 70 Air 看起來屏幕在 6.9至7吋左右，是居中單孔等深四曲屏設計，並配備崑崙玻璃。 仔細觀察發現，HUAWEI Mate 70 Air 的中框沒有注塑斷點，加寬的電源鍵似乎支援側邊指紋識別。後置居中大圓鏡頭，影像能力估計不錯。整體來看，HUAWEI Mate 70 Air 是一款超大屏、超薄大電池的 Air 機型。 有網友進一步放出了 HUAWEI Mate 70 Air 的背部實拍圖，型號為 SUP-AL90，與電信終端產品庫中的 Mate 70 Air 型號一致。 結合網上爆料，HUAWEI Mate 70 Air 最高擁有 16GB RAM，出廠預裝鴻蒙OS 5.1 操作系統，支援升級至最新的鴻蒙OS 6 操作系統。可選擇曜金黑、羽衣白、金絲銀錦三款配色。 值得一提的是，預計 HUAWEI Mate 70 Air 會保留實體 SIM 卡插槽，並支援 eSIQooah.com ・ 13 小時前
Shokz OpenFit 2+ 雙單元開放式耳機：音質、舒適度新門檻
Shokz OpenFit 2+ 作為全新旗艦款式，在音質表現、佩戴舒適度、操控便利性與電池續航力等層面，完美繼承了前代 OpenFit 2 的優異水準，同時升級加入 Dolby Audio 音效處理、無線充電功能，並推出兩種新穎色系供用家挑選。更吸引人的是，其售價維持與原版相同的 HK$1,599，性價比明顯提升，讓人更有購買慾望。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
Google 翻譯新增 Gemini AI 協助選項，速度雖慢但更準確且符合語境
Google 翻譯終於開始加強整合 Gemini 模型，新版本增設了翻譯模型選項，讓用家可以在常規的 Fast 模式和 Gemini 加持的 Advanced 模式中進行選擇，以滿足不同使用需求。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store
據內媒報道，蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store。即用戶無需持有 iPhone 等蘋果設備，即可透過瀏覽器存取 apps.apple.com，體驗完整的應用程式瀏覽、搜尋和分享功能。 (CW)infocast ・ 1 小時前
三星電子在OLED專利訴訟中被判需賠償1.91億美元
美國德克薩斯州聯邦法院陪審團周一表示，三星電子因侵犯兩項涵蓋有機發光二極管(OLED)技術的美國專利，應向專利持有者Pictiva Displays賠償1.91億美元。 Pictiva Displays指出，三星電子在多款設備上侵犯了該公司在提升OLED顯示器解析度、亮度和能源效率方面的專利權。三星電子尚未對上述判決作出回應。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
Google Play Store 加入 AI 分析評論摘要功能，用戶秒瞭解 App 值不值下載
文章來源：Qooah.com Google 為了讓用戶更便捷地瞭解應用評價，在 Google Play Store 中加入了AI技術/功能，後續用戶不需要翻動頁面去查看上百條、甚至上千條評論瞭解應用情況，AI 會直接生成簡述地概要供用戶參考。據網絡流傳的圖片可以看到，用戶在 Google Play Store 的應用頁面，能夠看到一個板塊「評分與評論」，「評分與評論」中有一個標題名為「用戶評價」，「用戶評價」下方會顯示由 AI 總結其他用戶對應用評價的一段概述（正面、負面評價均會呈現），這個新功能正在通過 Google Play Store 48.5.23-31 版本逐漸發佈。 網絡流傳現階段 Google Docs 應用評論的截圖，截圖呈現 AI 生成了一段概述，正面評價為用戶普遍認為該應用使用起來較容易，並稱贊了該應用豐富的自定義選項；負面評價為部分用戶反映應用的用戶界面會出現一些Bug。而且 AI 還會給出一些話題標籤（chips），如「文件管理」、「用戶界面」和「應用穩定性」等詞條，使得用戶更方面地查看相關詞條下的詳細評價。 現在各大平台都會利用AI 生成評論概述，這種功能可以Qooah.com ・ 12 小時前
pCloud 雙 11 超筍終身雲端空間大平賣！多間誇國企業都用，實力保證
文章來源：Qooah.com 近年來隨著手機拍攝檔案所佔用的空間日益增大，一段僅 2-3 分鐘的 4K 影片就可能佔用 4GB 容量（1TB = 1024GB），用戶對雲端儲存空間的需求也隨之提升。多數使用者為求方便，往往選擇按月付費的 Google Drive 或 iCloud 服務。然而，若希望避免每月支付高昂的雲端空間費用，不妨考慮來自瑞士的雲端儲存服務公司 pCloud。該公司即將推出雙 11 優惠活動，僅需 $199 美元（折合約 HK$1,546），即可購買終身使用的 1TB 雲端儲存空間，相當划算。 為何選擇 pCloud？ 或許有人會問，為何應選擇 pCloud 而非選擇以月費形式使用 Google Drive 等服務？關鍵在於 pCloud 只需一次性付款，即可終身使用。此外，pCloud 的客戶包括可口可樂、adidas、Nike、X、BMW 及蜆殼石油等跨國企業，其服務品質與穩定性備受肯定。正如同樣來自瑞士的瑞士銀行以信譽著稱，pCloud 憑藉其可靠性，成功吸引眾多國際企業選用其雲端儲存服務。 pCloud 在資料傳輸安全性方面表現出色，從用戶裝置傳輸至 pClQooah.com ・ 1 天前
1O1O及csl客戶以ViuTV觀看全運會直播可免數據用量
第十五屆全國運動會(十五運會/全運會)即將揭幕。由即日起至11月21日，十五運會舉行期間，香港電訊(06823.HK)旗下 1O1O 及 csl 月費服務計劃用戶透過 ViuTV 網上平台及 ViuTV 應用程式，包括 ViuTV 99台、96台及四個專屬數碼頻道，觀賞開幕禮、閉幕禮、賽事直播及賽事精華，可獲豁免本地流動數據用量。ViuTV 將全程轉播多項十五運會賽事，更推出多達四個專屬數碼頻道，緊貼港隊比賽進程。(BC)infocast ・ 1 天前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 4 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 1 小時前
劉家良骨灰失蹤｜翁靜晶14歲對劉師傅一見鍾情 結婚報前世恩 曾捲入林競業律師墮樓事件
已故武術指導及導演劉家良的遺孀翁靜晶，尋晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，先夫安放於沙田寶福山的骨灰 8 月下旬被盜，劉師傅嘅骨灰不翼而飛。翁靜晶形容事件令人髮指，又透露部分名人及富豪家族的先人骨灰同樣遭竊，甚至有家屬接獲勒索電話，要求贖金達數千萬元。翁靜晶相信案件背後涉柬埔寨詐騙集團，並指自己過去揭露佛教界黑幕後，屢遭威脅及網絡攻擊，有人更揚言要「掘墓鞭屍」，懷疑事件與報復行動有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：Yahoo Food ・ 6 小時前
鄧月平自稱跆拳道港隊風波 教練：是美麗誤會
香港藝人鄧月平（Larine）日前在個人社交平台分享，自己正式成為香港跆拳道港隊，更在賽事中獲得銅牌。但其後「中國香港跆拳道協會」發表嚴正聲明，指沒有派出任何中國香港跆拳道代表隊成員出賽。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 1 天前
本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！
最近本地女生 Hidee 在 Instagram 帳號「dottiehidee」發片，分享她受爸爸拜託用一張珍 […] The post 本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！ first appeared on OLO. 這篇文章 本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！ 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 22 小時前