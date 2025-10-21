不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
DJI優惠｜DJI 秋季黃金周勁減，近 8 折搶新款 Osmo Action 5 Pro，旅行拍攝必備！
秋意漸濃，正是旅遊的最佳時節，與其羨慕他人的旅途紀錄，不如親自把握每個動人瞬間。DJI 秋季黃金周正式開跑，最新款 Osmo Action 5 Pro 以 近 8 折驚喜價強勢來襲，只需 HK$2,369 就能把它帶回家！ Osmo Action 5 Pro 配備超高畫質和穩定拍攝功能，把你的海邊浪漫時光通通紀錄下來。此外，上代的Osmo Action 4 標準套裝更以 73 折清貨，讓入門玩家也能輕鬆擁抱高品質拍攝體驗。
Osmo Action 5 Pro 標準套裝
DJI Osmo Action 5 Pro 配備了比前代更亮眼的 OLED 螢幕，機身具備 20 米深的防水功能，並結合內建的色溫感應器和官方應用，能自動還原水下色彩。這款相機搭載了40MP的 1/1.33” 感光器和 155 度的超廣角鏡頭，支援 4K 120p 錄影及人物跟隨功能，並能透過畫面裁切自動調整構圖。此外，在滿電狀態下，Osmo Action 5 Pro 可連續拍攝長達 4 小時，充電 15 分鐘便可獲得 2 小時的使用電量。相機本身擁有 47GB 的內部儲存空間，並支援最高 1TB 的 microSD 卡擴充，滿足高強度的拍攝需求。
DJI 官網優惠 HK$2,369 ｜原價 HK
$2,899
Amazon 售價 US$324.99 (約 HK$2,524)
Osmo Action 4 標準套裝
Osmo Action 4 前後分別配備 1.4 吋及 2.25 吋觸控螢幕，機身本身即支援 18 米防水，若搭配專用防水殼更可下潛至 60 米，即使在 -20°C 的低溫環境中，也能連續錄影長達 150 分鐘，非常適合滑雪等極限運動使用。機身底部採用磁吸快拆設計，並內建三麥克風與色溫感應器，後者可搭配 DJI Mimo app 實現一鍵水下色彩還原。
相機搭載 1/1.3 吋 1200 萬畫素感光元件與 155 度廣角 f/2.8 鏡頭，可拍攝 4K 120fps 影片，並支援 10-bit 及 D-Log M 專業色彩模式。電池續航達 160 分鐘，使用 30W 充電器僅需 18 分鐘即可快速充電至 80%。
DJI 官網優惠 HK$1,599 | 原價 HK
$2,179
Amazon 售價 US$269.5 (約 HK$2,093)
Osmo Mobile SE
Osmo Mobile SE 用磁吸設計，實現快速拆裝，輕鬆夾好手機並瞬間吸附，隨時準備開拍，以免錯過重要畫面。可折疊機身設計使得收納和攜帶更加便捷，輕鬆放進口袋。配備智慧跟隨 6.0 技術，無論人物身處多人環境、短暫被遮擋或大幅度運動，都能穩定鎖定對象。即使人物移出畫面，雲台也能自動變焦，迅速找回焦點。
此外，亦可以在 Apple Watch 上安裝 DJI Mimo app，透過手錶遠程查看拍攝畫面，調整雲台角度，輕鬆切換橫直向拍攝，並進行拍照錄影。支援從 DJI Mimo app 直接跳轉至 LightCut app 的功能，實現快速完成精彩視頻製作。
DJI 官網優惠 HK$325 ｜原價HK
$379
Amazon 售價 US$65 (約 HK$505)
更多相關優惠：
👉Amazon優惠｜千元入手 Lenovo Tab M11，大螢幕帶筆平板性價比之王
👉Samsung優惠｜網上 Outlet 清貨價低至 2 折，旋風吸塵機勁減 HK$2,110 + 信用卡優惠
👉Casetify 解鎖秋冬時尚密碼！沉靜色系重塑 iPhone 17 配件美學
👉Casetify X 村上隆 Flowers Bloom 第三彈開搶 ！玩轉 3D 立體微笑小花
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
日本的攤販上居然有這些？7種令人驚豔不已的日本祭典攤販
祭典是日本的文化之一，是許多海外遊客到日本時，都會想要前往共襄盛舉的熱鬧活動，在日本的祭典上還常會看見販賣章魚燒、炒麵、棉花糖等平民美食的食物攤販，以及其它以娛樂遊戲為主的小攤販等等，無論男女老少都能同樂享受。這一次LIVE JAPAN訪問到參加過日本祭典的外國留學生，請教他們對於日本祭典攤販的印象及感想，一起來看看日本祭典攤販的迷人有趣之處吧！ ※本文純屬受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 18 小時前
也可能不會見！川普談與習近平會晤語出保留
美國總統川普周二 (21 日) 表示，預期即將與中國國家主席習近平舉行的會晤將有助於達成「良好的貿易協議」，但他同時也承認這場備受矚目的峰會仍有可能不會舉行。鉅亨網 ・ 2 小時前
雙11優惠2025｜KKday雙11優惠開鑼！每日快閃激抵價低至$11，兼送雙人來回機票 即睇優惠開搶時間表、優惠碼
叮叮叮！KKday雙11優惠提前開跑！KKday由即日起到11月11日推出「11週年慶叠加雙11大折日」，多款產品低至$11，種類涵蓋餐飲、景點門票、本地遊、酒店住宿、環球旅遊門票、一日遊、滑雪體驗等類別，更每日大派超抵優惠碼，每日累積最高消費額送多個目的地雙人來回機票！Yahoo購物專員整合了適用的旅遊優惠碼，大家bookmark此文章以便查看最新資訊！Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
【Mister Donut】全新限定焙茶系列產品登場 買10件裝冬甩送限定徽章/刺繡吊飾（即日起至16/11）
Mister Donut即將在香港進駐一年！為慶祝在香港一週年，即日起至11月6日，推出全新焙茶系列產品，嚴選日本焙茶粉製作，3款全新焙茶系列甜品包括有濃郁茶香的焙茶脆米波堤、焙茶鬆脆冬甩和法式焙茶忌廉扭紋。YAHOO著數 ・ 13 小時前
多啦A夢巡迴展11月登陸高雄！神秘「朋友召喚鈴」首度登場 門票優惠81折、必睇12米高巨型公仔
多啦A夢要從台北南下到高雄了！繼今年6月在台北華山文創園區舉行展覽後，《100%多啦A夢&friends 巡迴特展-高雄站》將於11月14日至2026年2月22日進駐高雄國立科學工藝博物館。今次高雄站最矚目的打卡位，莫過於12米巨型充氣多啦A夢！展覽集結超過100款造型各異的立體哆啦A夢公仔、藤子・F・不二雄復刻工作室、珍貴原畫手稿，配合沉浸式微型劇場與3D光雕投影，還有高雄站神秘主角登場，完全是粉絲夢想成真的場景。Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
【龍豐】豐搶價 DHC濃密彩色潤唇膏 $29/件（即日起至27/10）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Medicube PDRN粉紅膠原凝膠爽膚棉70片 $98/件、Medicube PDRN粉紅胜肽膠原蛋白安瓶 $168/件、Tenzero睡眠面膜 $55/件、Lefilleo法令紋眼紋除皺貼12片 $32/件、DHC濃密彩色潤唇膏 $29/件！YAHOO著數 ・ 17 小時前
六旬漢涉汽水加尿放超市 續還押至12月再訊
63 歲男子涉於今年 8 月在深水涉南昌薈一間超市內，將多支混入尿液的汽水擺放在貨架上，被控一項「意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品」罪，周二（21 日）在九龍城裁判法院再訊。法庭線 ・ 13 小時前
胡‧說樓市｜今年蝕讓之最? 屯門緹岸身價慘削半!?
本港樓價指數連升三個月，息口回落加上租金創出新高，市場普遍瀰漫著樓市見底的樂觀情緒，買家信心亦見回升 。然而，為何新聞上巨額蝕讓的成交個案仍然不絕於耳？究竟是市場虛火一場，還是另有內情？Yahoo 地產 ・ 19 小時前
貨機墮海現場已完成搜證及復修 北跑道擬今午以備用狀態重開
【on.cc東網專訊】香港國際機場昨日(20日)發生貨機衝出跑道事故，機場北跑道仍然封閉，機管局表示今日（21日）中午有望重開，但會維持備用狀態。on.cc 東網 ・ 17 小時前
小米 REDMI K90 Pro Max 發佈前最大爆料，屏幕、鏡頭、電池全齊
文章來源：Qooah.com 小米 REDMI 將在 10月23日推出 REDMI K90 Pro Max，這是 REDMI 的年度旗艦作品，還是旗下首款 Pro Max 機型。 小米集團總裁盧偉冰發微博進行預熱，表示 K90 Pro Max 將會在 4K 檔帶來小小的震撼。暗示著 K90 Pro Max 的定價將來到 4K，並且具備超高的性價比。 規格方面，K90 Pro Max 在採用 2K 直屏，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen3 處理器，是旗艦的標準配置。 拍攝方面，K90 Pro Max 搭載 小米17 同款光影獵人950 高動態傳感器，傳感器面積 1/1.31吋，擁有 13.5EV 高動態範圍，支援 DXG 高動態技術。此外，鏡頭還採用了逐片鍍膜的 1G+6P 玻塑混合鏡片，可以減少逆光拍攝炫光。極致硬件的堆疊下，拍攝體驗將大幅提升。 續航方面，K90 Pro Max 電池容量預計超過 7000mAh，支援百瓦閃充。 除此之外，K90 Pro Max 還會配備超聲波屏幕指紋、滿級防水等功能。 盧偉冰自信的表示，REDMI K90 Pro Max 將在性能、Qooah.com ・ 1 天前
水原希子深潛5公尺，與「大地之母」雕塑合影！唯美畫面背後是喚起對海洋、自然與文化的關注
水原希子近日潛入德之島海域，與「大地之母」水底雕塑合照畫面非常唯美！這張合照有別於一般的「打卡照」，而是水原希子與雕塑藝術家 Jason deCaires Taylor 的合作企劃，希望喚起大眾對海洋文化、自然生態的關注！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
Pocket Rocket 電池技術新突破
上個月，我的同事 Liz Lopatto 解釋了一款熊仔糖電池銀行如何在超輕量背包旅行界掀起熱潮。這款產品吸引 […]TechRitual ・ 2 小時前
FF7》 重製版最終章玩法將有大改動！總監更解釋拆三部曲的原因
Square Enix 從 2020 年開始的《Final Fantasy 7》（FF7）重製計畫，如今最終第三部曲正在開發中，讓全球無數粉絲都非常期待。而近日，巴西電玩展 Brasil Game Show 2025 上，《FF7》重製版三部曲的遊戲總監濱口直樹透露了系列最終章的一些細節。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
潤娥「腿精」纖瘦長腿這樣練成！跟韓國美女健身Youtuber學「瘦腿操」，14日修緊大腿肌肉線條
看見潤娥和Jennie、Liza等BLACKPINK成員那雙無敵修長的美腿，是不是超羨慕？別擔心，韓國超人氣健身Youtuber Mizi來傳授「長腿練成術」啦！Mizi在Youtube擁有266萬訂閱粉絲，她的中低強度影片超適合新手，無跑跳、無負擔，專攻瘦腿線條，讓你在家輕鬆變成韓系美女。想知道怎麼練？快跟上這篇瘦腿操教學，14天見效！Yahoo Style HK ・ 1 天前
溢價魔法破滅 比特幣散戶慘賠170億美元
新加坡獨立研究機構 10X Research 發布一份重磅報告，揭露了部分比特幣資金管理公司，如 Metaplanet、Michael Saylor 的 Strategy 等，在過去幾年採用的高溢價定價模式，導致散戶投資者在嘗試透過這些數位資產公司投資比特幣時，累計已損失約 170 億美元，並鉅亨網 ・ 1 天前
iPhone 17 Pro Max 橙變金，機身褪色：宇宙橙、深墨藍
文章來源：Qooah.com 消息源 GSMArena 在10月18日發博文稱，有收到一些使用 Apple iPhone 17 Pro和 iPhone 17 Pro Max 的用戶反饋，用戶的手機機身發生了褪色的情況，褪色問題現階段主要體現在星宇橙和深墨藍兩種顏色的機身上。 有用戶表示其星宇橙的 iPhone 17 Pro 變成了粉色，另一名用戶表示因為其是一個長跑運動員，經常將手機放在短褲口袋中，他的手機鏡頭凸起的地方現在看起來已經變得「鏽跡斑斑」，顏色幾乎都掉光了。綜合網上很多用戶的反饋詳述，能夠總結出一些共性，手機的顏色一般會先從鏡頭凸起的區域開始褪色，然後會逐漸蔓延到含鋁合金物料的機身，但手機背面玻璃面板的顏色不會發生變化。 關於褪色的情況，網絡上有一種猜測是與紫外線相關，因有用戶將手機短時間暴露在太陽底下，就發現了有明顯的褪色情況。目前對於手機存在褪色情況， Apple 並未進行回應，也無評測媒體、機構等進行詳盡的測試去復現問題。 HONOR X9d 5G 開箱評測：8300霸王級續航力!!! 兼有高性價比Qooah.com ・ 1 天前
AI部門搖搖欲墜 專家評蘋果新品升級必要性低
蘋果 (AAPL) 上周發表 14 吋 MacBook Pro、iPad Pro 及 Vision Pro 三款新品，卻因更新幅度有限引發廣泛討論。知名蘋果爆料人 Mark Gurman 周日 (19 日) 撰文表示，這輪新品更像是「晶片與出貨」的常規迭代，用戶實際升級必要性低，而蘋果在 AI 領域的困境與市場策略的微妙轉變，更值得關注。鉅亨網 ・ 1 天前
亞馬遜雲服務AWS恢復正常運行 長達15小時的宕機凸顯全球互聯網脆弱性
【彭博】— 亞馬遜旗下的雲服務部門AWS表示，周一持續約15小時的服務故障已得到解決。這一事件凸顯了全球互聯網對單一公司雲服務的高度依賴。Bloomberg ・ 20 小時前
Realme GT8 Pro 玩轉 DIY 造型和 Ricoh 街拍，仲有 Snapdragon 8 Elite Gen 5 和 7,000mAh 電池
繼各家國產廠商的主品牌相繼完成新一代旗艦晶片的更新後，本週輪到副牌們輪番登場。緊跟著 iQOO 15，主打 Ricoh 街拍的 Realme GT8 系列也在今天正式亮相。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
iOS 26.1 公測版可切換 Liquid Glass 透明度，鎖屏新選項避免誤啟動相機
今天早些時候 Apple 上線了 iOS 26.1 beta 4，為嚐鮮體驗者帶來了兩項非常實用的改進：Liquid Glass 透明度切換和鎖屏啟動相機開關。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前