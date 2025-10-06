Discord驚爆安全洩露事件！客服系統存取權流出，Discord認用戶姓名、電子信箱可能全都露

推出 10 年以來，通訊軟體 Discord 早已從原本只有玩家使用的遊戲通訊軟體發展成全球許多人，不論是不是遊戲玩家都會使用的社群通訊軟體。不過，近日 Discord 所使用的第三方客服系統發生了資料洩漏安全事件，因此 Discord 用戶的真實姓名、使用者名稱、電子郵件、信用卡卡號末四碼等個人資料都可能已經被洩露。Discord 也發電子郵件給使用者們證實此事，並且也提醒用戶們必須提高警覺。

(Credit:Discord)

昨（4）天有在用通訊軟體 Discord 的使用者們應該都收到了一封信，Discord 官方通知，他們使用的第三方客服系統存取權被另外一個第三方拿到，因此只要用戶有聯繫過 Discord 的客服系統，那麼自己的個人資料就可能被洩露。

廣告 廣告

Discord 表示，用戶的姓名、Discord 使用者名稱、電子郵件地址等聯絡資訊，以及付款資訊，例如信用卡卡號末四碼等比較敏感的資料、發送給客服人員的相關檔案等都可能被洩露，不過，Discord 也特別說明，這次洩露事件並不涉及用戶的完整信用卡號、地址、Discord 密碼等更重要的資訊，這些資料還是安全的。

Discord發信證實發生安全洩漏事件(Credit:Discord)

在這次安全事件發生後，Discord 也已經馬上行動，撤銷不應該的存取權，也啟動了內部調查並讓外部 IT 公司來進行協助，但也提醒使用者們，由於個人聯絡資料可能已經洩露，因此對於任何可疑的訊息都應該要保持警覺。而對於英國、澳洲等地的 Discord 使用者們來說，他們更可能因為這次事件而被洩露身分證件資訊，因為 Discord 在當地有推出「年齡驗證」功能，要求使用者上傳身分證件來驗證成年與否。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk