新任「Dior公主」是她們！鄺玲玲、Orm，泰國GL界神顏CP「LingOrm」正式成為Dior品牌大使

泰國超人氣GL（Girls' Love）組合「LingOrm」（Lingling Sirilak Kwong與Orm Kornnaphat Sethratanapong）正式官宣成為Dior全球品牌大使！

二人因熱門劇集《The Secret of Us》和《Only You》爆紅的螢幕情侶，以甜蜜默契與青春活力征服全球粉絲，如今跨界時尚界，成為繼Jisoo後Dior的亞洲新寵兒，期待三位Dior小公主下次同框合作畫面。

鄺玲玲是誰？

還未認識鄺玲玲嗎？鄺玲玲在1995年5月11日出生，爸爸是香港人，媽媽是泰國人。擁有混血五官深邃顏值的她，自小在香港生活，說得一口流利廣東話，在17歲才到泰國升學，曾經因為泰文不夠好而在學業上面對很大困難。

2018年，外型亮麗的鄺玲玲參選孔敬小姐，並獲得冠軍。一直喜歡演藝工作的她，也一步一步往演員的方向發展，在參加泰國第3電視台的試鏡後，也順利成為電視台藝人。鄺玲玲去年因為泰國女女GL劇《我們的秘密》而爆紅，也有在生日時到香港舉行粉絲見面會，衣錦還鄉。

Orm是誰？

2002年5月27日出生的Orm，本名Kornnaphat Sethratanapong，是泰國三台旗下非常當紅的年輕女星之一。她家世優渥，媽媽是資深演員Koy Narumon，父親來自經營冷凍食品企業的家族，因此也常被形容為「星二代＋富二代」。

Orm在泰國頂尖中學（包括 English-ASEAN 項目）畢業後，取得詩納卡寧威洛大學國際經濟學位，也攻讀社群媒體碩士。她大約在2019-2020年正式出道，先在多部劇中演配角，2023年因《醫愛之名》開始受到關注，之後憑GL女女愛情劇《我們的秘密》爆紅，與同劇的港泰混血演員鄺玲玲組成「LingOrm」CP，在亞洲年輕觀眾間人氣非常高。Orm既有家境又有混血美貌，又能讀書，現在又成為Dior品牌大使，是令人羨慕的優越人生。

鄺玲玲與Orm「泰國GL女神」合體亮相巴黎！Dior牛仔穿搭街拍照絕對要收藏起來

