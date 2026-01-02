A Diamond is Forever 攜手連卡佛呈獻 「The Forever Gifts: A Natural Diamond Series」系列活動

焦點

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月2日 - A Diamond is Forever攜手亞洲頂級奢侈品零售商連卡佛，共同致敬天然鑽石的非凡之美與真實本質，雙方秉持對卓越工藝、創新精神與責任溯源的堅定承諾，呈獻匠心獨具的天然鑽石臻禮，詮釋溫情洋溢的季節。

A Diamond is Forever特邀影視紅星佘詩曼（左）與時尚名人徐濠縈親臨活動現場。佘詩曼與徐濠縈欣賞天然鑽石、並體驗鑽石檢測儀如何區分天然鑽石與合成鑽石。
A Diamond is Forever特邀影視紅星佘詩曼（左）與時尚名人徐濠縈親臨活動現場。佘詩曼與徐濠縈欣賞天然鑽石、並體驗鑽石檢測儀如何區分天然鑽石與合成鑽石。


「The Forever Gifts: A Natural Diamond Series」作為香港天然鑽石大師級珠寶臻品的終極目的地，已在連卡佛位於香港國際金融中心IFC商場旗艦店優雅啟幕，並推出一系列活動，打造城中話題。 特邀影視紅星佘詩曼、時尚名人徐濠縈、眾多VIP嘉賓、中國內地及香港媒體與時尚達人齊聚一堂，共同欣賞連卡佛精心甄選的天然鑽石佳作，沉浸式感受每件作品背後凝結的情感與設計巧思。

A Diamond is Forever於香港IFC連卡佛舉辦天然鑽石工作坊，帶領來賓沉浸式體驗鑽石從原石到璀璨成品的奇妙蛻變。
A Diamond is Forever於香港IFC連卡佛舉辦天然鑽石工作坊，帶領來賓沉浸式體驗鑽石從原石到璀璨成品的奇妙蛻變。


本次活動首階段匯聚多家當代高級珠寶品牌，每個品牌都以其獨特的設計理念，詮釋對創意與卓越的執著追求。 參與品牌包括State Property、YEPREM、Mio Harutaka、KORLOFF及Claudia Ma Fine Jewellery。 連卡佛商品部高級副總裁Emily Wong表示：「此次合作對連卡佛而言是一個重要的時刻。 與De Beers集團攜手，我們正在打造個以精湛工藝和全球創意來彰顯天然鑽石之美的頂級購物場景。 這個專屬空間重新詮釋了消費者與精美鑽石一珠寶互動的方式——將藝術性、創新性以及個人化設計融為一體。」

此次獨家活動更特邀De Beers鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）鑽石教育總監Jodine Bolden、研發科學家Samantha Sibley以及倫敦多元創作藝術家Annette Fernando，分別帶來多場天然鑽石大師課程與藝術互動體驗， 引領來賓深入探索天然鑽石的非凡世界。

左至右：星級時尚造型師李慧茵（Veronica Li ）、網絡紅人Ansheles、國際時尚博主Steph Hui 、演員湯君慈（Bruce Tong）和演員及歌手湯君耀（Chris Tong）出席天然鑽石工作坊，感受天然鑽石的非凡魅力。
左至右：星級時尚造型師李慧茵（Veronica Li ）、網絡紅人Ansheles、國際時尚博主Steph Hui 、演員湯君慈（Bruce Tong）和演員及歌手湯君耀（Chris Tong）出席天然鑽石工作坊，感受天然鑽石的非凡魅力。


在天然鑽石工作坊中，來賓們親身體驗了天然鑽石原石分揀、拋光鑽石分級，並學習如何鑑別天然鑽石與合成鑽石。 現場特別展出三顆由De Beers集團開採的珍貴天然鑽石原石：包括一顆重達接近297克拉的原石、一顆嵌於金伯利岩石的22克拉原石，以及一顆極為罕見、名為 「Beating Heart」的原石——接近0.33克拉，其內部還有一顆可自由移動的小鑽石，形成了「鑽中鑽」的獨特構造，生動展現了天然鑽石在大自然形成過程中的非凡地質奇跡。 這顆非凡的原鑽由De Beers鑽石研究機構進行專業分析，完整追溯其從孕育到問世的珍貴歷程，並記錄於Tracr區塊鏈平台。 參與課程的嘉賓均獲頒De Beers鑽石研究機構的天然鑽石工作坊證書。

De Beers集團天然鑽石亞太區市場副總裁黎翠華（Loletta Lai）表示：「我們很高興與連卡佛攜手呈現這一系列精彩活動，共同珍視天然鑽石歷久彌新的價值，共同致敬那些不斷賦予這些瑰寶生命力的珠寶設計師們。」

除了De Beers鑽石研究院提供的專業見解外，倫敦多元創作藝術家Annette Fernando為來賓展示了其以天然鑽石蛻變歷程為靈感的藝術作品《The Multi-Faceted Self》，通過一場療癒的填色工作坊，邀請參與者以天然鑽石的蛻變歷程為隱喻，探索個人成長與內在韌性。

A Diamond is Forever與連卡佛此次合作，匯聚來自全球的天然鑽石匠心傑作，無論是經典品牌的深厚底蘊，還是新進設計的創新活力，皆圍繞天然鑽石的永恒魅力，在禮贈季節，共繪「The Forever Gifts: A Natural Diamond Series」。 這不僅完美詮釋了天然鑽石作為世間恒久價值的珍貴禮物，更讓每一顆天然鑽石所承載的愛與承諾，成為人們心中永恒的記憶，續寫天然鑽石關於美麗、珍稀、情感與傳承的動人新篇。

臻選品牌介紹

Claudia Ma Fine Jewellery
懷抱對現代高級珠寶的熱愛與對品質的堅定追求，Claudia Ma 於 2000 年創立其同名品牌。 憑藉敏銳的設計天賦與對藝術的感知，她以創新方式演繹經典主題，打造出風格鮮明、工藝卓越的作品，深受業界廣泛讚譽。 Claudia 曾與 Shanghai Tang、連卡佛、De Beers集團旗下珠寶品牌 Forevermark 永恒印記等知名品牌合作，進一步鞏固其在香港高級珠寶領域的獨特地位。 她近期的系列以「杠鈴」為靈感，象徵平衡、專注與力量，採用 18K 金材質並鑲嵌天然鑽石，作品兼具韌性美學與日常佩戴的當代風格。

Claudia 分享：「天然鑽石與工藝密不可分。 好的工藝讓鑽石的內在光芒得以綻放，而設計則以現代方式呈現這份恒久之美，並傳承下去讓更多人能夠欣賞。 沒有工藝的加持，即使是最珍貴的鑽石也只能一件被深藏和埋沒的寶物。」

State Property
來自新加坡、屢獲殊榮的當代高級珠寶品牌 State Property，以現代設計語言融匯傳統工藝之精髓。 品牌由一位珠寶設計師與一位工業設計師於 2015 年共同創立，從文化、文學與歷史中汲取靈感，以貴金屬打造結構鮮明卻貼合人體曲線的造型美學。

State Property分享：「天然鑽石所蘊含的情感密度是其他材質無法取代的。 它們珍稀、美麗與堅韌，每一顆都凝聚著大地的故事，亦是時間的結晶。 我們始終被這種富含意義的材質所吸引，因為鑽石象徵著恒久、記憶，以及歲月沉澱后的靜谧、奢華之感。 在 State Property，我們希望這種力量同樣體現在在每件以初心打造，能夠跨越時間、被世代珍藏的珠寶作品之中。」

YEPREM
以先鋒創作聞名的 YEPREM 是一家家族經營的高級珠寶品牌，持續推動並突破當代鑽石珠寶設計的邊界。 品牌有著輝煌的傳承匠藝與前瞻美學設計，其作品如今在美洲、歐洲、中東及亞洲廣受讚譽。

YEPREM分享：「天然鑽石是最純粹且最堅韌的象徵，這些特質亦映照出 YEPREM 的品牌之路與工藝精神。 每一顆天然鑽石都經歷時間、壓力淬鍊而生，蘊含著蛻變的能量與內在力量。 它們與生俱來的光輝與純粹不僅超越潮流、世代閃耀，更能傳遞情感、表達個性。 在 YEPREM 的世界裡，天然鑽石不是簡單的材質，更是承載堅韌、光芒與故事的核心。」

MIO HARUTAKA
所有 MIO HARUTAKA 作品均由日本工匠匠心打造，將大自然的純粹美感注入每一件設計。 品牌成立於 2011 年，始終致力於實現鑽石可追溯性與可持續性，同時堅持卓越的手工技藝。

設計師 Harutaka 分享：「工藝是珠寶創作的靈魂，幾乎決定了一件作品的全部。 每一個，細節都依賴於工匠的技藝。 正因工藝之精湛，我的每件作品都歡迎大家近距離地欣賞、感觸細節之處; 我始終相信，唯有經得起審視的工藝，才能讓珠寶設計的美以最動人的方式呈現。」

KORLOFF
自 1978 年創立以來，KORLOFF 始終代表著獨立女性的真實一面——充滿魅力、富有冒險精神、大膽果敢。 品牌以打造精湛的高級定製珠寶而聞名，每件作品皆以大膽設計與無可比擬的法國工藝為核心，展現品牌無限的創造力與藝術熱情。

KORLOFF分享：「我們的故事始於一顆全球最大的明亮式切割天然黑鑽——Black Korloff，它歷經數百萬年的獨特蛻變，成為我們每天持續獲得靈感的源泉，象徵著大自然充滿神秘、生機與變化的力量。 天然鑽石具有其他材質無法複製的真實質感與深度內涵，它提醒我們，美是由時間、自然壓力與光共同塑造的，這些力量也貫穿於每一件 Korloff 珠寶的創作中。」

De Beers集團鑽石研究機構專家介紹：

De Beers集團鑽石教育總監Jodine Bolden
Jodine曾於大型快速消費品企業擔任運營管理職務，並在奢侈健康與美容行業擔任歐洲區人力資源管理工作，其間培養了對創造卓越客戶體驗的熱情。 加入De Beers集團后，她擔任人力資源經理五年，期間深入接觸集團全球業務，並逐漸對天然鑽石研究領域產生強烈興趣。 隨後，她參與創建了De Beers鑽石研究機構教育服務，並負責開發如今面向客戶的多門專業課程。

自 2018 年以來，De Beers鑽石研究機構教育服務已提供涵蓋原石分選、拋光鑽石的分級及實驗室培育鑽石檢測等多個領域的專業培訓。

De Beers集團鑽石研發科學家Samantha Sibley
Samantha 在De Beers集團旗下研究、開發和商業團隊擁有逾 30 年的行業經驗，熟悉天然鑽石與實驗室培育鑽石特性的深厚知識。 她參與開發了De Beers過去及當前的多代鑽石驗證儀器，並在全球範圍內教授這精準篩查的相關過程。

她同時從事輻照與高溫高壓（HPHT）顏色處理的研究，並將這些研究成果運用於De Beers實驗室的篩查體系開發之中。 她擁有物理學 BTEC 高等國家證書，是英國寶石學會（Gemmological Association of Great Britain）鑽石研究員（DGA），並持有 Leadership Management UK 與英國特許管理學院的團隊領導資格。 她曾於全球各地就天然鑽石主題發表演講，並通過實地訪問礦區、切割中心、拋光工廠、實驗室及珠寶展會積累了豐富的一線行業經驗。

倫敦藝術家Annette Fernando，參展作品《The Multi-Faceted Self
Annette Fernando（1991年出生於倫敦）是一名跨界藝術家和策展人。 她畢業於英國中央聖馬丁藝術與設計學院 (Central Saint Martins)，擁有美術學士學位，目前在蘇富比藝術學院 (Sotheby's Institute of Art) 攻讀當代藝術碩士學位，並在該校獲得了聲名遠播的「文化領袖獎學金」。

Fernando多才多藝，繪畫、版畫、製圖、電影等領域均有涉獵。 她的作品集風格多元，除傳統美術外，還包括為電視和電影佈景、櫥窗展示、公共壁畫及時尚專案創作的風景繪畫。 目前，Fernando的作品側重於永恒地呈現自然景觀，藉助多種媒介捕捉那些常常被忽視的瞬間之美。 Fernando的作品廣受業界認可，包括2014年榮獲哲爾伍德繪畫獎，2021年和2023年兩度入選皇家藝術學院夏季展。 她的作品也被美國、法國、中國香港和英國等地的公共機構和私人收藏所珍藏。


關於De Beers集團

De Beers集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。 De Beers集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈僱用超過20,000名員工，以其產值以及其在博茨瓦納、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，De Beers集團為全球最大的鑽石生產公司。 創新是De Beers集團的核心策略，以此發展包括De Beers（De Beers London）和Forevermark永恒印記在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計劃GemFair和Tracr。 De Beers集團通過De Beers鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託De Beers集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。 De Beers集團致力於

「創守永恒」

的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。 De Beers集團是Anglo American PLC集團的一員。 如需瞭解更多資訊，請訪問

www.debeersgroup.com

關於連卡佛

創立於 1850 年，連卡佛是亞洲最具影響力的奢侈品零售商之一，以全球視野發掘最具創意、品質卓越的設計師作品，打造橫跨女裝、男裝、美妝與健康、家居生活及高級珠寶的當代奢華體驗。

連卡佛在香港特別行政區設有四家門店，並在上海、北京及成都共開設三家門店，並配有全球數字旗艦店，以及專為中國市場打造的電商平臺與微信小程式商城，是大中華區首家且唯一的全管道奢侈品零售商。 每家門店均因地制宜進行個人化設計，融合時尚、設計、藝術與音樂，營造多感官體驗，並提供卓越服務。

連卡佛隸屬於亞洲領先的時尚零售及品牌管理集團 The Lane Crawford Joyce Group，旗下亦包括 Joyce 及 ImagineX Group。


