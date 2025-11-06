DJI 新手機穩定器 Osmo Mobile 8 發佈，360 度環拍、低角度拍攝

文章來源：Qooah.com

DJI 於2025年11月5日發表新一代手機穩定器 Osmo Mobile 8。這款產品搭載第七代三軸增穩技術，支援 360 度環拍和低角度拍攝，配備多功能追蹤模組，可實現全場景跟拍功能。DJI 表示，新產品旨在為創作者提供更實用的拍攝工具，幫助記錄重要時刻。

核心功能與技術特點

Osmo Mobile 8配備的多功能追蹤模組支持人物與寵物跟拍，可在系統相機、直播軟體及視訊會議中使用。模組內建補光燈提供8級亮度與色溫調節，並可透過 USB-C 連接接收無線麥克風音訊。產品新增 Apple DockKit 功能，iPhone 用戶可透過 NFC 快速配對，搭配磁吸快拆背貼使用。

結構設計與拍攝性能

採用一體化機身設計，整合三腳架、延長桿和手機夾。第四代磁吸手機夾可兼容主流旗艦手機，底部三腳架可穩定放置設備。支援 360 度水平旋轉，配合內建延長桿可實現低角度拍攝。在無法觀看螢幕的情況下，仍可自動跟拍孩童與寵物等目標。

智能應用與續航表現

通過 DJI Mimo app 提供拍攝指導與 AI 剪輯功能，支援智能跟隨 7.0，可在多人場景中切換跟隨對象。雙鏡頭增強跟隨功能可調用手機廣角與長焦鏡頭協同工作。設備續航達10小時，可透過 USB-C 為手機充電。即日起在官方商店及授權經銷商發售，定價 HK$979。同步推出 DJI Care 隨心換服務，1年版售價 HK$69，2年版售價 HK$119。