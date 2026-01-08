Disney+ 韓劇《韓國製造》「壞男人」玄彬終極黑化！盤點4大必睇霸氣場面

由雙青龍影帝玄彬、鄭雨盛主演的Disney+ 年度原創韓劇鉅作《韓國製造》自開播以來氣勢如虹，目前劇情推進至第五集，話題熱度居高不下，更霸氣連日登上香港、台灣、韓國Disney+ 排行榜冠軍！電影級製作加上緊湊劇情，不僅獲得海外媒體及網民一致激讚，又指玄彬在展現顏值巔峰之時，將「壞男人」角色演繹得霸氣盡現，令人又愛又恨！下文將深度解構玄彬各個霸氣現的名場面，共同迎接下星期上線的第一季最終章！

Disney+ 年度韓劇《韓國製造》宣布海報

Disney+ 年度韓劇《韓國製造》霸氣場面1. 目標明確 不被女色耽誤權力之路

在第三集中，玄彬認識了權力圈中臭名昭彰的交際花曹汝貞，並成功利用她投靠權力僅次於總統的鄭星一，成功繞過上司上位。曹汝貞卻對玄彬動了真情，而目標為本的玄彬不僅沒有被情感動搖，在最後時刻甚至決定「除之而後快」。第三集結尾的槍聲，暗示了玄彬冷血無情的一面。

Disney+ 年度韓劇《韓國製造》劇照

Disney+ 年度韓劇《韓國製造》劇照

Disney+ 年度韓劇《韓國製造》霸氣場面2. 不掩野心：「我會讓你信任我的錢」

在第五集中，玄彬完成鄭星一交托的任務，並交出關鍵筆記本後，順勢為自己爭取機會，大膽地跟對方談「生意」。玄彬更傲氣地說出：「就算你不信任我，我也會讓你信任我的錢！」足見他對權力的渴望！在雙方對峙中，玄彬用要把人看穿的眼神瞪著對方的座椅，不用言喻的殺野心令觀眾驚嘆！

Disney+ 年度韓劇《韓國製造》劇照

Disney+ 年度韓劇《韓國製造》霸氣場面3. 冷鋒直接警告背叛者

在懷疑自己的線人倒戈，玄彬又再次展現令人窒息的強大氣場，直接拋下一句：「不知羞恥的人會在背後捅你一刀。」盡顯對眼前背叛者的警告。對話期間眼神切換充滿壓迫感，從冷靜到狠戾，讓觀眾隔著螢幕都能感受到這個男人的危險魅力！

Disney+ 年度韓劇《韓國製造》劇照

Disney+ 年度韓劇《韓國製造》霸氣場面4. 權力至上霸氣守護軍中弟弟

玄彬雖然在劇中對敵人冷血，但卻有一弱點，就是在軍中服役的弟弟禹棹奐，當他得知弟弟被冷待，便以「權力至上」的手段強勢介入，並霸氣地教訓弟弟：「不想被別人看扁，就先把別人踩在腳下；如果有人擋路，就除掉他們。」顯露了他深信權力可以解決一切的生存哲學。兩兄弟的價值觀的衝突，將為接下來的劇情引爆更多精彩火花！

Disney+ 年度韓劇《韓國製造》劇照

Disney+ 年度韓劇《韓國製造》劇照

