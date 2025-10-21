DJI優惠｜DJI 秋季黃金周勁減，近 8 折搶新款 Osmo Action 5 Pro，旅行拍攝必備！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

秋意漸濃，正是旅遊的最佳時節，與其羨慕他人的旅途紀錄，不如親自把握每個動人瞬間。DJI 秋季黃金周正式開跑，最新款 Osmo Action 5 Pro 以 近 8 折驚喜價強勢來襲，只需 HK$2,369 就能把它帶回家！ Osmo Action 5 Pro 配備超高畫質和穩定拍攝功能，把你的海邊浪漫時光通通紀錄下來。此外，上代的Osmo Action 4 標準套裝更以 73 折清貨，讓入門玩家也能輕鬆擁抱高品質拍攝體驗。

Osmo Action 5 Pro 標準套裝

DJI Osmo Action 5 Pro 配備了比前代更亮眼的 OLED 螢幕，機身具備 20 米深的防水功能，並結合內建的色溫感應器和官方應用，能自動還原水下色彩。這款相機搭載了40MP的 1/1.33” 感光器和 155 度的超廣角鏡頭，支援 4K 120p 錄影及人物跟隨功能，並能透過畫面裁切自動調整構圖。此外，在滿電狀態下，Osmo Action 5 Pro 可連續拍攝長達 4 小時，充電 15 分鐘便可獲得 2 小時的使用電量。相機本身擁有 47GB 的內部儲存空間，並支援最高 1TB 的 microSD 卡擴充，滿足高強度的拍攝需求。

DJI 官網優惠 HK$2,369 ｜原價 HK $2,899

Amazon 售價 US$324.99 (約 HK$2,524)

Osmo Action 4 標準套裝

Osmo Action 4 前後分別配備 1.4 吋及 2.25 吋觸控螢幕，機身本身即支援 18 米防水，若搭配專用防水殼更可下潛至 60 米，即使在 -20°C 的低溫環境中，也能連續錄影長達 150 分鐘，非常適合滑雪等極限運動使用。機身底部採用磁吸快拆設計，並內建三麥克風與色溫感應器，後者可搭配 DJI Mimo app 實現一鍵水下色彩還原。

相機搭載 1/1.3 吋 1200 萬畫素感光元件與 155 度廣角 f/2.8 鏡頭，可拍攝 4K 120fps 影片，並支援 10-bit 及 D-Log M 專業色彩模式。電池續航達 160 分鐘，使用 30W 充電器僅需 18 分鐘即可快速充電至 80%。

DJI 官網優惠 HK$1,599 | 原價 HK $2,179

Amazon 售價 US$269.5 (約 HK$2,093)

Osmo Mobile SE

Osmo Mobile SE 用磁吸設計，實現快速拆裝，輕鬆夾好手機並瞬間吸附，隨時準備開拍，以免錯過重要畫面。可折疊機身設計使得收納和攜帶更加便捷，輕鬆放進口袋。配備智慧跟隨 6.0 技術，無論人物身處多人環境、短暫被遮擋或大幅度運動，都能穩定鎖定對象。即使人物移出畫面，雲台也能自動變焦，迅速找回焦點。

此外，亦可以在 Apple Watch 上安裝 DJI Mimo app，透過手錶遠程查看拍攝畫面，調整雲台角度，輕鬆切換橫直向拍攝，並進行拍照錄影。支援從 DJI Mimo app 直接跳轉至 LightCut app 的功能，實現快速完成精彩視頻製作。

DJI 官網優惠 HK$325 ｜原價HK $379

Amazon 售價 US$65 (約 HK$505)

