Dickies限時低至28折！淨色Logo Tee低至$142／外套低至35折／男女通用工裝褲$211起
ASOS正進行限時減價，Dickies低至28折優惠，即睇Yahoo購物推介：
近年盛行工裝穿搭，低腰褲、短版Tee、工褲等單品都經常在IG網紅身上出現，不少潮牌如Dickies、Stussy、Vans等都再次炒熱。準備入手一系列潮流單品跟上大勢的話，今期ASOS絕對是大家尋寶好地方，Yahoo購物專員發現Dickies男女裝低至28折，淨色Logo Tee低至$142，男女裝工裝褲平了$500多，即睇抵買推介！
立即查看Dickie女裝優惠頁 立即查看Dickie男裝優惠頁
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
Dickies男女裝低28折！淨色logo tee低至$142
Dickies於1922年成立，起初是在二戰時為美軍提供服飾，令品牌的工裝產品相當有名氣。想平價入手Dickies產品的話，ASOS都是個不錯的選擇，今期Dickies男女裝都有平，折扣低至28折，當中最抵買的就是Dickies 874工裝褲，由原價$767減至$211，平了$556，而且款式男女都可以著，買來做情侶裝都得！Dickies Logo Tee都值得入手，女裝淨色Logo Tee最平低至$142；男裝藍白間條Logo Tee折後只是$189，款式更是ASOS獨家發售，不怕同人撞衫！Dickies男女裝還有不少抵買之物，如女裝Dickies牛仔長裙低至36折、男裝Dickies長袖外套更低至35折，趁冬天前買冬天衫最抵，一於趁有優惠快手買回家吧！
Dickies女裝優惠推介：
Dickies long denim carpenter skirt with front slit in green tone light grey
36折特價：$272｜
原價：$767
Dickies central logo cropped t-shirt in black
4折特價：$142｜
原價：$356
Dickies seasonal cord skirt in black
42折特價：$267｜
原價：$644
Dickies marysville ribbed top in light grey
55折特價：$194｜
原價：$356
Dickies男裝優惠推介：
Dickies 874 straight fit work trousers chinos in stone
28折特價：$211｜
原價：$767
Dickies winterised eisenhower jacket in khaki green
35折特價：$695｜
原價：$2,044
Dickies river grove striped t-shirt in navy and white- exclusive to asos
46折特價：$189｜
原價：$411
Dickies valley grove 3 pack crew socks in white multipack
82折特價：$172｜
原價：$211
