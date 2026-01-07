跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
Disney+ 18禁大尺度話題新作！驚悚科幻美劇《美麗毒素》 國際名模Bella Hadid出演
FX出品、由Ryan Murphy監製的《美麗毒素》(The Beauty) 今日發布最新預告片，與大家窺探這部Disney+ 近年最大尺度、即將於1月22日（四）獨家上線的原創驚悚科幻美劇。劇集首3集將會一口氣上線，隨後逢周四更新最新集數，最後兩周每周上線兩集，為首季共11集的精彩故事劃下完美句點。
《美麗毒素》故事由國際超模們相繼以莫名且駭人的方式死亡，將高端時裝界推向黑暗深淵作為開端。聯邦調查局探員Cooper Madsen (Evan Peters飾) 與 Jordan Bennett (Rebecca Hall飾) 被委派到巴黎調查真相。隨着兩位愈挖愈深，他們發現了一種透過性接觸傳播的病毒；這種病毒能夠將普通人瞬間變成擁有完美外貌及體態的性感美女、型男，但同時會帶來令人毛骨悚然的駭人後果。
調查將他們直接置於「The Corporation」魔爪之中。這位背景成謎的億萬富豪 (Ashton Kutcher 飾) 暗地研發了一種名為「The Beauty」的
神奇針藥。他將不惜一切，包括派出他的奪命殺手「The Assassin」(Anthony Ramos 飾) 去捍衛其價值萬億美元的商業帝國。隨着病毒蔓延，探員們於巴黎、威尼斯、羅馬、紐約之間穿梭奔波，竭力阻止這場可能顛覆人類未來的威脅。《美麗毒素》向觀眾叩問：為了完美外貌，你願意付出什麼代價？
