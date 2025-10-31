外包裝美到捨不得拆！Diptyque、Maison Francis Kurkdjian 聖誕限量系列夢幻登場

（圖／品牌提供）

歲末節慶將至，是時候為自己挑一份「會發光的犒賞禮」，不只是香氣，更是一種儀式感。外包裝超美、香氣最療癒！兩大精品香氛品牌聖誕限定系列開啟夢幻時光，Diptyque與Maison Francis Kurkdjian不約而同以冬日童話為靈感，推出夢幻到讓人想永久收藏的限量聖誕香氛蠟燭系列。

無論是金光閃耀的書香童話，還是雪白如初雪的冷杉瓶身，這兩大品牌都以藝術與香氣編織出最療癒的冬季故事。

Diptyque「燭金夜語」節慶限量系列：一場金色童話的香氛盛宴

從巴黎書店到奇幻森林，Diptyque今年聖誕以「燭金夜語」為主題，打造出充滿詩意的聖誕香氛世界。

整個系列猶如一本童話故事書，每件作品都閃爍著手工金箔的光澤與細膩設計，香氣中則蘊含著冬日最經典的冷杉氣息。節慶限量系列一如既往包括大家最想收藏的倒數月曆、香氛蠟燭、更有專為節慶設計的裝飾系列，超美的托盤、陶瓷燭台、藏有一棵松樹一顆松果和淘氣貓的吹製玻璃製成的聖誕吊飾、松果的蠟製樹頂裝飾、字母吊飾等。

冷杉（Sapin）的香氣以多種限量版本的形式呈現在這系列的作品中，尤其是香氛蠟燭，有經典尺寸和迷你尺寸，還有金箔金裝，瓶身上的白金標籤更以Diptyque招牌的躍動字體搭配松樹插畫，更活靈活現生動栩栩。

西伯利亞松精油與香脂冷杉的清新調性，融合雪松與苔蘚，彷彿把整座冬季森林搬進家中。包裝以手工施金瓶身搭配松樹圖騰，每一支都宛如藝術品。Diptyque冷杉香氛蠟燭 限量版 / 3,000元起（圖／品牌提供）

以書本造型呈現的魔法之書，共藏25個驚喜香氛小物，讓12月的每一天都充滿期待。Diptyque 聖誕倒數月曆 / 16,800元（圖／品牌提供）

陶瓷燭台、金色托盤、玻璃吊飾與松果紙鎮等皆以金色星光細節打造，成為今年香氛控的夢幻收藏。Diptyque 節慶精品裝飾系列（圖／品牌提供）Maison Francis Kurkdjian：雪白冷杉 × 節慶香氛的純粹之美

巴黎香氛藝術家Maison Francis Kurkdjian今年以「純白之境」重新詮釋經典聖誕香氣。推出冬季許多人最喜歡的香氣，包括：冷杉、薑餅與焦糖蘋果的甜暖氣息交織出冬夜的幸福旋律，搭配義大利玻璃燭杯與金色Logo燭蓋，美得令人心動。小編最推薦收下蠟燭，包括這款2025限量巨型耶誕冷杉香氛蠟燭保證讓你的家中變得奢華又有質感。而限量節慶香氛蠟燭三入禮盒則是可以讓三種味道一次擁有，絕對是入門聖誕系列的最佳選擇。

1.6kg的重量級收藏款，金色玻璃瓶身與柔光火焰象徵聖誕的靜謐與溫暖。Maison Francis Kurkdjian 2025限量巨型耶誕冷杉香氛蠟燭 1.6kg / 15,800元（圖／品牌提供）

經典三香：Mon beau Sapin（耶誕冷杉）、Pain d’épices（暖心薑餅）、Pomme d’amour（焦糖蘋果），紅緞帶外盒散發節慶喜悅。Maison Francis Kurkdjian 限量節慶香氛蠟燭禮盒75g×3 / 4,180元（圖／品牌提供）





