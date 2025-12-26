《Dispatch》2026元旦情侶呼聲最高是他們！回顧歷年曝光經典情侶，脆友們最期待「GD新娘」

今年的《Dispatch》元旦情侶到底是誰？大家也很期待吧！韓國「最強狗仔」《Dispatch》每年會於 1 月 1 日公佈元旦情侶，曾經公開過的包括玄彬和孫藝珍、EXO KAI 和 BLACKPINK Jennie 等，大家已在率先預測「最想曝光的情侶」，一起來看看「許願名單」吧！

歷年公開的「元旦情侶」

2013 年：Rain 和金泰希

2014年： 李昇基和潤娥

2016年： JYJ 金俊秀和 EXID Hani

2019年： EXO KAI 和 BLACKPINK Jennie

2021年： 玄彬和孫藝真

2023年： IU 和李鐘碩

2026 元旦情侶花落誰家？一起來預測吧！

2025 年因「濟州航空空難事件」進入全國哀悼期，因而沒有公佈元旦情侶，但本年度看來不會缺席！韓網稱 D 社本年度曝光的一對「Idol 情侶」，大家也非常期待！

1）真的是 G-Dragon 嗎？

BIGBANG 隊長 G-Dragon 權志龍回歸歌壇，早前曾於節目上放話「快四十差不多了」，並直接爆料「已有曖昧對象」。曾如水原希子、李周妍、Jennie 傳出戀情的他，大家也很期待「誰是新娘」，最近傳出與 TWICE Sana 的戀情又是真的嗎？讓人超級好奇！

2）柳演錫和蔡秀彬

柳演錫和蔡秀彬合演《現在撥打的電話》傳出戀愛傳聞。

柳演錫和蔡秀彬合演《現在撥打的電話》傳出戀愛傳聞，網指 1 月已播畢劇集，但 10 月依然一起吃晚餐，穿著居家服路上散步的畫面，類似新婚小夫妻，看來被爆出是「元旦情侶」也是眾望所歸。

3）金邊CP

脆友大推《背著善宰跑》「金邊CP」，希望看到二人「戲假情真」！

大家還沉迷在《背着善宰跑》走不出來嗎？脆友大推「金邊CP」希望看到二人「戲假情真」，讓「售後服務」永續吧！邊佑錫與金惠奫在戲裡愛得青澀又自然，除了精緻的外貌極有 CP 感，相差 30 cm 的身高萌也十分可愛，難怪被脆友稱為「近年最強 CP 之一」！

4）BTS RM 與 aespa Karina

當紅女團 aespa 的 Karina 頻頻傳出戀情，除了「見光死」的李宰旭短暫戀情，近期傳出了與 BTS RM 的交往傳聞。二人參加晚宴時靠近說話，雖然不少粉絲指「聊天就是約會十分荒謬」，但不少網友指「為什麼我會覺得很心動」、「這個組合很新鮮」、「兩人的手勢和肢體動作同步」，如果是真的必定全網爆炸！

5）華莎與朴正民

華莎與朴正民這對《Good Goodbye》CP，可以說是2025年底很多網民想敲碗湊成一對的CP。華莎在青龍獎上演出新歌《Good Goodbye》，期間與朴正民的互動曖昧到令現場充滿粉紅泡泡，網民看完表演後都留言想他們在一起。華莎與朴正民二人在《Good Goodbye》MV中飾演情侶，歌曲既甜亦因為是分手歌而帶點虐心。雖然二人未知會有何發展，但一個演出就帶來這麼強的火花，難怪網民都想「許願」在《Dispatch》中看到他們的消息。

大家希望今年的「元旦情侶」花落誰家？一起來留言許願吧！

金宇彬申敏兒如韓劇般「美到看不膩」的婚照曝光！「神仙夫妻」10年愛情長跑修成正果，讓人再次相信愛情了

