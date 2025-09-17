DJI 新款輕量無人機 Mini 5 Pro 配備 1 英寸感應器

由於監管限制，250 克的重量上限非常重要，因此可能不希望或無法使用像 DJI Mavic 4 Pro 這樣更重的無人機。不過，全新的 Mini 讓用戶在無需處理更大無人機的情況下，便能獲得卓越的影像質素。DJI Mini 5 Pro 系列共有 4 個套裝版本發售。

DJI Mini 5 Pro售價 HK$ 5,299，包含無人機、一塊智慧電池、DJI RC-N3 遙控器。

DJI Mini 5 Pro 暢飛套裝（RC-N3）售價 HK$ 6,599，包含無人機、三塊智慧電池、DJI RC-N3 遙控器，ND 套裝，雙向充電管家、單肩包。

DJI Mini 5 Pro 暢飛套裝（RC 2）售價 HK$ 7,699，主要包含無人機、三塊智慧電池、DJI RC 2 遙控器，ND 套裝，雙向充電管家、單肩包。

DJI Mini 5 Pro 長續航暢飛套裝（RC 2）售價 HK$ 8,139，主要包含無人機、三塊長續航智慧電池、DJI RC 2 遙控器，ND 套裝，雙向充電管家、單肩包。

無人機型號 相機感應器 鏡頭 視頻能力 最大飛行距離 電池容量 價格 DJI Mini 5 Pro 50MP 1” 感應器 24mm f/1.8 4K 120fps 慢動作視頻 21km 2,788mAh €800 / 約 HK$ 6,240 DJI Mini 5 Pro (Fly More Combo) 50MP 1” 感應器 24mm f/1.8 4K 120fps 慢動作視頻 21km 2,788mAh €1,000 / 約 HK$ 7,800 DJI Mini 5 Pro (Fly More Combo, RC 2) 50MP 1” 感應器 24mm f/1.8 4K 120fps 慢動作視頻 21km 2,788mAh €1,130 / 約 HK$ 8,814

DJI Mini 5 Pro 配備了一個 50MP 的 1” 感應器，搭配 24mm f/1.8 鏡頭。與 Mini 4 Pro 的 1/1.3” 感應器相比，全新的高解析度感應器還提供 48mm 的中遠攝模式。DJI 表示，這款感應器能捕捉 14 檔的動態範圍，並具備 10 位 D-Log M 格式。用戶還可以享受 4K 120fps 的慢動作視頻。

全新的 Mini 採用了來自 Mavic 的一項功能——相機雲台可旋轉高達 225°，這使得拍攝斜角以及真正的肖像視頻成為可能，方便用戶在社交媒體上分享。此外，新 Mini 前方配備了 LiDAR，以提升障礙物避免能力（這在常規的全方位障礙物感應器之上）。LiDAR 在黑暗環境中特別有用，但如果有足夠的光線，無人機可以記住其飛行路徑，即使在失去 GPS 信號的情況下也能返回。

DJI Mini 5 Pro 整體上比其前身更為出色。它採用了 DJI O4+ 視頻傳輸系統（與 O4 相比），傳輸距離可達 20km。更大的 2,788mAh 電池（對比 2,590mAh）能持續飛行最多 36 分鐘（比 34 分鐘多）。最大飛行距離預計為 21km（比 18km 增加）。此外，還有一款更重的 Flight Battery Plus（4,680mAh），可以支持最多 52 分鐘的飛行時間及 32km 的距離，但這款電池會使無人機超過 250 克的限制，因此在歐洲不會出售。

此款無人機的速度也有所提升，使用常規電池時可達到 18m/s（65km/h），較之前的 16m/s（58km/h）有所增加。最大上升速度已翻倍至 10m/s。

其他改進包括升級的 ActiveTrack 360°，具備騎行模式。隨著更大感應器的引入，DJI 對肖像模式進行了優化。DJI Mini 5 Pro 現在已經上市，基本套件（無人機 + 控制器）售價 €800，但用戶也可以選擇 Fly More Combo，價格為 €1,000 或 €1,130，具體取決於所選的控制器（RC-N3 或 RC 2）。目前，DJI 的無人機仍然未在美國上市。

