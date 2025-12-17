宏福苑五級火︱一文盤點大維修四大異常
DIOR 聖誕 2025 攻略：限定彩妝、倒數月曆必搶！香港置地/海港城 3 大打卡熱點！
聖誕節嘅鐘聲就快響啦！你準備好未？喺咁多頂級品牌入面，DIOR 嘅聖誕系列真係每年最最最令人期待嘅焦點！
佢哋啲限定彩妝有晒心思，啲禮品套裝又奢華又精緻，仲有全球各地嗰啲夢幻節日裝置，都為呢個特別嘅節日注入咗無與倫比嘅優雅同魅力。
作為你最信得過嘅旅遊同生活資訊平台，Trip.com 獨家幫你搵齊咗 2025 年 DIOR 聖誕嘅最新情報！呢份「最強攻略」會幫你輕鬆掌握晒所有必買清單、必睇靚景同必去嘅香港打卡熱點，包你聖誕節可以盡情享受 DIOR 帶嚟嘅華麗同驚喜，令個節日更加光彩照人！
💄 DIOR 聖誕 | DIOR 2025 年聖誕限定彩妝系列
每年 DIOR 聖誕限定彩妝系列一出，都係美妝界嘅盛事，搞到無數愛靚嘅人都引頸以待！佢哋唔單止係化妝品，更加似係值得收藏嘅藝術品，講述住法式優雅嘅傳奇。
有可靠消息話，2025 年嘅 DIOR 聖誕 系列靈感係嚟自「星夜下的奇幻花園」。佢將 DIOR 品牌最經典嘅標誌性元素，同聖誕節嗰種閃閃發光、神秘魅力完美結合，預示住一場視覺同感官嘅雙重盛宴！
【DIOR聖誕限定彩妝】矚目焦點：聖誕限定五色眼影盤（Dior 5 Couleurs Couture - Christmas Limited Edition）
呢款重新設計嘅五色眼影盤，係 DIOR 聖誕彩妝 系列嘅核心，絕對係唔可以錯過嘅收藏品！
2025 年嘅配色方案好大膽創新，又勁精緻，巧妙地結合咗金屬光澤嘅未來感、絲絨霧面嘅柔和感，同埋閃閃發光嘅節日華麗感，畀你隨心所欲咁化出唔同風格嘅眼妝。
圖片來源：DIOR 官網
色號「星夜花園」： 其中一盤，用咗深邃迷人嘅夜藍、奢華閃耀嘅金色，仲有一抹柔和嘅粉紫色做主色調，好似將星空下嘅奇幻花園縮細放喺眼皮度咁，完美打造出神秘又極致優雅嘅晚裝妝容，包你喺聖誕 Party 入面成為焦點！
色號「璀璨冬日」： 另一盤就偏向溫暖色系，主打迷人嘅古銅金、典雅嘅香檳色，同埋充滿節日氣氛嘅紅色，輕輕鬆鬆幫你化出溫馨、充滿聖誕 Feel 嘅日常妝容，無論係家庭聚會定同朋友飲嘢，都勁有魅力。
設計巧思： 值得一提嘅係，DIOR 聖誕 眼影盤嘅壓紋設計一直都係佢嘅藝術價值所在，每年都靚到令人歎為觀止。預計 2025 年會用璀璨嘅星辰圖案、DIOR 標誌性嘅藤格紋，或者同「星夜下的奇幻花園」主題緊密結合嘅圖案。每一盤都好似一件微型藝術品咁，勁有收藏價值，令你個化妝櫃更加奢華！
傲姿唇膏（Rouge Dior）聖誕珍藏版
除咗驚豔嘅眼影盤，DIOR 經典嘅 傲姿唇膏（Rouge Dior）系列，每年 DIOR 聖誕期間都會換上獨特嘅限定包裝，仲會推出令人心動嘅獨家聖誕色調，個個美妝迷都爭住搶！
限定包裝： 預計 2025 年嘅 DIOR 聖誕 唇膏外殼，會繼續佢一貫嘅奢華風格，用閃耀嘅金色或者典雅嘅銀色飾帶，再精心飾以精緻嘅 DIOR 標誌浮雕。輕輕揸喺手，嗰種奢華感同節日氣息，本身就係一種享受，無論自己用定送禮都份外體面。
重點色號：
限定色 #999（金屬光版本）：想像吓，全球熱賣嘅經典 DIOR 999 紅色唇膏，喺 DIOR 聖誕限定系列入面加入咗細膩又璀璨嘅金屬閃光。輕輕一搽，即刻為你嘅節日 Party 妝容增添無限光采同自信，做足全場焦點！
新色「冬日玫瑰」： 略帶藍調嘅冷粉色，優雅又時尚。
唇膏套裝： 對於唇膏控嚟講，每年 DIOR 聖誕推出嗰啲有多支唇膏嘅珍藏套裝，真係令人難以抗拒！呢啲套裝通常集合咗熱門色號同限定新色，無論係獎勵自己，定係作為一份有品味嘅聖誕禮物，都係絕佳選擇。
璀璨閃爍蜜粉（Diorific Powder）
呢款蜜粉係 DIOR 聖誕系列嘅另一個標誌性產品。
圖片來源：DIOR 官網
用途： 可以搽喺面部或者膊頭頸部，即刻提亮膚色，畀肌膚柔和嘅節日微光。
壓紋： 喺 DIOR 聖誕彩妝系列入面，粉餅上嘅壓紋設計通常都係最精細、最講究工藝嘅地方。呢啲壓紋通常會呈現出充滿細節嘅 DIOR 聖誕主題圖案，例如精緻嘅星辰、花卉或者品牌標誌。佢哋嘅藝術價值甚至超越咗產品本身，好似一件值得細味嘅微型藝術品，令你每次補妝都充滿儀式感。
🎁 DIOR 聖誕 | 2025 年 DIOR 聖誕香氛及護膚禮品套裝精選
除咗令人心醉嘅 DIOR 聖誕限定彩妝，DIOR 嘅香氛同護膚禮品套裝，喺聖誕節期間都係勁受歡迎嘅送禮熱門！呢啲套裝唔單止包裝設計勁靚，仲集合咗品牌旗下多款經典明星產品，以超值嘅組合呈現，無論係自己買嚟體驗奢華，定係作為一份體面大方嘅禮物，都勁抵！
聖誕香氛珍藏禮盒
圖片來源：DIOR 官網
J'adore 真我香水套裝 / Miss Dior 聖誕香氛套裝： 呢款為優雅女士設計嘅套裝，通常有正裝香水、迷你版香水，同埋搭配嘅潤膚乳。所有產品都放喺經典嘅金色禮盒入面，輕輕打開，就可以聞到 Miss Dior 獨有嘅花漾香味，散發住無盡嘅女性優雅同魅力。
Miss Dior 漫舞玫瑰香水套裝 / 花漾迪奧淡香水聖誕套裝 (Blooming Bouquet)： 如果你想為後生女仔揀禮物，呢個套裝就最完美啦。佢通常有輕盈嘅淡香水、旅行裝，同埋滋潤嘅身體護理產品。成個套裝用粉嫩色調，仲有 DIOR 經典嘅蝴蝶結裝飾，甜美得嚟又有法式浪漫，好啱展現青春活力嘅年輕女性。
Sauvage 曠野之心男士香水套裝 / 曠野之心男士香氛聖誕套裝 (Sauvage)：DIOR 亦為男士市場準備咗獨特嘅聖誕禮品套裝。呢個套裝入面有充滿野性魅力嘅香水，再配搭埋鬚後水或者清爽嘅沐浴露，設計簡約又型格。送畀男伴、老竇或者老友都好啱，等佢哋喺節日都可以散發自信同品味。
Prestige 傲姿玫瑰花蜜護膚套裝
如果你追求極致嘅護膚體驗，DIOR 旗下嘅頂級護膚線 Prestige，每年喺 DIOR 聖誕期間都會推出令人期待嘅豪華聖誕套裝，幫你嘅肌膚帶嚟奢寵嘅修護同滋養。
圖片來源：DIOR 官網
套裝內容： 呢啲 Prestige 聖誕套裝通常會精選佢哋嘅明星產品，例如被稱為「生命之源」嘅玫瑰花蜜活顏再生精華油（La Micro-Huile de Rose），仲有同系列嘅奢華乳霜同眼部精華，以旅行裝或者迷你裝形式呈現，畀你輕鬆體驗頂級護膚嘅非凡功效。
特色：Prestige 聖誕套裝唔單止係肌膚嘅奢華享受，仲畀你一個以更抵嘅價錢體驗 DIOR 頂級護膚品嘅絕佳機會。對於嗰啲重視肌膚保養、追求卓越效果嘅愛美人士嚟講，呢份絕對係一份貼心又極具價值嘅最佳聖誕禮物！
DIOR 聖誕倒數月曆
DIOR 嘅聖誕倒數月曆一直都係限量搶購嘅對象！
圖片來源：DIOR 官網
設計： 每年 DIOR 聖誕最搶手嘅單品之一，梗係 DIOR 倒數月曆啦！呢款月曆本身已經係一件令人讚嘆嘅精美藝術品，設計靈感通常會以 DIOR 巴黎總店嘅經典建築，或者當年嘅聖誕主題做藍本，例如 2025 年嘅「星夜下的奇幻花園」。月曆入面精心藏住 24 件迷你 DIOR 產品，日日開一格，日日都有驚喜！
產品驚喜： 呢款 DIOR 聖誕倒數月曆嘅內容，包括晒品牌最受歡迎嘅香水、彩妝、護膚品，甚至仲有精緻嘅蠟燭等等。由 12 月 1 號開始，每日打開一個小格子，都會帶畀你一份獨特嘅奢華驚喜，為成個聖誕節增添濃濃嘅儀式感同期待！
重要提醒： 不過，呢款夢幻嘅 DIOR 倒數月曆數量極少，可以話係「一秒斷貨」嘅熱門單品！佢通常會喺 11 月初就正式開賣，強烈建議你務必提早鎖定目標，密切留意官方發售資訊，唔好錯過入手嘅寶貴機會啊！
📸 DIOR 聖誕 | 2025 年 DIOR 聖誕香港 3 大打卡熱點曝光！夢幻節日裝置巡禮
每年聖誕季，DIOR 都會喺全球各大時尚都會設置令人目眩神迷嘅華麗節日裝置，為城市注入濃濃嘅節日氣氛同藝術氣息。喺亞洲嘅時尚之都香港，DIOR 嘅旗艦店同各大主要商場嘅聖誕佈置，更加係遊客同本地人都爭住去嘅必去打卡熱點！
Trip.com 幫你預測咗 2025 年香港幾個最有可能有盛大 DIOR 聖誕裝置嘅超靚地點，畀你提前計劃一場視覺饗宴（溫馨提示：以下地點同具體佈置詳情，請以 DIOR 官方最終公佈為準）。
👑 置地廣場 (Landmark) 旗艦店
置地廣場係香港最頂級、最奢華嘅購物中心之一，一直都係時尚潮流嘅指標，而 DIOR 喺呢度嘅旗艦店，就係聖誕期間最受矚目嘅焦點。每年 DIOR 聖誕裝置都會以佢無與倫比嘅華麗同璀璨，霸佔商場中庭或者舖頭外面最顯眼嘅位置，以精緻嘅設計吸引無數時尚愛好者同遊客停低欣賞，成為中環區嘅必訪打卡熱點！
預期裝置特色： 預計 2025 年置地廣場嘅 DIOR 聖誕裝置會延續年度「星夜下的奇幻花園」主題，呈現一個巨型、發光嘅 DIOR 圖騰裝置，例如一顆璀璨嘅 DIOR 星辰，或者一個以精緻花卉為靈感嘅夢幻冬日花園。裝置通常會用 DIOR 標誌性嘅金色同白色燈光，配搭無數精緻嘅裝飾細節，營造出童話般嘅奢華感。呢度絕對係影節日時尚大片嘅絕佳背景，隨手一影都係令人驚豔嘅打卡相！置地廣場嘅 DIOR 裝置一向以佢無與倫比嘅精緻度聞名，絕對值得你慢慢細味，流連忘返。
詳細地址： 香港中環皇后大道中 15 號置地廣場地下
交通方式：
港鐵： 中環站 G 出口，沿行人通道行大約 1 分鐘就到。
巴士：有好多條巴士線（例如 15C, 26, 720A, 722 等）都經中環，喺置地廣場附近落車就輕鬆抵達。
小巴：往返山頂嘅小巴 1 號線都會經過呢度。
🚢 尖沙咀 海港城（Harbour City）
海港城係香港最受歡迎嘅購物中心之一，遊客同本地人都鍾意嚟。佢面向壯麗維多利亞港，地理位置超好，好啱用嚟展示大型節日裝置。 DIOR 以前嘅聖誕季都試過喺海港城嘅海運大廈入口或者商場入面，設置獨具匠心嘅 DIOR 聖誕主題裝飾，為維港兩岸增添節日氣息。
預期裝置特色： 由於海港城空間夠大，預計 2025 年 DIOR 聖誕裝置會更加具規模感同互動性。例如，我哋可能會見到一個由無數 DIOR 星星組成嘅璀璨光影隧道，或者精心還原 DIOR 巴黎工坊聖誕場景嘅沉浸式佈景，令你感覺好似置身喺巴黎嘅浪漫節日咁。夜晚，當裝置嘅燈光亮起，同迷人嘅維港夜景互相輝映，特別迷人，係香港夜晚打卡嘅絕佳去處！海港城每年聖誕嘅佈置都係城中熱話，DIOR 個裝置一定會巧妙結合海港城嘅地理優勢，帶畀顧客一邊購物一邊欣賞維港靚景嘅雙重享受。呢度嘅裝置通常係戶外大型景觀，氣勢磅礴，絕對值得專程去睇！
詳細地址： 香港九龍尖沙咀廣東道 3-27 號海港城
交通方式：
港鐵： 尖沙咀站 A1 出口或 E 出口，沿海防道行大約 5-10 分鐘；亦可由尖東站 L5 出口行過去。
渡輪： 坐天星小輪去尖沙咀碼頭，一出碼頭就見到。
巴士：好多條經九龍同過海嘅巴士線（例如 1A, 2, 6, 8P, 28, 973 等）都可以去到海港城附近嘅巴士總站，交通好方便。
🕰️ 銅鑼灣 時代廣場（Times Square）
位於銅鑼灣核心地帶嘅時代廣場，係香港島嘅中心地標，佢個露天廣場一直都係搞大型節慶活動同設置吸睛節日裝置嘅熱門場地。喺 DIOR 聖誕期間，DIOR 亦極有可能喺度設立期間限定嘅夢幻節日裝置，甚至開埋 Pop-up Store，為銅鑼灣嘅聖誕氣氛再添奢華亮點。
預期裝置特色：時代廣場嘅戶外空間好啱展示高聳或者結構複雜嘅 DIOR 聖誕裝置。我哋可以期待見到一棵巨大嘅 DIOR 聖誕樹，上面掛滿咗 DIOR 經典產品形狀嘅精緻吊飾，又或者係以 DIOR 先生童年故居為靈感嘅法式莊園佈景，營造出溫馨又極致奢華嘅節日氣氛。時代廣場人流勁多，DIOR 喺度設裝置，一定會設計成勁易影相、勁易傳播嘅視覺焦點，鼓勵大家分享上社交媒體。裝置嘅每一個細節同燈光效果嘅運用，都係營造節日魔法嘅關鍵，絕對係銅鑼灣打卡嘅首選！
詳細地址： 香港銅鑼灣勿地臣街 1 號時代廣場
交通方式：
港鐵： 銅鑼灣站 A 出口直達商場地庫。
電車： 「波斯富街」或「堅拿道西」站。
巴士：有好多條港島同過海巴士線（例如 2A, 5B, 8, 107, 112, 601 等）都可以去到時代廣場附近嘅巴士站，交通網絡好發達。
💄 DIOR 聖誕：尊享美妝服務與限定顧客體驗
節日限定彩妝教學及預約服務
聖誕節嚟緊，DIOR 美妝專櫃通常會好貼心咁推出一系列由專業化妝師提供嘅「聖誕派對彩妝服務」，幫你喺節日入面閃耀全場！呢項服務唔單止係化妝，更加係一次專業嘅「節日妝容指導」體驗。你可以提前預約，由經驗豐富嘅 DIOR 化妝師親自幫你化妝，用最新嘅 DIOR 聖誕限定彩妝系列產品，為你度身訂造最啱節日氣氛、最能突顯你個人魅力嘅亮眼節日妝容。
服務內容： 呢項尊貴嘅 DIOR 聖誕彩妝服務通常包括由精緻底妝、迷人眼妝、魅惑唇妝到持久定妝嘅全套服務。有啲 DIOR 專櫃甚至會提供埋專業修眉服務，確保你個妝容由細節處都無懈可擊，等你可以自信迎接每一個聖誕 Party！
預約方式： 因為 DIOR 聖誕彩妝服務勁受歡迎，特別係週末同埋臨近聖誕節嘅黃金時間，期會好緊張。Trip.com 強烈建議你務必提前透過 DIOR 官網、品牌專門店或專櫃電話進行預約，確保你享受到呢份獨特嘅節日禮遇。
禮品包裝服務升級
DIOR 品牌一向都以佢精美絕倫嘅禮品包裝聞名，將每一份禮物都昇華為藝術品。喺 DIOR 聖誕呢個特別節日，呢項服務仲會全面升級，為你嘅心意增添無限奢華同儀式感！
聖誕限定禮盒： 喺 DIOR 聖誕期間，你買嘅禮物都會被精心裝入飾有聖誕專屬主題圖案嘅限定禮盒入面，例如璀璨嘅星辰、浪漫嘅花卉或者年度主題元素。禮盒外面會再繫上特別設計嘅節日絲帶，每一個細節都彰顯住 DIOR 嘅心思同奢華。
個性化卡片： 為咗令你嘅心意更獨特，顧客通常可以免費獲得 DIOR 獨家設計嘅聖誕賀卡。如果你需要，細心嘅店員仲會代筆手寫祝福語，將你溫暖嘅心意完美傳達，等收禮者感受到呢份專屬嘅尊貴同感動。
限定吊飾： 仲有驚喜！有時 DIOR 仲會推出限量版嘅聖誕吊飾或者精緻小掛件，作為額外嘅禮品包裝裝飾。呢啲獨特嘅點綴唔單止令你份禮物更特別，仲大大提升咗佢嘅收藏價值，成為一份真正有意義嘅節日紀念品！
🥂 尊貴顧客限定節日活動
活動特色： 喺呢啲專屬活動入面，尊貴嘅客人可以喺更私密嘅環境，優先預覽同選購最新嘅 DIOR 聖誕限定產品，避開人潮。同時，你仲可以享受到香檳、精緻小食等貼心服務，感受到賓至如歸嘅奢華體驗，令購物成為一種享受！
參與方式： 呢啲勁吸引嘅 DIOR 聖誕 VIP 活動通常只會邀請品牌嘅 VIP 會員參加。不過，就算你依家唔係 VIP，都有機會透過註冊成為 DIOR 會員，或者達到某個消費門檻嚟獲得邀請，建議你可以向常去嘅 DIOR 專櫃查詢詳情，把握呢個難得嘅尊享機會。
🛍️ DIOR 聖誕 | 2025 年 DIOR 聖誕限定產品購買貼士與攻略
鑑於 DIOR 聖誕限定系列每年都勁受歡迎，好多熱門單品甚至一上架就好快賣晒，如果你想成功買到心儀嘅產品，就一定要識得呢啲實用嘅購買貼士！Trip.com 幫你整理咗以下攻略，助你喺 2025 年嘅 DIOR 聖誕搶購戰中旗開得勝！
掌握開售時間
官方渠道： 首先，務必密切留意 DIOR 官方網站、各大社交媒體平台（好似 Instagram、Facebook 等）同埋品牌電郵通訊。官方公佈嘅發售日期同最新資訊最準確可靠，係你掌握搶購先機嘅第一手資料。
專櫃預購： 特別係好似 DIOR 倒數月曆呢類超熱門嘅限量產品，DIOR 通常會提前開放畀 VIP 會員或指定顧客預購。所以，建議你喺發售前，提早向你常去嘅 DIOR 專櫃查詢詳細嘅預購資訊同資格，爭取搶先一步！
線上與線下同步搶購
DIOR 線上旗艦店：DIOR 官網通常會係聖誕限定系列第一批上架嘅線上渠道。佢好處係方便快捷，你唔使出門口就可以搶購；但缺點係競爭超級激烈，熱門產品通常喺極短時間內就賣晒。為咗提高成功率，強烈建議你提前註冊成為 DIOR 官網會員，並將心水產品提前加入購物車，等開售嗰陣即刻結賬！
實體專門店/專櫃： 如果你鍾意親身感受產品質感、享受購物體驗，去實體店買係個唔錯嘅選擇。喺專櫃買，你唔單止可以親身體驗產品，仲可以享受到品牌提供嘅精美包裝服務，確保產品冇問題。為咗避免心水產品俾人搶晒，建議你喺開售日當日朝早就去專櫃，搶佔先機！
留意聯乘及獨家套裝
你仲可以留意吓 DIOR 有時會同香港各大百貨公司（好似 連卡佛 Lane Crawford、Harvey Nichols 等）或者旅遊零售商（好似 DFS、機場免稅店）合作，推出獨家聯乘套裝或者限定色號。呢啲獨家商品通常更稀有、更吸引，值得你特別關注！
額外優惠： 喺百貨公司嘅 DIOR 專櫃買嘢，除咗享受到專櫃服務，你仲可以累積百貨公司嘅積分，或者參與百貨公司舉辦嘅消費優惠活動，呢啲變相幫你爭取到更多折扣或額外禮遇，令你嘅 DIOR 聖誕購物更加划算！
旅遊零售： 如果你近排有出門計劃，咁喺機場免稅店買 DIOR 嘅香水或護膚套裝，通常可以享受到更有競爭力嘅優惠價。對於旅客嚟講，呢個係個絕佳嘅慳錢機會！
📃 產品清單及預算規劃
喺產品正式開賣之前，建議你先擬定一份詳細嘅購買清單同預算。
避免衝動消費：DIOR 聖誕限定系列嘅設計真係太靚，好容易令人衝動買嘢。為咗避免不必要嘅開支，建議你喺買之前，務必列出必買清單，並嚴格按照清單執行，理性購物，確保買到真正需要同鍾意嘅嘢。
確認送禮對象： 如果你買 DIOR 聖誕產品係為咗送禮，請務必提前確認對方嘅喜好同需求，避免買到唔啱用嘅嘢。例如，如果對方係香水控，咁揀聖誕限定香水套裝就最啱；如果係美妝達人，就應該鎖定限量版嘅限定眼影盤或唇膏，咁樣份禮物就更顯心意同品味啦！
