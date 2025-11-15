黑色星期五優惠大合集！
DIPTYQUE香港節日期間限定店！走進童話書店的香氛奇遇
香港中環最夢幻的聖誕打卡點來了！法國香氛品牌DIPTYQUE由即日於荷李活道開設期間限定店，以《燭金夜語》為主題，打造150平方米的雙層童話空間，將節日魅力與超現實詩意完美結合，讓你沉醉於金光閃爍的香氛世界中。
墨綠色外牆下的驚喜
一踏進中環荷李活道57-59號，你一定會被這間標誌性的墨綠色小店吸引住目光。外牆上金色手寫的雋語與插畫家Vincent Puente筆下頑皮的貓咪角色Archibald相映成趣，充滿童趣與藝術感。推開門走進店內，瞬間仿如走進童話故事中的書店——綠意盎然的牆身和傢俱、閃爍金光的松果與聖誕樹，還有多個「神秘門扉」等待你去發掘藏在背後的故事插畫，營造出一個讓人完全沉醉於夢想與想像的奇幻空間。
冷杉樹裝置藝術成焦點
限定店的中央位置擺放了一座超吸睛的大型裝置藝術——以書本堆砌而成的冷杉樹，示著DIPTYQUE的節日經典香氛Sapin(冷杉)蠟燭，散發濃濃的冬日氣息。沿著描繪童話書店書架的樓梯走上二樓，你可以欣賞到完整的2025節日限定系列，並進入後方專為創意工作坊而設的空間。
親手打造獨一無二的節日禮物
店內特別設置了一張大型木長桌，邀請訪客參與各種節日手作體驗。你可以製作節日花環、學習精緻的包裝和裝飾技藝，甚至親手為香氛蠟燭加上金飾細節，打造專屬於你的節日禮品。想為賀卡增添個性?不妨試試用金色蠟封和小松枝裝飾，為摯愛傳遞最誠摯的心意。
在這段奇幻旅程的尾聲，還有一個驚喜等著你——從DIPTYQUE的「魔法書」中抽取一張書籤，輕輕噴上香氛，隱藏的插畫就會瞬間顯現眼前，為你的香氛之旅劃上完美句號。
DIPTYQUE 節日快閃店
地址：中環荷李活道57-59號
其他人也在看
車Cam直擊｜光頭男子車內狂毆女伴至昏厥 網民譁然「謀殺咁嘅款」
一名光頭男子疑將女伴打至暈倒。 今日（14日）早上網上流出一段長約2分43秒車Cam影片，根據片段顯示日期為昨日（13日）晚上10時，從影片中可見，一輛私家車停泊在路旁，一對男女疑在車廂前座發生激烈爭執，坐在男司機位的光頭男子狂毆隔鄰白衣女伴，有時打向頭部和面部，更將她頭部撼向軚盤。 白衣女遭狂毆毫無反抗能am730 ・ 21 小時前
珀麗灣男子墮樓 當場氣絕身亡
【on.cc東網專訊】馬灣有人墮樓亡。今午(15日)12時06分，珀麗灣保安員報案，指發現一名男子倒臥屋苑大廈對開，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，經檢驗後證實事主已死亡。警員圍封現場調查，正了解男子身份及墮樓原因。on.cc 東網 ・ 2 小時前
楊蘭蘭案｜辯方否認全部控罪 楊續缺席 審訊延至明年 律師否認特殊待遇｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】23 歲華裔女子楊蘭蘭（LanLan Yang），涉嫌 7 月在澳洲悉尼駕駛勞斯萊斯，正面撞向一輛平治，導致司機重傷。案件在悉尼地方法院第四次開庭，楊蘭蘭本人依然未有出庭，辯方律師代為否認全部控罪，審訊延期至 2026 年。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
騙案｜52歲婦情陷「新加坡商人」 投資高回報酒店痛失260萬元
「妄」戀騙局專等有心人上釣。近日，一名52歲女士於WhatApp結識自稱新加坡商人，短暫「膠流」後迅速確定戀人關係，對方隨即誘騙投資高回報酒店項目，受害人深信不疑，一個多月內分30次轉錢至對方指定戶口，最終損失超過260萬元。 兩周40宗網戀騙案涉款1700萬 警方表示，11月至今共錄得逾40宗網戀騙案，涉am730 ・ 20 小時前
安倍晉三遇刺案︱山上徹也母親庭上致歉 稱多年巨額捐款予統一教會「為家庭着想」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本前首相安倍晉三（Shinzo Abe）遇刺案昨日（13 日）在奈良地方法院第七次審理中，現年 45 歲的疑兇山上徹也（Tetsuya Yamagami）的母親出庭作供，為次子犯案致歉，並強調多年向統一教會捐款是為家庭着想。她以顫抖聲線表示「我為次子徹也做下可怕的事深表抱歉，向全國民眾致歉」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
高級督察襲擊非禮女下屬罪成 判囚9周罰6千元 申保釋候上訴獲批
【on.cc東網專訊】警隊高級督察被指在紅磡警署性侵女下屬，包括捉住她的雙手及拍打她臀部等，他否認一項普通襲擊罪及一項非禮罪，經審訊後案件今(14日)於觀塘裁判法院裁決，裁判官指被告在庭上作供時臨時加插情節，不是誠實可靠的證人，裁定被告兩罪罪成，判囚9周及罰款6on.cc 東網 ・ 1 天前
鴨脷洲大街八旬婦遭的士撞倒送院搶救 司機解釋：天唔夠光睇唔到
香港仔鴨脷洲大街今早發生交通意外，一輛的士撞倒一名81歲婆婆，頭部受創昏迷不醒，由救護車送往瑪麗醫院搶救。 司機被扣留調查 事發在今早6時22分，涉事的空載的士由華庭街轉往鴨脷洲大街時撞倒過路的婆婆。61歲姓盧司機涉嫌危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害被捕，現正被扣留調查。司機當時稱剛取車開工，因為「個天唔夠光am730 ・ 5 小時前
APEC 峰會︱南韓警員被迫睡紙皮食冷飯 警察廳認安排不足 南韓總理下令調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓多名警員日前揭露在上月於慶州舉行的 APEC 峰會期間，被安排在紙皮上休息、食用冷飯，休息區更被指潮濕發霉、缺乏私隱，待遇「比露宿者更差」。工會其後在首爾展示相關照片，顯示警員在狹窄走廊、戲院地面及臨時床位度過通宵輪班。南韓警察廳承認安排不足，並指當地住宿容量有限影響部署；南韓總理金民錫亦已下令展開調查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
順天邨男子飛墮天井 昏迷送院搶救不治
【on.cc東網專訊】今日(15日)早上11時18分，秀茂坪順天邨天池樓有住戶報案，指發現一名男子倒臥天井位置，人員接報到場將昏迷事主送往基督教聯合醫院治理，其後被證實死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信姓林(58歲)男子從上址一走廊墮下，死因有待驗屍後on.cc 東網 ・ 2 小時前
高級督察涉警署內非禮襲擊下屬罪成 判囚9周及罰款6000元 官：警務人員知法犯法
56 歲男高級警務督察涉嫌今年 2 月在紅磡警署內，非禮及襲擊女下屬，被控普通襲擊及非禮兩罪。他否認全部控罪，周五（14 日）在觀塘裁判法院被裁定罪成，判囚 9 周及罰款 6,000 元，被告申保釋候上訴獲批。法庭線 ・ 1 天前
何俊仁被吊銷公證人執業資格7年 4宗反修例集會案罪成 審裁組指有損聲譽
現就「支聯會被指煽動顛覆案」還押的何俊仁，政府憲報周五（14 日）公布，他因「煽惑明知而參與未經批准集結」等多罪成立，今年 10 月被公證人紀律審裁組裁定違反《法律執業者條例》，又指他有損公證人聲譽，吊銷其執業資格 7 年。何另須付相關事務費。法庭線 ・ 1 天前
英國教導所職員三十年間性侵少年犯 至少犯下 388 宗性罪行 報告揭當局多年無視舉報︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英格蘭及威爾斯監獄及緩刑服務督察（PPO）公開一份 202 頁調查報告，揭示前梅多姆斯利（Medomsley）教導所職員尼維爾．赫斯本（Neville Husband）多年來在設施內對少年犯施以性暴力。報告於昨日（12 日）公布，指赫斯本在 1969 至 1985 年間在達拉謨郡梅多姆斯利任職期間，至少犯下 388 宗性罪行，實際數字可能超過 450 宗。Yahoo新聞 ・ 1 天前
峇里小巴墮溝意外 至少 5 中國遊客死、8 人傷 疑落斜彎位避車失控｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】 印尼峇里島今（14 日）發生小巴墮入淺溝意外。一架載有 13 名中國公民的小巴，懷疑司機在避開另一架車輛的時候，失控撞樹，隨後被拋出路面，墮入淺溝。當地官員表示，事故中至少 5 名中國遊客死亡，另有 8 人受傷。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
女子被跟蹤並殺害，日本政府急修法嚴禁 AirTag 類型藍牙追蹤騷擾
近年 Apple AirTag 或 Tile 等原意用作防止物品遺失的藍牙 (Bluetooth) 追蹤器，已成為全球跟蹤騷擾案件中被濫用的新工具。有見及此，日本政府近日正式通過《反跟蹤法》（ストーカー規制法）修訂草案，明確禁止任何人出於騷擾目的，擅自使用此類藍牙追蹤裝置。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
AIA嘉年華12月22回歸！門票早鳥優惠9折 逾30款機動遊戲/攤位，贏走限量版毛公仔
一年一度AIA友邦嘉年華將於12月22日起、一連70日在中環海濱活動空間舉行，今年以「香港經典」為主題，提供超過30款機動遊戲/攤位、全新「冬日世界雜技團」主題表演、藍妹大牌檔、全新及經典的打卡熱點等，早鳥9折優惠門票於即日起開售，凡購買門票即有機會贏取阿布扎比之商務艙機票，即睇活動詳情。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
香港迪士尼推聖誕活動 魔雪奇緣園區換飄雪冬裝
【Now新聞台】香港迪士尼樂園將由明天起推出一系列慶祝聖誕節特別活動，吸引市民及遊客入場。 樂園內設有巨型聖誕樹，大街入口附近店舖外牆亦掛上了蝴蝶結、麋鹿、薑餅人等聖誕裝飾，供市民遊客打卡。另外，樂園的魔雪奇緣園區亦會轉換為冬季裝扮，周五起每日不定時有飄雪造景，至除夕夜亦會舉辦跨年倒數活動，期間樂園會推出特別購票入園優惠。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
孟加拉前總理哈西娜流亡 鐵腕鎮壓被控反人類罪 開腔斥審訊為「鬧劇」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】孟加拉去年爆發大規模和平示威，惟遭總理哈西娜（Sheikh Hasina）鐵腕鎮壓，至少 300 人死亡，最終被逼下台，辭職流亡印度。孟加拉國國際罪行法庭（ICT-BD）週四（13 日）表示，將在下周一對哈西娜判決反人類罪，她面臨的最高刑罰為死刑。哈西娜接受 BBC訪問，強調自己無罪，形容審判是由政治對手操控的「鬧劇」。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
九龍塘一諾中學未退建校費拘2人 校長及職員涉欺詐 涉款184萬
私立學校「一諾中學(九龍塘)」早前爆出涉「雙重學籍」及校政混亂等問題，並已被教育局「釘牌」。多名家長因該校已結束營運，又未能全數取回所繳付的「建校費」，懷疑受騙，於是報警，涉案金額約184.5萬元。警方昨日拘捕一男一女涉串謀欺詐，案件由西九龍重案組跟進。消息指，被捕人分別為一諾中學(九龍塘)校長祁文迪和學校一名女職員。am730 ・ 1 天前
印度汽車爆炸案︱多名醫生涉恐襲 搜出爆炸品疑涉「白領恐怖組織」 與巴基斯坦激進組織有關︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】印度新德里本月 10 日發生汽車爆炸，造成 13 人死亡、逾 20 人受傷，事件震驚全國。警方調查發現，位於哈里亞納邦的阿法拉大學（Al-Falah University）多名醫生疑與事件有關，亦懷疑部分教職員與克什米爾（Kashmir）激進組織有關。警方迄今已搜獲共 2,900 公斤的爆炸物和各式武器。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
葵涌男工人遭石膏板壓中昏迷 送院不治
【Now新聞台】葵涌有男工搬運石膏板被壓中，工友抬板救出昏迷不醒，送院證實不治。 該批石膏板最少有20塊，每塊面積約3米乘1.5米。下午5時許，警方接報指一名男工人在葵泰路一個露天停車場搬運一批石膏板期間，石膏板突然倒下壓中男工人，數名工友發現合力搬走石膏板，事主昏迷不醒，由救護車送到仁濟醫院急救，其後證實不治。勞工處接報派員到場，正調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前