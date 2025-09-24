Disney+ 美國 10 月漲價，4 年連漲月費門檻已來到 12 美元

又是串流平台漲價的消息！Disney 早些時候宣布從 10 月 21 日開始，Disney+ 在美國的無廣告和含廣告訂費每月分別會增加 2 美元和 3 美元。這樣一來，兩檔的月費分別會增至 12 美元（約 93 港元）和 19 美元（約 148 港元），無廣告年費則會來到 190 美元（約 1,480 港元）。香港目前還不確定是否會跟進，另外美國疊加 Hulu、ESPN Select、HBO Max 等額外服務的訂費亦會上漲，但這對香港用家來說參考的意義相對有限。

回過頭看，這已經是 Disney+ 連續第 4 年上調訂費。整個行業的趨勢也是如此，所以過幾個月要是看到 Netflix 變貴各位也不要太意外囉。

