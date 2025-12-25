Dior 2026早春飾物超美來襲！「小雛菊系列」春日感爆棚，這6款耳環頸鏈精緻細節藏不住

繼品牌新任創意總監Jonathan Anderson，將俏皮的小雛菊元素帶入Dior的時裝世界後，這個充滿朝氣的符號便成為了新的設計焦點！2026早春系列更進一步，推出多款以雛菊為主題的飾物，將柔美浪漫的花卉意象化為可佩戴的精緻工藝，為日常造型注入輕快清新的早春氣息！

Fleur de Glace Earrings 耳環（HK$4,200）

「Fleur de Glace」冰霜之花系列新品，以淡金色金屬打造出如霜雪般剔透的小雛菊，花瓣鑲嵌銀色水晶，花心則點綴以金色水晶，浪漫又高雅。系列中值得關注款式包括：

Fleur de Glace Bag Charm 包款吊飾（HK$4,500）

Fleur de Glace Bag Charm 包款吊飾（HK$4,500）飾有CD標誌、白色樹脂珍珠及三朵冰霜雛菊，開口扣可以輕鬆掛在各款手袋上，瞬間提升造型的細節美感。

Fleur de Glace Bag Charm 包款吊飾（HK$4,500）

Fleur de Glace Earrings 耳環（HK$4,200）採用不對稱設計，一側點綴白色樹脂珍珠，另一側則是CD標誌，百搭精緻又獨特。

Fleur de Glace Earrings 耳環（HK$4,200）

經典的Dior Tribales耳環（HK$4,800）也推出新作，在品牌標誌性的樹脂珍珠上雕刻出金色的雛菊圖案，並鑲嵌著閃亮亮的水晶，精緻又有存在感，就算配簡潔襯衫或淨色裙，也能為沉悶穿搭增加亮點。

Dior Tribales耳環（HK$4,800）

而「Petit CD Daisy」雛菊系列以更直接的方式將雛菊與經典CD標誌結合，充滿浪漫氣息而不過分華麗。無論是單獨佩戴一款，還是將同系列的耳環、項鏈與包飾疊加搭配，都能輕鬆為簡約的毛衣、襯衫或連衣裙增加精緻又充滿活力的早春色彩。

Petit CD Daisy 耳環（HK$3,300）

Petit CD Daisy Necklace項鏈（HK$5,900）採用淡金色雙層鏈帶，上面點綴著精緻的雛菊和鑲滿銀色水晶的CD標誌，設計優雅又有層次感。

Petit CD Daisy Necklace項鏈（HK$5,900）

Petit CD Daisy 戒指（HK$3,300）表面有 CD 標誌與小雛菊圖案，邊緣鑲一排閃亮的銀色水晶，上手不厚重，單戴或與Dior其他款式疊戴也好看。

Petit CD Daisy 戒指（HK$3,300）

Petit CD Daisy 耳環（HK$3,700）同樣採用不對稱設計，淺金色 CD 標誌上鋪滿銀色水晶，一側懸掛小雛菊，另一側掛白色樹脂珍珠，低調輕盈又有記憶點，日常或正式場合都能佩戴，以三千多的價錢來說相當值得入手。

Petit CD Daisy 耳環（HK$3,700）

