珠海長隆飛船酒店買2送2
新任「Dior公主」是她們！鄺玲玲、Orm，泰國GL界神顏CP「LingOrm」正式成為Dior品牌大使
泰國超人氣GL（Girls' Love）組合「LingOrm」（Lingling Sirilak Kwong與Orm Kornnaphat Sethratanapong）正式官宣成為Dior全球品牌大使！
二人因熱門劇集《The Secret of Us》和《Only You》爆紅的螢幕情侶，以甜蜜默契與青春活力征服全球粉絲，如今跨界時尚界，成為繼Jisoo後Dior的亞洲新寵兒，期待三位Dior小公主下次同框合作畫面。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
鄺玲玲是誰？
還未認識鄺玲玲嗎？鄺玲玲在1995年5月11日出生，爸爸是香港人，媽媽是泰國人。擁有混血五官深邃顏值的她，自小在香港生活，說得一口流利廣東話，在17歲才到泰國升學，曾經因為泰文不夠好而在學業上面對很大困難。
2018年，外型亮麗的鄺玲玲參選孔敬小姐，並獲得冠軍。一直喜歡演藝工作的她，也一步一步往演員的方向發展，在參加泰國第3電視台的試鏡後，也順利成為電視台藝人。鄺玲玲去年因為泰國女女GL劇《我們的秘密》而爆紅，也有在生日時到香港舉行粉絲見面會，衣錦還鄉。
Orm是誰？
2002年5月27日出生的Orm，本名Kornnaphat Sethratanapong，是泰國三台旗下非常當紅的年輕女星之一。她家世優渥，媽媽是資深演員Koy Narumon，父親來自經營冷凍食品企業的家族，因此也常被形容為「星二代＋富二代」。
Orm在泰國頂尖中學（包括 English-ASEAN 項目）畢業後，取得詩納卡寧威洛大學國際經濟學位，也攻讀社群媒體碩士。她大約在2019-2020年正式出道，先在多部劇中演配角，2023年因《醫愛之名》開始受到關注，之後憑GL女女愛情劇《我們的秘密》爆紅，與同劇的港泰混血演員鄺玲玲組成「LingOrm」CP，在亞洲年輕觀眾間人氣非常高。Orm既有家境又有混血美貌，又能讀書，現在又成為Dior品牌大使，是令人羨慕的優越人生。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
鄺玲玲同款Dior三大爆款手袋：D-Dream、D-Motion、Grand Tour Multipocket，時尚迷要搶翻了
LVMH繼承者之戰比《權力遊戲》更精彩，阿爾諾五姊弟爭奪近2兆名牌帝國：「以實力決定地位」
其他人也在看
Karina加入「人間香奈兒」一份子，正式接任CHANEL Beauty大使
aespa成員Karina，不只是「Prada女兒」，現在接任成為CHANEL Beauty大使，加入「人間香奈兒」一份子。這位新生代美人模範，近年成為很多品牌的寵兒，為各大品牌帶貨不少，現在加入CHANEL Beauty大家族，期待日後她為品牌的彩妝帶來更多新氣息，詮釋品牌「原生之美」的美學。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
Stand Oil香港進駐銅鑼灣！子瑜、舒華、許允真都拎的復古手袋，品牌進駐是要令銅鑼灣變成「港版聖水洞」？
韓國長期熱賣的Stand Oil香港限定店要來了！Stand Oil由設計師Kim Ji-hyun於2018年創立，其平滑光亮的「stand oil」（繪畫媒介油）是品牌的設計靈感，TWICE子瑜、李聖經、i-dle舒華、田小娟、LE SSERAFIM許允真等當紅韓星idol都有拿過Stand Oil手袋，現在品牌在香港都可以買到了，各位韓國潮流時尚寶貝，鎖定開幕詳情！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
聖誕禮物2025｜$100-$500從MUJI到DIOR！彩妝護膚品聖誕交換禮物清單，學生黨/上班族都適合
聖誕交換禮物最怕買到讓人尷尬的雞肋產品！這次精選多款$100-$500價位的護膚美妝好物，從學生黨到上班族都能找到心水選擇，保證花心思、真心好用，送禮絕不失手。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
近日，有網民於 Threads 發帖表示，「正式宣布黑芝麻已取代開心果成甜品界一哥！」，簡單一句話即時引來不少芝麻愛好者現身力撐，更有開心果粉絲坦言已經「轉會」。帖文迅速引起熱烈討論，一眾網民即變身黑芝麻推廣大使，紛紛留言分享不同黑芝麻食品，亦有不少小店藉機自薦其黑芝麻出品。Yahoo Food ・ 7 小時前
深圳美食2025〡深圳20大美食推介！蟹叁寶蟹黃麵/福建菜天花板/法式浪漫魚子醬蛋糕
深圳美食2024多到不能盡錄！適逢周末放假想美食一日遊，深圳絕對是人氣之選！只需一程地鐵即可直達落馬洲或羅湖口岸，美食種類多不勝數而且消費便宜，更有多個人氣商場，逛足一日都不會覺得悶，每次去都有新發現！Yahoo Food精選20間人氣必食餐廳，馬上看看內文的深圳美食推介！Yahoo Food ・ 7 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱11 代 iPad 回歸歷史低價，HK$2,180 購 Apple 最新 A16 入門平板
iPad 11 在 Black Friday 期間回歸了歷史低價！目前它的 128GB Wi-Fi 版正在 Amazon 上以 US$280 的價格促銷。換算過來大約是 HK$2,180，比本地購買便宜幾百蚊。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
adidas黑五優惠勁減低至19折 最平$173買到波鞋！3折買水原希子同款Gazelle、男裝T恤只需$83
雙11、Black Friday、雙12、聖誕減價……各大優惠於年尾來勢洶洶，各位要守住荷包確實不容易。在等待下一個促銷來臨之前，編輯發現原來網購平台Zalora正悄悄進行指定品牌大激減，當中Adidas更低至19折，折扣可謂空前最強！最平$173買到Rivalry低筒鞋、明星復古系列Gazelle竟然只需$203、連男女裝也低至$100內，部份產品已剩下少量碼數，大家趕快搶貨吧！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
MAMA 2025｜BABYMONSTER化身《獵魔女團》對決新生代男團組成Saja Boys
2025 MAMA AWARDS 進入最後倒數,全球第一 K-POP 頒獎典禮公布強大 K-POP 藝人陣容,將電影中 HUNTR/X 與 Saja Boys 之間的高潮對決從銀幕搬上舞台。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
孫藝珍青龍獎封后，「孫仙戰衣」竟來自小眾品牌？準新娘趕緊筆記這個上海品牌晚裝
第46屆青龍獎紅毯上最閃的不止女星身上的珠寶，還有玄彬與孫藝珍這對神仙眷侶！兩人不僅憑著《哈爾濱》與《徵人啟弒》齊封影帝影后，在紅毯上更是甜度破表，恩愛互動像從韓劇裡走出來般浪漫！讓人驚喜的是，孫藝珍這身絕美戰袍居然並非頂奢大牌，而是來自上海的小眾婚紗品牌WINK Atelier！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Mahou Dokoro哈利波特主題限定店登陸海港城
哈利波特fans注意！尖沙咀海港城迎來了令人期待的Mahou Dokoro哈利波特主題期間限定店，店內集合了多款以哈利波特系列及怪獸與牠們的產地電影中的霍格華茲學院和Niffler為靈感的秋冬主題服飾商品，還有Diagon Alley中熱鬧繽紛的Weasley's Wizard Wheezes系列與節日裝飾品，店內更有香港限定商品，絕對值得入手！ Happy Christmas! 毛衣主題包款 限定店推出特別以哈利和榮恩為主題的聖誕節毛衣圖案設計的收納小包和多功能托特包，靈感源自Weasley太太在故事中為兩人編織名字首字母“H”和“R”的毛衣，象徵著家人般的溫暖與關懷。黑色調簡約內襯搭配獨特聖誕毛衣圖案，收納小包容量適中，適合日常小物；三用托特包則支持手提、單肩及斜挎多種方式，方便又時尚。 毛絨飾品與服飾系列 Niffler造型的毛絨圍巾柔軟且貼心附有小夾扣，像被金探子抱緊般溫暖；同系列拖鞋和毛絨公仔夾以精細細節還原角色萌態，讓人愛不釋手。還有以霍格華茲學院為主題的披肩、波士頓包、雙面托特包及收納包，注重實用與設計美感的結合，適合喜歡學院風的粉絲日常使用；麻花針織襪同樣透出經典...men’s Reads ・ 13 小時前
金裕貞《親愛的X》逆襲成惡女！5大私服技巧：大地色外套、皮衣、小香風…穿出高級心機氣場
其實不只戲裡轉變驚人，戲外私服穿搭更能看出金裕貞從鄰家甜妹蛻變成時髦、自信又帶點優雅的成熟女人味。風格不只俐落、還兼具時尚氣場與高級配色，以下就來解析金裕貞的5大私服技巧！金裕貞的私服穿搭：大地色西裝外套、溫柔與氣場一次GET金裕貞非常擅長用寬鬆版型的大地色...styletc ・ 23 小時前
京東集團否認發行涉京東健康可交換債券傳聞
彭博引述知情人士透露，京東集團－ＳＷ(09618.HK)考慮通過發行股票掛?u債券籌集至少10億美元(78億港元)。京東否認這一傳言，稱並不屬實。知情人士稱，京東在評估投資者對潛在發行債券的興趣，該債券可交換京東健康(06618.HK)股票，相關討論仍在進行，細節可能會有所變化。多間科技公司正在籌集資金，以投入大量資金發展人工智能，並在外賣等領域面臨日益激烈的競爭。騰訊控股(00700.HK) 、百度集團－ＳＷ(09888.HK) 和美團－Ｗ(03690.HK) 等近期紛紛湧入點心債市場，阿里巴巴－Ｗ(09988.HK) 在9月完成今年最大規模的可轉債發行，籌資32億美元。(CW)infocast ・ 21 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
海洋公園優惠｜新推出2日票、除開每次只要$269！一個價錢、任選2日入園
不知不覺，港產大熊貓龍鳳胎「家姐」加加、「細佬」得得已經滿15個月大！打算入園探望大熊貓，或參與Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」活動，就要把握海洋公園最新推出的「一票雙遊，雙倍享受」優惠，一個價錢就可以在指定日期任選2個日子入園，除開每次只要$269，等於半價優惠，相當划算～Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
耀才證券曾升12% 螞蟻收購要約加付按金增至1.64億
耀才證券(1428.HK)今日(26日)高開12%報8.4元，早段曾漲12%高見8.4元。現報8.14元，升8.53%，成交1,011.35萬股，涉資8,113.37萬元。AASTOCKS ・ 5 小時前
芷珊再約王嘉爾 ｜ 王嘉爾大方自揭曾做醫美 啪臉骨：醫美係（藝人）工作
直率的Jackson罕有大方自揭曾做醫美與「啪骨」：「（做藝人）都真係要醫美嘅，人哋唔公開啫，我公開」、「喺韓國，有啲叫整骨？Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
三上悠亞藏了多少張王牌？ 靠賣大衣跟迷因幣賺到翻！
三上悠亞本名鬼頭桃菜，93年生的名古屋人。小時候超迷早安少女組，13歲就自己跑去試鏡，結果第一關就被刷下來，回家哭一波隔天又繼續追星，超硬的啦！Japhub日本集合 ・ 1 小時前
蘇民峰開暑期風水班索價5萬每分鐘賺4位數？天價學費惹熱議
著名堪輿學家蘇民峰玄學知識豐富，多年來提供解決各種風水問題，例如住宅或辦公室風水、改名、流年命相、八字全相及公司改名等服務，全靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿。蘇民峰更於1986年開設蘇民峰教室，將風水命理知識發揚光大，直至教學後期覺得有點身心疲累，2011年停止公開授課，轉為私人教授。日前，蘇民峰於社交平台及命理風水網站發文分享「2026年暑期風水班」課程細節，其天價收費震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Black Friday優惠2025｜馬拉松Marathon Sports黑五優惠限時45折起！NB 530低至$379、Hoka跑鞋7折
黑色星期五Black Friday 2025優惠即將開始，各大網購平台及品牌都出招吸引大家消費！而雲集不少運動品牌的馬拉松Marathon Sports網店亦推出限時低至45折優惠，有多款波鞋列入減價區，最推介New Balance的不同系列。另外，想備戰馬拉松賽事，也有Asics、Saucony、Hoka等跑鞋選擇，想趁平買定多一、兩套運動服飾做替換的話，一定要把握今次黑五優惠的機會！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
香港山頂夜景新玩法！攀岩再飛索、俯瞰香港璀璨夜景 即睇每人收費
遊客總會坐纜車上山頂看香港百萬夜景，而作為本地人當然要挑戰性高一點，最近就有「太平山飛索」活動，為香港山頂帶來了一場前所未有的冒險體驗，結合了攀岩、高空橫越與飛索，讓參與者以獨特的方式俯瞰維多利亞港的璀璨夜景。Yahoo 旅遊 ・ 58 分鐘前