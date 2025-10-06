「A Diamond is Forever」：紐約盛會致敬Desert diamonds漸變色沙漠主題天然鑽石

Ciara、Julia Fox、Lucien Lavinscount、Lucky Blue Smith及Teyana Taylor 於會上佩戴Desert diamonds漸變沙漠鑽石閃耀登場

美國紐約 - Media OutReach Newswire - 2025年10月6日 - 「A Diamond is Forever」於紐約ARTECHOUSE藝術空間隆重推出Desert Diamonds漸變色沙漠主題天然鑽石 (簡稱「漸變沙漠鑽石」)，透過沉浸式晚宴展現天然鑽石的永恒魅力與獨特個性。



image 1 (1)



當晚星光熠熠，匯聚各界名人，包括：Amanda Murphy、Amber Mark、Bliss Lau、Chanel Iman、Ciara、Edvin Thompson（Theophilio）、Francesca Scorsese、Haley Kalil、Hilary Rhoda、Jameel Mohammed（KHIRY）、Jessica Stam、Jules Kim（Bijules）、Julia Fox、Kate Bartlett、Lorraine West、Lucien Lavinscount、Lucky Blue Smith、Maggi Simpkins、Marvin Douglas（Bad Bunny造型師）、Mei Pang、納米比亞共和國大使Penda Naanda、紐約市芭蕾舞團首席舞者Roman Mejia、De Beers集團品牌及鑽石品類CEO Sandrine Conseiller、Sergio Hudson、Stephanie Gottlieb、Teyana Taylor、紐約市芭蕾舞團首席舞者Tiler Peck、Wing Yau（WWAKE）、頂尖編輯與具非凡遠見的珠寶設計師，共同參與這場融合藝術創意與感官體驗的盛會。



「漸變沙漠鑽石」的推出，標誌著天然鑽石邁向全新篇章 － 展示其源於大地的純粹、珍稀本質與跨越文化的愛情象徵意義及永恒價值。「漸變沙漠鑽石」的色彩靈感源自孕育它們的沙漠景觀，從暖白色延伸至香檳和琥珀色，展現出豐富而和諧的視覺層次，令人眼前一亮。



晚宴中展出了逾30多位卓越設計師及品牌的天然鑽石作品，呈現多樣化光譜，從暖白、香檳、琥珀至威士忌等獨特色調，不僅瞬間成為文化焦點，更成為紅毯盛會及名人訂婚鑽介的靈感來源。



當晚多位嘉賓佩戴Desert Diamonds鑽飾亮相: Amber Mark佩戴Le Vian項鍊、耳環及戒指；Amanda Murphy佩戴Le Vian項鍊；Ciara佩戴鑲嵌由Botswana採探的漸變沙漠鑽石的 Premier Gem戒指、Vice Versa耳釘及De Beers London項鍊；Chanel Iman佩戴Le Vian項鍊；Francesca Scorsese佩戴Aneri項鍊；Haley Kalil佩戴Le Vian耳環；Hilary Rhoda佩戴Khepri耳環及項鍊；Indiana Woodward佩戴Khepri耳環；INJI佩戴Le Vian手鐲及Aneri耳環；Jessica Stam佩戴Le Vian項鍊；Julez Smith佩戴Le Vian項鍊；Julia Fox佩戴MUNNU The Gem Palace戒指；Julia Hackman Chafé佩戴Aneri耳環、項鍊及Le Vian手鐲；Kate Bartlett佩戴Le Vian項鍊及Aneri耳環；Lauren Wolfe佩戴Le Vian圈形耳環；Lucien Lavinscount佩戴Le Vian項鍊及Kay Jewelers戒指；Lucky Blue Smith佩戴Le Vian項鍊、Kay Jewelers項鍊、手鐲及戒指；Mei Pang佩戴Aneri項鍊；Megan DeAngelis佩戴Le Vian項鍊；Roman Mejia佩戴Premier Gem項鍊；Sergio Hudson佩戴Khepri耳環；Tenicka Boyd佩戴Le Vian耳環；Teyana Taylor佩戴鑲嵌由Namibia採探的漸變沙漠鑽石的 Grandview Klein項鍊及手鐲；及Tiler Peck佩戴Khepri項鍊及耳環。



跨越文化與世代，天然鑽石以其出人意料的絢麗色彩，持績啟發藝術家、設計師與收藏家；他們透過佩戴鑽飾展現個人品味及獨特風格。如今，越來越多消費者也渴望擁有如自身般獨一無二的鑽石。



是次晚宴在ARTECHOUSE創新數碼藝術空間舉行，以多感官體驗模式展現自然美及當代創意。賓客首先品嚐IBest Wine佳釀，然後享用由eKhaya主廚Lorna Maseko精心設計的菜餚及雞尾酒、完美融合創意及極致工藝。晚宴的原創音樂，糅合Afrobeats與Amapiano節奏，充分展現是次國際活動的文化精神，並將現場氣氛升華至極點。



De Beers集團品牌及鑽石品類CEO Sandrine Conseiller表示：「今夜讓我們再次感受到天然鑽石與生俱來的魔幻、神秘及無盡魅力。當代消費者渴望展現自身獨特個性，同時也重視那份深刻而真摯的情感聯繫——天然鑽石。漸變沙漠鑽石，不論作為風格宣言或日常佩戴，都為這份源於自然、歷久常新的珍貴禮物注入現代涵意。」



參展設計師與品牌包括：Almasika、Aneri、Atit、Bernard James、Bijules、Bliss Lau、Briony Raymond、Casey Perez Jewelry、Fred Leighton、Grandview Klein、Harwell Godfrey、Indigo、Jade Ruzzo、Jade Trau、Jewels with Jules、Kay Jewelers、Khepri、Leigh Maxwell、Le Vian、Lorraine West、Maggi Simpkins、Martin Katz、Marvin Douglas Jewelry、Michelle Fantaci Fine Jewelry、Mociun、MUNNU The Gem Palace、Neil Lane、Nikos Koulis、Premier Gem、Retrouvaí、Rosy Blue、Stephanie Gottlieb Fine Jewelry、Ten Thousand Things、Uniform Object、Vale Jewelry、Vanessa Fernández、Vice Versa、William Goldberg、WWAKE及Zahn Z。

Hashtag: #ADiamondisForever #NaturalDiamonds #diamonds #Desertdiamonds







關於De Beers集團

De Beers集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。De Beers集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈顧用超過20,000名員工，以其產值以及其在波札那、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言， De Beers集團為全球最大的鑽石生產公司。創新是De Beers集團的核心策略，以此發展包括De Beers De Beers (De Beers London）和Forevermark永恒印記在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計畫GemFair和Tracr。De Beers集團通過De Beers鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託De Beers集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。De Beers集團致力於

「"創守永恆」"

的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。De Beers集團是Anglo American PLC集團的一員。如需瞭解更多資訊，請訪問

www.debeersgroup.com

。







