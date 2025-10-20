Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Dickies限時低至28折！淨色Logo Tee低至$142／外套低至35折／男女通用工裝褲$211起

近年盛行工裝穿搭，低腰褲、短版Tee、工褲等單品都經常在IG網紅身上出現，不少潮牌如Dickies、Stussy、Vans等都再次炒熱。準備入手一系列潮流單品跟上大勢的話，今期ASOS絕對是大家尋寶好地方，Yahoo購物專員發現Dickies男女裝低至28折，淨色Logo Tee低至$142，男女裝工裝褲平了$500多，即睇抵買推介！

立即查看Dickie女裝優惠頁 立即查看Dickie男裝優惠頁

Dickies男女裝低28折！淨色logo tee低至$142

Dickies於1922年成立，起初是在二戰時為美軍提供服飾，令品牌的工裝產品相當有名氣。想平價入手Dickies產品的話，ASOS都是個不錯的選擇，今期Dickies男女裝都有平，折扣低至28折，當中最抵買的就是Dickies 874工裝褲，由原價$767減至$211，平了$556，而且款式男女都可以著，買來做情侶裝都得！Dickies Logo Tee都值得入手，女裝淨色Logo Tee最平低至$142；男裝藍白間條Logo Tee折後只是$189，款式更是ASOS獨家發售，不怕同人撞衫！Dickies男女裝還有不少抵買之物，如女裝Dickies牛仔長裙低至36折、男裝Dickies長袖外套更低至35折，趁冬天前買冬天衫最抵，一於趁有優惠快手買回家吧！

Dickies女裝優惠推介：

Dickies long denim carpenter skirt with front slit in green tone light grey

36折特價：$272｜ 原價：$767

Dickies long denim carpenter skirt with front slit in green tone light grey

Dickies central logo cropped t-shirt in black

4折特價：$142｜ 原價：$356

Dickies central logo cropped t-shirt in black

Dickies seasonal cord skirt in black

42折特價：$267｜ 原價：$644

Dickies seasonal cord skirt in black

Dickies marysville ribbed top in light grey

55折特價：$194｜ 原價：$356

Dickies marysville ribbed top in light grey

Dickies男裝優惠推介：

Dickies 874 straight fit work trousers chinos in stone

28折特價：$211｜ 原價：$767

Dickies 874 straight fit work trousers chinos in stone

Dickies winterised eisenhower jacket in khaki green

35折特價：$695｜ 原價：$2,044

Dickies winterised eisenhower jacket in khaki green

Dickies river grove striped t-shirt in navy and white- exclusive to asos

46折特價：$189｜ 原價：$411

Dickies river grove striped t-shirt in navy and white- exclusive to asos

Dickies valley grove 3 pack crew socks in white multipack

82折特價：$172｜ 原價：$211

Dickies valley grove 3 pack crew socks in white multipack

