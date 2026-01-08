天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
Disney+ 學 TikTok 推直向短影片，鎖定 Z 世代日日嚟 app 打卡｜CES 2026
此前已透過 ESPN 試水溫。
Disney+ 在 CES 2026 上公布，將於今年內率先在美國市場推出直向影片功能，目標將 app 打造成成年輕人每日必到的「打卡熱點」。公司此舉特別針對 Z 世代同 α 世代，即已經幾無興趣長時間睇片的用家群體。Disney 產品管理資深副總 Erin Teague 表示，直向內容唔單止播電影劇集預告，仲會有原創短篇節目，仲提到「豎屏短劇」正是最近潮流。
ESPN 試水溫，直片內容全面開火
早在去年 8 月，Disney 便透過 ESPN app 推出了 Verts 直向影片功能，以觀察用家對這類媒體內容的接受程度。今次直片正式進軍 Disney+，Teague 強調會貼合用家習慣整合，避免雜亂無章。無論新聞定娛樂，內容都會強調個人化推薦，用戶一開 app 就想留低繼續睇。該策略好似 TikTok，專攻短平快，誘使用戶由短片跳去長片，增加黏性。
每日必訪目標，年輕市場大計
Disney 官方聲明指，直片體驗會隨住新聞同娛樂內容擴展而進化，目的令 Disney+ 成為用家「每日必訪目的地」。用家進入 app 內，便有更多可能轉睇其他節目。公司會用演算法分析觀看歷史，提供精準推薦，特別鎖定年輕一代。不出意外的話，其他地區後續也會跟進美國，不知各位讀者又點睇呢個新玩法？
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
據報PayMe早期用戶私隱設置存隱患 私隱專員公署展開調查
據《南華早報》報道，香港私隱專員公署(PCPD)正調查滙豐旗下電子支付應用程式PayMe，主要關注早期用戶的個人資料可能曾因默認設置被公開的風險。報道指出，部分用戶至今仍未意識到這一問題。AASTOCKS ・ 10 小時前
新年禮物2026｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔
兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$329 便可入手，換算後約為 HK$2,560。Yahoo Tech HK ・ 2 天前
Motorola 首款大摺 Razr Fold 現身！支援手寫筆搶佔 Galaxy Z Fold7 客群｜CES 2026
Motorola 在 CES 2026 公開了旗下首款大摺疊手機 Razr Fold，正式將摺機版圖擴展至小摺市場以外。新機採用 6.6 吋外螢幕及 8.1 吋內螢幕，提供近乎平板般的使用體驗。不過，廠方目前尚未公布機身三圍，因此輕薄度如何還有待檢驗。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
打工仔神器！Dell 推 52 吋曲面 6K 顯示器一次睇晒四部電腦｜CES 2026
Dell 在 CES 2026 期間發表了最新旗艦級顯示器 UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor，號稱全球首款 52 吋超寬曲面 6K 螢幕。官方表示，這款巨屏專為股票交易員、工程師及數據分析師等專業人士設計，主打高效工作體驗。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
不止是電筒！CES 獲獎產品 Timeli 亮相，集警報、錄像、定位、求救於一體
文章來源：Qooah.com 在 CES 2026 展會上，Smart Home Protection LLC 推出的智能便攜安全裝置 Timeli，憑借創新設計斬獲 「CES 2026 創新獎」，其售價 299.95 美元，打破了傳統手電筒的功能局限。 這款裝置形似手電筒，卻突破了傳統產品的功能邊界，整合了六大核心能力：高功率照明滿足基礎照明需求，高清影片錄制留存關鍵畫面，高分貝警報震懾潛在風險，實時 GPS 定位精准鎖定位置，雙向語音通話實現即時溝通，直連應急調度中心打通救援快速通道。緊急場景下，單按按鈕即可同步開啓照明與錄像，長按 SOS 鍵便會觸發警報，實時音影片與位置資訊同步傳送至專業監控中心，成功解決傳統語音報警「資訊模糊、反應慢」的問題，同時降低誤報率。 Timeli 搭載蜂窩網絡、Wi-Fi 與藍牙模塊，無需綁定智能手機即可獨立運行。它身形輕巧，長約 18cm、重 198 克，便於隨身攜帶，且支援超長待機，還具備應急流動充電器功能，在為手機充電的同時，能預留足夠電量保障自身安全功能正常使用。配套的 iOS/Android 應用為用戶提供了個性化設定空間，可自由調整影片解Qooah.com ・ 1 天前
大摩預測蘋果或2028年推出iPhone中引入2億像素鏡頭
《AppleInsider》報道，摩根士丹利發表報告預測，蘋果(AAPL)或於2028年推出的iPhone手機中，引入三星電子生產的2億像素鏡頭，並擬增加供應商以減低成本。AASTOCKS ・ 1 天前
聯想(00992.HK)發布首款個人超級智能體Lenovo Qira
聯想集團(00992.HK)在拉斯維加斯消費電子展，發布首款個人超級智能體Lenovo Qira與業界最全面的推理優化伺服器產品組合。公司並與輝達(Nvidia)(NVDA.US)推出「聯想人工智能雲超級工廠」合作計劃。 作為跨平台及跨設備的AI終端入口，Lenovo Qira能將用戶的手機、電腦、平板及可穿戴設備等不同終端設備連接起來，高效執行任務；憑借情景感知能力，能夠記住用戶偏好及預判需求，以用戶期待的方式互動及完成各項任務，並保護隱私；Lenovo Qira還能夠連接及協調多個AI智能體，整合知識形成洞察，最終隨著時間推移愈來愈像用戶，成為用戶個人AI雙胞胎。 聯想集團董事長兼CEO楊元慶現場闡釋混合式AI的現實意義時表示，整合個人智能、企業智能與公共智能的混合式AI，才是打造個性化多樣性的AI、推動AI普及普惠的終極路徑。最終，混合式AI將推動實現技術與人攜手共進、數字世界與物理世界深度融合。 集團首席技術官Tolga Kurtoglu指出，混合式AI實現該目標的背後，離不開智能模型編排(Intelligent Model Orchestration)、智能體內核(AgentAASTOCKS ・ 15 小時前
OpenAI 推 ChatGPT Health，官方打包票只助不醫，專家直指私隱炸彈
OpenAI 推出全新功能 ChatGPT Health，容許用戶把醫療紀錄及健康 app 數據接駁到聊天機械人，藉此獲得更個人化的相關回應。不過基於私隱安全及誤導性「醫療意見」 造成的風險，不少專家和關注組織亦對此表達了憂慮。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
高德掃街榜上線100日吸引86萬新商家入駐 用戶規模已破6.6億
高德今天發佈升級版「高德掃街榜2026」，推出「時令榜單」、「好友動態」、「我的榜單」等多項新功能，進一步豐富榜單內容。其中，以高德自研世界模型驅動的「飛行街景」功能頗為亮眼，將為100萬商家免費引入此功能，向消費者提供沉浸式探店體驗，促進線下消費。 高德掃街榜自2025年9月推出以來，上線僅百日，掃街榜已吸引86萬新商家入駐，用戶規模已經突破6.6億，帶動高德APP月活用戶數逼近10億大關。 高德首席執行官郭寧表示：「高德掃街榜通過與物理世界持續交互，不斷實現自我進化，將更好地呈現10億用戶的真實選擇，持續應用最前沿的科技服務最真實的人間煙火。高德將繼續發揮數字、信任和科技的力量，創造服務消費新增量，助力煙火經濟繁榮。」展望未來，高德將推出「AR實景」功能，基於實時數據融合渲染等技術，讓用戶通過手機鏡頭，就能實時獲取對應場景的生活服務信息。舉例而言，用戶可以實時了解文物的歷史典故，一家餐廳的招牌菜和評價，提供探索城市的新方式。 根據 QuestMobile 的最新數據，高德App月活躍用戶數增至9.96億，逼近10億大關。（BC)#高德 #阿里巴巴infocast ・ 1 天前
傳蘋果擬於2028年推出的iPhone 21系列中首配2億像素鏡頭
科技網站AppleInsider引述摩根士丹利最新報告披露，蘋果(AAPL.US)計劃於2028年推出首次配備三星2億像素的攝像頭的iPhone，冀透過增加供應商的數量以降低成本。市場原先預期iPhone 18將率先採用2億像素，不過，大摩認為蘋果要在2028年推出iPhone 21系列中才會升級到2億像素，又指蘋果希望供應來源更加多元，而非依賴單一供應商，以及蘋果希望在美國增加iPhone零部件生產有關。報道指出，蘋果未來將在iPhone中採用2億像素攝像頭，由於索尼(Sony)在技術上未能追趕三星的進展。目前索尼是iPhone LiDAR感測器供應商，但大摩又稱，蘋果正與STMicro洽談，作為額外供應來源，以加強供應鏈韌性，並預期 Face ID 技術將迎來重大革新，2027年適逢iPhone面世20周年，蘋果有望推出屏幕下(under-display)Face ID。#Apple #iPhone 18 #iPhone 21infocast ・ 1 天前
噱頭定未來？Lenovo XD Rollable 概念筆電可「長高」一鍵變身 16 吋｜CES 2026
Lenovo 在捲曲螢幕筆電領域，幾乎比任何其他 PC 廠商都更為進取，迄今已有過多番實驗。而在 2026 年的 CES 展會上，他們繼續堅持這一路線，再次推出名為 XD Rollable 的全新概念機。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
據報私隱公署調查匯豐PayMe 涉早期私隱設置風險
《南華早報》報道，本港個人資料私隱專員公署正調查匯豐旗下電子錢包PayMe，主要關注早期用戶的個人資料可能曾因默認設置被公開的風險，部分用戶仍不知悉其個人訊息可能已被洩露。私隱專員公署表示，已啟動合規性調查，將調查所有相關問題，包括早期版本中的安全漏洞，以及應用程式內加入更多提示功能的必要性，強調匯豐必須確保在預設時提供最高等級的私隱保護。匯豐回應報道指，未收到監管機構通知其任何與私隱相關的違規行為，又指當時所有用戶都通過電子郵件收到關於可以從公開設置，切換到私密設置的選項通知，用戶可以隨時根據自己的私隱需求更新偏好設置。自2019年起，PayMe已允許用戶調整交易紀錄的可見性，但早期版本的默認公開設置可能對私隱造成潛在影響。 (ST)#PayMe (ST)infocast ・ 7 小時前
CS 玩家注意！NVIDIA 推 G‑Sync Pulsar 讓更新率變四倍，打機唔再有殘影！｜CES 2026
CES 2026 期間，NVIDIA 再給玩家帶來好消息！他們新公開了名為 G‑Sync Pulsar 的全新顯示技術，官方形容其為「自家 VRR（可變更新率）的最新進化」。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
陳志被捕︱押解回國畫面曝光 穿囚服黑布蒙頭雙手上銬 神情憔悴面容落魄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】太子集團創辦人兼董事長陳志近日被捕，中國公安部今日（8 日）公布最新畫面，顯示陳志由柬埔寨金邊押解回中國時的情況。畫面可見，陳志在多名特警看守下步下飛機，雙手被鎖上手銬，期間一度被套上黑色頭套，下機後由人員移除，神情明顯憔悴。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
瘋傳藥房「掉錢包陷阱」 大鈔銀包跌地 網民憶述險中伏經歷
社交平台周一（6日）流傳一間本港連鎖大型藥房出現懷疑「掉錢包陷阱」，一名親歷事件的網民發帖文憶述經過，懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」騙局，引起網民熱議及警惕。 facebook群組「紅磡黃埔社區藍圖」周一有網民發帖，稱在一間大型連鎖藥房購物時遇到可疑事件：「喺XX買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴口am730 ・ 1 天前
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
港鐵老翁揮拳案｜女受害人兩度萌輕生 片段瘋傳後失工作：請一定要幫我捉到個阿伯｜Yahoo
港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件，據了解警方正通緝一名 60 歲中國籍男子。《Yahoo 新聞》接獲女受害人李小姐聯絡，詳述事發經過，她哭訴在社交平台 Threads 流傳的揮拳片段拍攝前，已被該名老翁揮打兩至三拳，「打到我成個人呆哂」。除了嘴唇及下顎持續痛楚，患有抑鬱症的她更深受創傷後遺，兩度萌輕生念頭，認為只有施襲者被捕才可以安心，她並聲淚俱下：「網片影到哂阿伯個樣㗎，點解拉唔到？觀濱個女仔都拉到，請大家幫吓我，請一定要幫我捉到阿伯 ⋯⋯」Yahoo新聞 ・ 1 天前
有議員提「科學立法」 全場爆笑
【on.cc東網專訊】法律界議員陳曉峰關注如何落實「科學立法」和民主化；主持陳克勤遲疑片刻後，要求陳曉峰定義何謂「科學立法」，當時有其他議員發笑，兩名候選人亦當場大笑。陳曉峰解釋，「科學立法」是「過程的科學」，是國家立法中其中一個方向。on.cc 東網 ・ 11 小時前