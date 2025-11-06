雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
DJI 新手機穩定器 Osmo Mobile 8 發佈，360 度環拍、低角度拍攝
文章來源：Qooah.com
DJI 於2025年11月5日發表新一代手機穩定器 Osmo Mobile 8。這款產品搭載第七代三軸增穩技術，支援 360 度環拍和低角度拍攝，配備多功能追蹤模組，可實現全場景跟拍功能。DJI 表示，新產品旨在為創作者提供更實用的拍攝工具，幫助記錄重要時刻。
核心功能與技術特點
Osmo Mobile 8配備的多功能追蹤模組支持人物與寵物跟拍，可在系統相機、直播軟體及視訊會議中使用。模組內建補光燈提供8級亮度與色溫調節，並可透過 USB-C 連接接收無線麥克風音訊。產品新增 Apple DockKit 功能，iPhone 用戶可透過 NFC 快速配對，搭配磁吸快拆背貼使用。
結構設計與拍攝性能
採用一體化機身設計，整合三腳架、延長桿和手機夾。第四代磁吸手機夾可兼容主流旗艦手機，底部三腳架可穩定放置設備。支援 360 度水平旋轉，配合內建延長桿可實現低角度拍攝。在無法觀看螢幕的情況下，仍可自動跟拍孩童與寵物等目標。
智能應用與續航表現
通過 DJI Mimo app 提供拍攝指導與 AI 剪輯功能，支援智能跟隨 7.0，可在多人場景中切換跟隨對象。雙鏡頭增強跟隨功能可調用手機廣角與長焦鏡頭協同工作。設備續航達10小時，可透過 USB-C 為手機充電。即日起在官方商店及授權經銷商發售，定價 HK$979。同步推出 DJI Care 隨心換服務，1年版售價 HK$69，2年版售價 HK$119。
其他人也在看
主播手記│蘋果終於跪低要出平價版MacBook？（Season）
平價版MacBook是代表了公司重大戰略轉變，因為蘋果多年來都是專注於利潤較為豐厚的高端設備，亦曾豪言不會藉由銷售低階產品來爭奪市場佔有率，但近年長期被指「食老本」的情況下，我相信來個小轉變也未嘗不可。Yahoo財經專欄 ・ 13 小時前
WhatsApp 終於登陸 Apple Watch：支援長訊息、語音訊息與貼圖預覽，Series 4／watchOS 10 即可用
WhatsApp 正式在 Apple Watch 推出原生應用，終結多年只靠 iPhone 通知鏡像回覆的權宜之計，從此在手腕即可完整閱讀長訊息、查看更多聊天記錄，亦可更清晰地預覽圖片與貼圖。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
蘋果據報擬明年推出平價Macbook 售價低於1,000美元
《彭博社》報道，蘋果公司(AAPL.US)正籌備進軍低價手提電腦市場，首次開發平價版Macbook手提電腦，以吸引現時使用Chromebook及入門級Windows電腦的用戶。AASTOCKS ・ 1 天前
Amazon優惠｜M4 MacBook Air 歷史低價，HK$6,200 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號又回歸到了歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
小米(01810.HK)王化：「小米通話」已完成歷史使命 近期將停止營運
對於「小米通話」停止營運，小米(01810.HK)公關部總經理王化表示，於2010年12月10日發布的米聊中就嵌入「小米通話」的功能。當時市面上的「網絡通話」APP有限，「小米通話」的初衷也是解決米粉之間移動網絡溝通的需求，那個時期不同的互聯網公司都非常看好即時通訊應用的市場前景。 隨著移動互聯網的普及和發展，他指小米的業務發展也愈來愈聚焦，所以2021年2月19日米聊和大家告別。但是「小米通話」這個功能還有不少米粉依賴，所以這個單一的功能獨立的保留下來成為小米通話的APP，繼續為有需要的米粉們服務。 他續稱，如今大家可以通過很多常見的APP實現隨時隨地網絡通話，甚至於小愛音響APP也已經具備設備間的網絡通話功能，所以「小米通話」陪伴大家的歷史使命已經完成，近期將停止營運。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
中國軍方測試新型四足機器人攻擊系統 迅速摧毀台灣防線
中國軍方測試新型四足機器人攻擊系統 迅速摧毀台灣防線TechRitual ・ 1 天前
反超DeepSeek！Q3以1.72億月活用戶拿下行動端AI王座 豆包將是「新百度」？
最新產業數據顯示，字節跳動旗下 AI 助理「豆包」在今年第三季反超 DeepSeek，以 1.72 億月活躍用戶規模登頂中國行動端 AI 應用程式榜首，引發業界關注。鉅亨網 ・ 8 小時前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」
搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Galaxy S22+ 即將結束 Android 更新，Samsung 新政策顯示長期價值
Galaxy S22+ 即將結束 Android 更新，Samsung 新政策顯示長期價值TechRitual ・ 1 天前
WhatsApp推出Apple Watch應用程式
Meta Platforms(META)周二推出了獨立Apple Watch應用程式，適用於其熱門即時通訊服務WhatsApp，用戶能夠在蘋果(AAPL)可穿戴設備上使用WhatsApp聊天，而無需iPhone。AASTOCKS ・ 1 天前
Amazon 要求 Perplexity 停止用 Comet 瀏覽器代購，保障消費者體驗還是「霸凌」新創公司？
Perplexity 允許旗下 Comet 瀏覽器代理用家購物的做法，顯然引起了 Amazon 的強烈不滿。據彭博報導，Amazon 已致信 Perplexity 要求其「停止並關閉」Comet 的代購功能，因此行為違反了服務條款，降低了用家體驗並可能造成隱私漏洞。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
返工蛇王即怒睥，「專注力電子寵物」提升工作專注力
文章來源：Qooah.com 開發者 EnriqueN01 在 Reddit 論壇分享了其自製的「專注力電子寵物」，這款基於 Raspberry Pi 製造的裝置，能放在工作桌上監督用戶保持專注，一旦用戶分心蛇王，便會 「怒睥」提醒，趣味十足。 據 EnriqueN01 介紹，他一直想製作更有趣的「番茄鐘」輔助專注工作，因此購入 Raspberry Pi Zero 2 W 作為核心硬件。該電子寵物的程式由 Python 和 OpenCV 編寫，搭配透明 OLED 屏幕與小型鏡頭模塊，屏幕為裝置賦予「表情」，鏡頭則負責捕捉用戶面部及視線。為提升外觀精緻度，開發者還將鏡頭隱藏在屏幕下方，並選擇用一雙「眼睛」的形象在屏幕上展現電子寵物的情緒，讓監督過程更生動。 這款電子寵物擁有三種表情：用戶專注工作時，它會呈現開心模樣，彷彿為用戶驕傲；用戶分心時，眼睛會轉為憤怒狀態，並顯示「Distracted！」的文字；若用戶未在規定時間內回歸工作，它還會露出可憐眼，同時將專注計時清零。 目前，EnriqueN01 已將該電子寵物的完整製作過程開源，感興趣的用戶可通過鏈接（https://github.cQooah.com ・ 1 天前
Apple 或以客製 Gemini 模型驅動新版 Siri 的摘要與規劃功能，但最終將回歸自家技術
加強版 Siri 將由 Google Gemini 驅動的說法正變得越來越可信。彭博名記 Mark Gurman 日前發文稱，Apple 會採用在其私有雲端運算伺服器上運行的客製版 Gemini，搭配部分自研模型驅動新版 Siri。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Google 在 Chrome for Android 及 iOS 推出 AI 模式，增強互動搜尋體驗
Google 在 Chrome for Android 及 iOS 推出 AI 模式，增強互動搜尋體驗TechRitual ・ 19 小時前
DJI Osmo Mobile 8 手機雲台補上 360° 環拍和 NFC，通用前代多功能追蹤模組
DJI 的 Osmo Mobile 手機雲台今日更新，剛剛登場的 Osmo Mobile 8 可以看作是 Osmo Mobile 7P 的小幅升級版，主要變化是補上了 360° 無限位旋轉和 NFC。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
英偉達(NVDA.US)與德意志電信達成10億歐元AI雲端協議
英偉達(NVDA.US)與德意志電信周二確認，雙方已簽署一項10億歐元的合作協議，在德國建設一個資料中心，預計將於2026年第一季度投入運行，並將成為全球首個工業AI雲端。 英偉達執行長黃仁勳表示，德國的工程與工業實力聞名世界，而現在優勢正被AI技術進一步強化。擁有全球首個工業AI雲以及德國最大的GPU部署之一，公司正在將NVIDIA AI與機械人技術，引領德國工業轉型進入新時代。 該個AI基礎設施旨在使德國和歐洲的大型企業、新創公司以及中小型企業能夠利用安全且主權的資訊科技框架，開發、訓練和部署用於各種製造應用的人工智能，包括設計與機械人技術。SAP和德意志電信將在資料中心方面展開合作，德意志電信提供基礎設施，而SAP則提供其商業技術平台和應用程式。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
HONOR Magic8 Pro 國際版即將登場 馬來西亞率先預熱!
HONOR 今年十月中旬在國內市場推出 Magic8 系列後，今日正式啟動國際版佈局。備受矚目的 Magic8 Pro 已確定將首站登陸馬來西亞市場，HONOR 馬來西亞官方帳號近日已展開預熱宣傳，雖然目前尚未公佈確切上市日期，僅以「即將來臨」預告，筆者預計 Magic8 系列最快 11 月底登陸香港。Mobile Magazine ・ 1 天前
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水
一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資Fortune Insight ・ 7 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 1 天前