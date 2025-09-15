Disney+全新浪漫喜劇《宇宙Marry Me?》10.10上線！為保住免費豪華別墅 展開90日假結婚大作戰

為了一層免費豪宅，你可以去到幾盡？由《上流寄生族》男星崔宇植夥拍《媽媽朋友的兒子》女星庭沼珉聯手主演，全新浪漫喜劇《宇宙Marry Me?》將於10月10日Disney+ 獨家上線，一場「假結婚保豪宅」的爆笑浪漫之旅，正式展開！

Disney+全新浪漫喜劇《宇宙Marry Me?》為保住免費豪華別墅展開90日爆笑浪漫假結婚大作戰

《宇宙Marry Me?》故事講述最近與未婚夫分開的失婚設計師柳美里 (暫譯) (庭沼珉 飾) 成功抽中了新婚彩票贏得一座豪華別墅，但必需證明自己婚姻快樂才可獲得這份「大禮」。為保住這份專屬「新婚夫婦」的禮物，美里情急之下向與前夫同名、韓國歷史最悠久的麵包店第四代繼承人金宇宙 (崔宇植 飾)發出「假結婚」請求，為求向彩票委員會證明自己婚姻美滿，符合資格領取這份禮物。然而，調查員一直潛伏於二人身邊，「偽裝夫婦」並不如想像般簡單！

劇集由崔宇植 (《上流寄生族》、《殺人者的難堪》)飾演於家族麵包店擔任市場營銷員的金宇宙；庭沼珉 (《媽媽朋友的兒子》、《還魂》) 飾演贏得豪華別墅新婚大獎的準新娘但卻剛失婚不久的柳美里 (暫譯)。製作班底有李荷娜 (《我們的新紮學堂》) 擔任編劇，宋炫煜 (《戀慕》) 及黃仁焃擔任導演。

