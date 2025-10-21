DJI 十月限時精選優惠開始，Osmo 360 只需 HK$2xxx!!

文章來源：Qooah.com

DJI大疆正式啓動十月限時精選優惠活動。即日起至10月31日，消費者可以超值價格入手多款人氣產品，讓你能以更親民的價格，體驗大疆卓越的影像科技。

精選產品價格速覽

產品亮點深度解析

· Osmo 360 以其創新的方形 CMOS 傳感器著稱，其成像質量可媲美1吋傳感器水準，支援原生8K 50fps 影片和1.2億像素全景照片拍攝，輕巧的183克機身，可兼容Osmo全系配件，安裝操作簡便，適合各類創作場景。

廣告 廣告

· Osmo Action 5 Pro 搭載了1/1.3吋傳感器，能拍攝4000萬像素的高清照片，並支援4K 60fps視頻及120fps慢動作錄制，首創的人物智能跟隨功能。配合155°超廣角鏡頭、雙OLED高亮屏和長達4小時的續航，加上裸機20米防水、快速充電及47GB內置存儲，輕鬆產出專業級作品。

· DJI Mini 4 Pro 是一款重量低於249克的迷你航拍機，無需登記即可起飛。它配備了1/1.3吋、4800萬像素的鏡頭，支援4K60fps高畫質影片和10-bit D-Log M色彩模式，具備全向避障和遠達20公里的圖傳能力。小巧的機身集成了高端航拍機的核心功能，無論是攝影新手還是專業人士都能得心應手。

· DJI Mic Mini 以其極致小巧的體積和雙發射器一體化充電盒設計，成為便攜收音的優選。它具備抗爆音和雙重降噪功能，單個發射器僅重約10克，可輕鬆夾在衣物上，幾乎無感佩戴。

· DJI Power 2000 擁有2048Wh的超大電量，支援高達3000W的交流穩定輸出，並提供多達4個USB-C和4個USB-A接口，獨家雙SDC接口更能為航拍電池快速充電。使用市電充電，僅需45分鐘即可恢復80%電量。

· DJI Power 1000 則提供了1024Wh的電池容量，最大輸出功率達2600W，配備雙140W USB-C接口，並支援DJI SDC快充協議，僅需約70分鐘即可將電量充滿。

歡迎親臨以下大疆門店，實地體驗產品魅力：

· 尖沙咀店：尖沙咀柏麗購物大道D區G19-G20號鋪

· 銅鑼灣店：銅鑼灣羅素街59-61號地下B5號鋪

· 澳門店：澳門路氹城新濠影匯一樓1171號