香港機場意外兩死　貨機滑出跑道墮海

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo Style HK

Dickies限時低至28折！淨色Logo Tee低至$142／外套低至35折／男女通用工裝褲$211起

ASOS正進行限時減價，Dickies低至28折優惠，即睇Yahoo購物推介：

Dickies限時低至28折！淨色Logo Tee低至$142／外套低至35折／男女通用工裝褲$211起

近年盛行工裝穿搭，低腰褲、短版Tee、工褲等單品都經常在IG網紅身上出現，不少潮牌如Dickies、Stussy、Vans等都再次炒熱。準備入手一系列潮流單品跟上大勢的話，今期ASOS絕對是大家尋寶好地方，Yahoo購物專員發現Dickies男女裝低至28折，淨色Logo Tee低至$142，男女裝工裝褲平了$500多，即睇抵買推介！

立即查看Dickie女裝優惠頁 立即查看Dickie男裝優惠頁

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

Dickies男女裝低28折！淨色logo tee低至$142

Dickies於1922年成立，起初是在二戰時為美軍提供服飾，令品牌的工裝產品相當有名氣。想平價入手Dickies產品的話，ASOS都是個不錯的選擇，今期Dickies男女裝都有平，折扣低至28折，當中最抵買的就是Dickies 874工裝褲，由原價$767減至$211，平了$556，而且款式男女都可以著，買來做情侶裝都得！Dickies Logo Tee都值得入手，女裝淨色Logo Tee最平低至$142；男裝藍白間條Logo Tee折後只是$189，款式更是ASOS獨家發售，不怕同人撞衫！Dickies男女裝還有不少抵買之物，如女裝Dickies牛仔長裙低至36折、男裝Dickies長袖外套更低至35折，趁冬天前買冬天衫最抵，一於趁有優惠快手買回家吧！

Dickies女裝優惠推介：

Dickies long denim carpenter skirt with front slit in green tone light grey

36折特價：$272｜原價：$767

SHOP NOW

Dickies long denim carpenter skirt with front slit in green tone light grey
Dickies long denim carpenter skirt with front slit in green tone light grey

Dickies central logo cropped t-shirt in black

4折特價：$142｜原價：$356

SHOP NOW

Dickies central logo cropped t-shirt in black
Dickies central logo cropped t-shirt in black

Dickies seasonal cord skirt in black

42折特價：$267｜原價：$644

SHOP NOW

Dickies seasonal cord skirt in black
Dickies seasonal cord skirt in black

Dickies marysville ribbed top in light grey

55折特價：$194｜原價：$356

SHOP NOW

Dickies marysville ribbed top in light grey
Dickies marysville ribbed top in light grey

Dickies男裝優惠推介：

Dickies 874 straight fit work trousers chinos in stone

28折特價：$211｜原價：$767

SHOP NOW

Dickies 874 straight fit work trousers chinos in stone
Dickies 874 straight fit work trousers chinos in stone

Dickies winterised eisenhower jacket in khaki green

35折特價：$695｜原價：$2,044

SHOP NOW

Dickies winterised eisenhower jacket in khaki green
Dickies winterised eisenhower jacket in khaki green

Dickies river grove striped t-shirt in navy and white- exclusive to asos

46折特價：$189｜原價：$411

SHOP NOW

Dickies river grove striped t-shirt in navy and white- exclusive to asos
Dickies river grove striped t-shirt in navy and white- exclusive to asos

Dickies valley grove 3 pack crew socks in white multipack

82折特價：$172｜原價：$211

SHOP NOW

Dickies valley grove 3 pack crew socks in white multipack
Dickies valley grove 3 pack crew socks in white multipack

UNIQLO「Labubu」香港限定Tee 10.17登場！$99起、只限網購，20周年聯名Pop Mart鎖定搶購

聖誕倒數月曆2025｜MAC Advent Calendar低至4折！珠寶禮盒+24件美妝產品 皇牌唇膏/斷貨王眼影

Net-A-Porter波鞋大減價低至4折！老爹鞋ASICS低至$559、IU代言New Balance都有平

