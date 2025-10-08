衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
Disney+ 10月精彩節目巡禮｜《宇宙Marry Me?》、《9-1-1》第9季、《迪士尼扭曲仙境：動畫版》、《WANDANCE—熱舞青春—》、《星球大戰：幻境》第3季
來到10月，終於有多個公眾假期可以「唞一唞」，多套作品新上線同你慶佳節！Disney+ 10月更多重頭戲隆重登場：由《上流寄生族》崔宇植及《媽媽朋友的兒子》庭沼珉領銜主演為守豪宅實行爆笑「假結婚」大作戰《宇宙Marry me》；經典救援美劇《9-1-1》第9季，繼續勇闖災場現人性光輝；長壽醫療美劇《醫人當自強》第22季醫人自醫，再續黃金時段連續劇紀錄；全球爆紅同名手遊改編《迪士尼扭曲仙境：動畫版》以迪士尼反派為藍本，展開奇幻魔法冒險；由BTS御用編舞師參與製作《WANDANCE—熱舞青春—》譜出街舞青春戀曲；日本多家知名動畫工作室一同呈獻全新故事《星球大戰：幻境》第3季，以獨特文化視角向科幻傳奇致敬。多套經典及爆紅新作，10月等你來發掘！
由崔宇植及庭沼珉領銜主演《宇宙Marry Me?》（10月10日上線）
為了順利守著50億的新婚豪宅禮物，被未婚夫背叛的設計師柳美里（庭沼珉飾），她拜託與前度同名同姓的同事金宇宙（崔宇植飾）做「假老公」。兩人展開為期90日的爆笑假結婚生存大作戰！
經典救援美劇《9-1-1》第9季（10月10日上線）
由萊恩墨菲、布萊德佛查克和提姆米尼爾聯手炮製的《9-1-1》，貼身追蹤警察、消防員同調度員多位城市守護者，見證他們於生死一線的危機現場，頂住巨大壓力完成不可能任務！今季更首次飛上太空，帶你見證史上最瘋狂的救援任務！
長壽經典醫療劇《醫人當自強》第22季（10月10日上線）
上季尾聲救恩醫院大爆炸，全院陷入一片混亂，幾位醫生生死未卜！新一季將繼續追蹤這群白衣天使，見證他們如何於手術室同時間競賽，用專業同熱情創造一個又一個生命奇蹟。
同名人氣手遊改編動畫《迪士尼扭曲仙境：動畫版》（10月29日上線）
東京平凡高中生円滿雄劍在毫不知情下竟被送到「暗夜渡鴉學院」！完全不會使用魔法、又不熟悉當地習俗的他，偏偏要在這個充滿危險咒語同古怪習俗的異世界掙扎求存，尋找回家的方法。究竟最終雄劍能否在激怒「深紅暴君」里鐸•羅茲哈特之前找尋到「歸」路呢？
《WANDANCE—熱舞青春—》（10月8日上線）
由BTS御用編舞師親自操刀！口吃少男小谷花木遇上叛逆舞者灣田光莉，兩個截然不同的少男少女，在舞蹈世界擦出熱血青春戀曲。
《星球大戰：幻境》第3季（10月29日上線）
星球大戰迷注意！第3季繼續聯乘多間日本頂尖動畫工作室，以和風美學重新演繹9個星戰傳奇！每集都係視覺及故事的雙重盛宴，保證帶來前所未有的星戰體驗。記得要mark低播出日期啦！
《創戰紀》（現已獨家串流上線）
迪士尼震懾全球的前衛創新鉅獻—《創戰紀》強勢上線，帶你跨越現實和超高科技的電子世界！隨住天才程式員父子及「型爆」勇敢女戰士戈娜的腳步，展開一場穿梭正邪的終極對決！
10月新上線精彩節目
10月1日
《我與米奇》第3季（迪士尼動畫）
10月8日
《WANDANCE—熱舞青春—》（日本動畫） 10月10日 《宇宙Marry Me?》 （韓劇） 《9-1-1》第9季（美劇） 《9-1-1：納許維爾》（美劇） 《醫人當自強》第22季 （美劇） 10月15日 《默多家族：弒親駭聞》（美劇） 10月23日 《卡戴珊家族》第7季 10月29日 《星球大戰：幻境》第3季（星球大戰動畫） 《迪士尼扭曲仙境：動畫版》（日本動畫） 《月亮女孩與惡魔恐龍》第2季（Marvel動畫）
