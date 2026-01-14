「Dior王子」珉奎Mingyu來香港了！機場造型同款Dior單品請筆記下來

韓國男團Seventeen成員Mingyu珉奎要來香港出席Dior活動。這位Dior王子在機場造型已經以一身Dior單品示人。Mingyu同款單品有哪些呢？快筆記下來！

官方圖片

這次Mingyu在機場造型上以簡單的黑白灰色為主題，穿起Dior男裝春季2026系列，包括白色麻花紋冷衫，在V領口位裡配搭了頸鏈，挺有型的。

官方圖片

官方圖片

另外配上簡約俐落的灰色褲子，並以Dior Jett bag、Dior Roadie 鞋子來完成造型，各位又喜歡他這個造型嗎？待回他來到香港會在Dior K11 Musea限定店迎接Jonathan Anderson的Dior系列發布，期待他的另一個造型吧！

Men Sweater

Men Loose Pants $13,000

Dior Trèfle Pendant Men Necklace $6,800

Dior Jett Messenger Bag $28,000

Dior Roadie Shoes $9,300

