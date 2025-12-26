宏福苑五級火｜情緒支援熱線
《Dispatch》2026元旦情侶呼聲最高是他們！回顧歷年曝光經典情侶，脆友們最期待「GD新娘」
今年的《Dispatch》元旦情侶到底是誰？大家也很期待吧！韓國「最強狗仔」《Dispatch》每年會於 1 月 1 日公佈元旦情侶，曾經公開過的包括玄彬和孫藝珍、EXO KAI 和 BLACKPINK Jennie 等，大家已在率先預測「最想曝光的情侶」，一起來看看「許願名單」吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
歷年公開的「元旦情侶」
2013 年：Rain 和金泰希
2014年： 李昇基和潤娥
2016年： JYJ 金俊秀和 EXID Hani
2019年： EXO KAI 和 BLACKPINK Jennie
2021年： 玄彬和孫藝真
2023年： IU 和李鐘碩
2026 元旦情侶花落誰家？一起來預測吧！
2025 年因「濟州航空空難事件」進入全國哀悼期，因而沒有公佈元旦情侶，但本年度看來不會缺席！韓網稱 D 社本年度曝光的一對「Idol 情侶」，大家也非常期待！
1）真的是 G-Dragon 嗎？
BIGBANG 隊長 G-Dragon 權志龍回歸歌壇，早前曾於節目上放話「快四十差不多了」，並直接爆料「已有曖昧對象」。曾如水原希子、李周妍、Jennie 傳出戀情的他，大家也很期待「誰是新娘」，最近傳出與 TWICE Sana 的戀情又是真的嗎？讓人超級好奇！
2）柳演錫和蔡秀彬
柳演錫和蔡秀彬合演《現在撥打的電話》傳出戀愛傳聞，網指 1 月已播畢劇集，但 10 月依然一起吃晚餐，穿著居家服路上散步的畫面，類似新婚小夫妻，看來被爆出是「元旦情侶」也是眾望所歸。
3）金邊CP
大家還沉迷在《背着善宰跑》走不出來嗎？脆友大推「金邊CP」希望看到二人「戲假情真」，讓「售後服務」永續吧！邊佑錫與金惠奫在戲裡愛得青澀又自然，除了精緻的外貌極有 CP 感，相差 30 cm 的身高萌也十分可愛，難怪被脆友稱為「近年最強 CP 之一」！
4）BTS RM 與 aespa Karina
當紅女團 aespa 的 Karina 頻頻傳出戀情，除了「見光死」的李宰旭短暫戀情，近期傳出了與 BTS RM 的交往傳聞。二人參加晚宴時靠近說話，雖然不少粉絲指「聊天就是約會十分荒謬」，但不少網友指「為什麼我會覺得很心動」、「這個組合很新鮮」、「兩人的手勢和肢體動作同步」，如果是真的必定全網爆炸！
5）華莎與朴正民
華莎與朴正民這對《Good Goodbye》CP，可以說是2025年底很多網民想敲碗湊成一對的CP。華莎在青龍獎上演出新歌《Good Goodbye》，期間與朴正民的互動曖昧到令現場充滿粉紅泡泡，網民看完表演後都留言想他們在一起。華莎與朴正民二人在《Good Goodbye》MV中飾演情侶，歌曲既甜亦因為是分手歌而帶點虐心。雖然二人未知會有何發展，但一個演出就帶來這麼強的火花，難怪網民都想「許願」在《Dispatch》中看到他們的消息。
大家希望今年的「元旦情侶」花落誰家？一起來留言許願吧！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
2025名人情侶訂婚結婚甜蜜喜訊大驚喜Top10！Taylor Swift閃曬8卡巨鑽、金宇彬與申敏兒戀愛長跑10年開花結果
潮語｜「來都來了」、「67」，登上2025年Yahoo搜尋「十大熱搜潮語」排行榜！Threads潮語生產機還製造了哪些上榜潮語？
其他人也在看
日本女生為何不顯老？逆齡關鍵其實藏在這份保養清單：資生堂ACE眼周電波、黛珂AQ系列、朵茉麗蔻基本4點全上榜！
其中近期在日系抗老圈討論度極高的，就是資生堂推出、被暱稱為「塗抹式ACE眼周電波」的激抗痕亮采緊緻ACE眼霜！主打免探頭、零入針的保養概念，鎖定眼袋、細紋與黑眼圈這些最容易顯老的位置，讓日常保養也能延續科技美容後的緊緻狀態。這款眼霜的核心在於微導賦活科技，能從...styletc ・ 16 小時前
冬日美食節開幕 檔主料生意有一成增長(林尊豪報道)
【Now新聞台】冬日美食節開幕，入場市民說氣氛好，商戶料生意有一成增長。銅鑼灣商場亦有飄雪表演，到處充滿節日氣氛。 一連五日的冬日美食節在會展舉行，設六大展區，售賣零食、糧油海味、美酒、咖啡等，部分檔口推出優惠價，市民都說氣氛很好。許先生：「買了一些零食，一些合桃、腸、豬肉紙，這裡合計都有數百元。氣氛都不錯，特別有一邊賣榴槤雪糕，那邊很熱鬧。」梁小姐：「好食，這個也好飲。暫時買了$500左右。」天氣突然轉冷，有參展商就提供美食吸客，人流可以說是沒停過。有參展商就說人流多了，市民又願意購物，預計生意有一成增長。參展商麥女士：「今日都有很多旅客過來，香港人也是。我們年年都會參加這個展，都不錯，有很多香港人以往都來這個展的，都會繼續來。我看到生意額應該會輕微上升，我估5至10%應該也有。」而在銅鑼灣這個商場有飄雪表演，小朋友最興奮，亦有樂隊現場表演。隨粵車南下可以入市區，商場指聖誕期間內地旅客佔商場人流兩成，會向粵車車主提供專屬泊車優惠。新鴻基地產租務部高級推廣經理郭慕賢：「商場會配合，有不同優惠配合，例如有免費泊車及300元迎新禮品給他們，相信能吸引更多旅客及南下的車主來商場。」商場亦希望借助這些活動及優惠增加客源，目標在聖誕期間，商場人流能增加一成。#要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
全球首位AI演員出道引爆反彈 《阿凡達》女星憂心濫用
由英國AI製作公司Particle6開發、號稱世界首個AI演員的「提莉諾伍德」（Tilly Norwood），自2025年9月「出道」以來，討論度持續上升，並在好萊塢掀起激辯，AI演員究竟是一種全新的創作形式，還是對真人演員的威脅。 提莉諾伍德擁有一頭棕色頭髮、棕色眼睛，操著英國口音，Particle6創辦人艾琳范德費爾登（Eline Van der Velden）表示，她仔細思考AI演員的容貌與個性等細節，透過ChatGPT生成其樣貌，並在蘇黎世一場活動播放的諷刺影片中正式亮相。 擁有16萬名會員的美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）表達反彈，譴責以「合成演員」取代真人的概念，強調創意應該「以人為本」。其主張，這類AI演員可能在未經允許或是未提供報酬下，利用真人演員訓練而成。 《阿凡達》（Avatar）系列電影主角柔伊莎達娜（Zoe Saldana）日前也對此表達擔憂。范德費爾登則強調AI作為輔助角色，而非搶真人演員的工作，同時還能幫助降低成本，表示其內部計算顯示，製作一部電影產生的碳足跡，大致等於一趟跨大西洋來回航班。 Particle6雄心勃勃，希望將提莉諾伍德打造為下一個史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），後者在漫威宇宙中飾演黑寡婦一角，知名度又更上一層樓；此外Particle6還規畫「提莉宇宙」（Tillyverse），希望讓AI演員走上自己的「創作之路」。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
南京博物館前院長 傳已被官方帶走
【on.cc東網專訊】南京博物館前院長徐湖平近日捲入盜賣國寶風波，《亞洲周刊》周三（24日）發布錄音，指徐湖平已被官方帶走調查。on.cc 東網 ・ 21 小時前
55歲小儀認單身焦慮 30歲關口似萬劫不復恐無人要 至今無法單獨看戲吃晚飯
早前離開商台的55歲阮小儀出名是單身貴族，數年前她曾在ViuTV節目《吃掉前男友》上自爆情路坎坷，她曾與出版社CEO拍拖7年，雙方已達談婚論嫁，但對方出軌及在她30歲時提出分手，令她飽受情傷，更慨嘆「每次戀情都輸畀第三者」。而她日前在另一節目中大談「單身焦慮」，更稱至今仍沒法自已去餐廳吃晚飯或看演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《我和春天有個約會》4大女主角將激罕合體 網民極期待：天哪 我的童年
《我和春天有個約會》為經典作品之一，備有舞台劇、劇集及電影。亞視劇集《我和春天有個約會》就是改編自1992年同名舞台劇劇本，為當年亞視收視最好嘅劇集之一。《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀領銜主演。劇情背景發生喺上世紀70年代，講述4個歌女悲喜交織嘅舞台人生。近日，東方衛視宣布跨年晚會將邀請到《我和春天有個約會》4位女主角萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀相聚跨年晚會，唔少網民都表示非常期待，紛紛留言：「天哪，我的童年」、「這絕對是7080後的回憶」、「啊啊啊我小時候追幾遍的劇」、「哇！到時候看個回放」、「要哇塞一下了」、「童年回憶」、「以前的港劇是真好看」等等。又有唔少網民大讚萬綺雯保養得宜：「萬倚雯吃了多少防腐劑啊」、「萬綺雯怎麼還是這麼漂亮」、「雯雯真的好年輕」、「萬綺雯沒怎麼變」、「萬綺雯不是吧，還這麼年輕漂亮？」、「萬二蚊（萬綺雯）贏很大」等等；亦有網民指東方衛視十分厲害，估唔到可以請到蔡曉儀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭羡妮《尋秦記》電影版宣傳，氣質高雅完全不像51歲！三大凍齡保養法則，顏值與身材依然宛如少女
郭羡妮復出為《尋秦記》電影版宣傳，優雅氣質與凍齡美貌完全不像 51 歲！郭羡妮在社交媒體分享與宣萱、滕麗名的合照，郭羡妮結婚後淡出幕前，近日現身宣傳活動讓大家感到十分驚喜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？
TVB處境劇《愛． 回家》系列於2017年閞播至今，堪稱長壽劇，陪伴唔少觀眾成長。劇組不時加入新角色，以配合演員檔期、離巢以及劇情需要，但當然新人加入，自然有舊人離開劇組，有些更是靜悄悄地被離開。下文與你回顧16位已離開《愛． 回家》嘅經典角色。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
洪天明周家蔚全家移居深圳 棄大埔2000呎獨立屋 親自搬重物呻：這輩子不想再搬家
51歲洪天明近年亦長駐內地發展，與定居香港的42歲太太周家蔚（Janet）因長期分隔兩地，夫婦結婚13年來屢傳婚變。周家蔚前日在小紅書發布影片，宣布「我們從香港來到深圳啦✌️」，更乘機「曬恩愛」，指丈夫在搬屋過程中親力親為，形容一家人同甘共苦，又指「我這一輩子都不想再搬家了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
38歲前華姐朱璇激罕現身宋熙年YouTube 兩孩之母零走樣女人味爆棚
朱璇於2018年與內地富二代Vincent結婚，先後誕下兩名兒子，自此專心照顧家庭，淡出娛樂圈，甚至極少公開露面。日前，朱璇激罕現身好友陳智燊與宋熙年YouTube頻道，38歲朱璇即使已是兩孩之母，其身材保養依舊出色，完全冇走樣，皮膚光滑，女人味爆棚，讓人驚嘆歲月對佢嘅眷顧。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《張學友 60+巡迴演唱會香港終章》昨晚揭幕 一字馬力証寶刀未老 學友笑指數月後65歲多優惠
20場的《張學友60+巡迴演唱會香港終章》昨晚於紅館開鑼，今次是學友第11度踏上紅館舞台，並創下新紀錄，成為於紅館累積個人演唱會最多的歌手，場次多達203場。64歲的學友狀態大勇，雖不時提及自己已60+，但當輕鬆落下一字馬時，全場歡呼，亦足見他寶刀未老。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
彭于晏緋聞舊愛疑婚變 傳另結新歡
【on.cc東網專訊】台灣女星林珈安曾與彭于晏傳緋聞，不過雙方當時都表示只是好朋友關係，2018年林珈安跟設計師工作夥伴Freddy結婚，這段緋聞也隨之不了了之。林珈安跟老公結婚後育有2子，不過近日有消息指二人疑似低調離婚，而林珈安更疑另結新歡。據悉，今年年中有東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
衛蘭讚姜濤得意聲線獨特 孫耀威走出父母逝世悲痛
【on.cc東網專訊】歌手衛蘭（Janice）、衛詩（Jill）、孫耀威、王菀之及王祖藍等昨晚（23日）現身西九出席《普世歡騰星光夜》音樂會，Janice與Jill以姊妹檔合唱，Jill更向觀眾分享前年在以色列遇上戰亂一事，受訪時Jill憶述當時聽到爆炸聲很驚，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《新聞女王2》黃宗澤「嘴賤」角色深入民心 角逐視帝獲半個電視圈力撐
演技一直備受肯定的黃宗澤（Bosco），近年憑藉多元角色展現精湛演技，在剛播畢的劇集《新聞女王2》中飾演「嘴賤」男角Kingston，再度成為全城熱話。Bosco活靈活現的演繹不僅掀起觀眾熱烈討論，更成功躋身《2025萬千星輝頒獎典禮》「最佳男主角」十強，實力備受矚目。目前正拍攝邵氏新劇《風華背後》（簡稱《風華》）的台前幕後，趁聖誕派對齊齊呼籲觀眾投票支持Bosco，為他角逐視帝注入強心針。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝霆鋒明年主力開騷 暗示《新警察故事2》暫開拍無期
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒今年忙於巡唱，先後吸引逾60萬粉絲入場支持，熱度高企令他成年度風雲人物之餘，錢包亦因而相當腫脹。早前當完蘇州演出後，他即短暫「封咪」，宣布來年繼續，更預告2026年將以開唱為主，暗指其主演電影《新警察故事2》暫時開拍無期。而近日有東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
《復仇者聯盟 5》第2輯預告片網上外洩 雷神登場
【on.cc東網專訊】漫威超級英雄片重頭戲《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）將於明年12月18日全球公映，繼早前首條預告片於網上外洩「美國隊長」宣布回歸後，第2輯預告片近日亦已於網上出現，今次輪到「雷神」登場！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張曼玉擔任MO&Co.全球形象大使！「曼玉式時尚」黑白造型照，示範高級從容穿搭趕快收藏
MO&Co.宣布張曼玉成為品牌全球形象大使，中性有型又從容的時尚造型，正好是現在很多女生會追求的鬆弛時尚，期待張曼玉會帶來更多的時尚靈感給大家！Yahoo Style HK ・ 1 天前
福原愛認「2020年就想離婚」！曝真正交往時間點 向現任夫家道歉：帶來很多困擾
日本桌球名將福原愛近日向日媒證實再婚，且目前正懷孕中，對象正是過去曾被拍到互動密切的「橫濱男」。她在接受專訪時，詳細說明了與「橫濱男」的交往歷程，並透露是男方家人的溫暖接納，成為她決定再婚的關鍵。姊妹淘 ・ 1 天前
橋本環奈一張神照紅遍全網！ 從福岡小偶像到月9女主角！
說起她的起點，絕對要提2013年那張超神照片！當時她才國三，在Rev. from DVL表演跳舞，被人隨手拍了一張～結果那個瞬間的表情太完美Japhub日本集合 ・ 1 天前
2025時尚品牌設計師大兜亂，6大亮眼系列請準備課金！Dior、Chanel成矚目焦點，盤點下年爆紅的春夏新手袋
2025 年多個品牌迎來全新氣象，新任創意總監上場，為低迷的時尚經濟注入新動力。本年度最矚目的新系列必數由 Jonathan Anderson 掌舵的 Dior、Matthieu Blazy 主理的 Chanel，一起來看看 2025 最值得回顧的新系列，準備好 2026 年大手課金吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前