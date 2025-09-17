專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
DJI 新款輕量無人機 Mini 5 Pro 配備 1 英寸感應器
由於監管限制，250 克的重量上限非常重要，因此可能不希望或無法使用像 DJI Mavic 4 Pro 這樣更重的無人機。不過，全新的 Mini 讓用戶在無需處理更大無人機的情況下，便能獲得卓越的影像質素。DJI Mini 5 Pro 系列共有 4 個套裝版本發售。
DJI Mini 5 Pro售價 HK$ 5,299，包含無人機、一塊智慧電池、DJI RC-N3 遙控器。
DJI Mini 5 Pro 暢飛套裝（RC-N3）售價 HK$ 6,599，包含無人機、三塊智慧電池、DJI RC-N3 遙控器，ND 套裝，雙向充電管家、單肩包。
DJI Mini 5 Pro 暢飛套裝（RC 2）售價 HK$ 7,699，主要包含無人機、三塊智慧電池、DJI RC 2 遙控器，ND 套裝，雙向充電管家、單肩包。
DJI Mini 5 Pro 長續航暢飛套裝（RC 2）售價 HK$ 8,139，主要包含無人機、三塊長續航智慧電池、DJI RC 2 遙控器，ND 套裝，雙向充電管家、單肩包。
無人機型號
相機感應器
鏡頭
視頻能力
最大飛行距離
電池容量
價格
DJI Mini 5 Pro
50MP 1” 感應器
24mm f/1.8
4K 120fps 慢動作視頻
21km
2,788mAh
€800 / 約 HK$ 6,240
DJI Mini 5 Pro (Fly More Combo)
50MP 1” 感應器
24mm f/1.8
4K 120fps 慢動作視頻
21km
2,788mAh
€1,000 / 約 HK$ 7,800
DJI Mini 5 Pro (Fly More Combo, RC 2)
50MP 1” 感應器
24mm f/1.8
4K 120fps 慢動作視頻
21km
2,788mAh
€1,130 / 約 HK$ 8,814
DJI Mini 5 Pro 配備了一個 50MP 的 1” 感應器，搭配 24mm f/1.8 鏡頭。與 Mini 4 Pro 的 1/1.3” 感應器相比，全新的高解析度感應器還提供 48mm 的中遠攝模式。DJI 表示，這款感應器能捕捉 14 檔的動態範圍，並具備 10 位 D-Log M 格式。用戶還可以享受 4K 120fps 的慢動作視頻。
全新的 Mini 採用了來自 Mavic 的一項功能——相機雲台可旋轉高達 225°，這使得拍攝斜角以及真正的肖像視頻成為可能，方便用戶在社交媒體上分享。此外，新 Mini 前方配備了 LiDAR，以提升障礙物避免能力（這在常規的全方位障礙物感應器之上）。LiDAR 在黑暗環境中特別有用，但如果有足夠的光線，無人機可以記住其飛行路徑，即使在失去 GPS 信號的情況下也能返回。
DJI Mini 5 Pro 整體上比其前身更為出色。它採用了 DJI O4+ 視頻傳輸系統（與 O4 相比），傳輸距離可達 20km。更大的 2,788mAh 電池（對比 2,590mAh）能持續飛行最多 36 分鐘（比 34 分鐘多）。最大飛行距離預計為 21km（比 18km 增加）。此外，還有一款更重的 Flight Battery Plus（4,680mAh），可以支持最多 52 分鐘的飛行時間及 32km 的距離，但這款電池會使無人機超過 250 克的限制，因此在歐洲不會出售。
此款無人機的速度也有所提升，使用常規電池時可達到 18m/s（65km/h），較之前的 16m/s（58km/h）有所增加。最大上升速度已翻倍至 10m/s。
其他改進包括升級的 ActiveTrack 360°，具備騎行模式。隨著更大感應器的引入，DJI 對肖像模式進行了優化。DJI Mini 5 Pro 現在已經上市，基本套件（無人機 + 控制器）售價 €800，但用戶也可以選擇 Fly More Combo，價格為 €1,000 或 €1,130，具體取決於所選的控制器（RC-N3 或 RC 2）。目前，DJI 的無人機仍然未在美國上市。
推薦閱讀
其他人也在看
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
打風｜天文台：星期四維持1號風球，周末間中有狂風驟雨及雷暴！另一呂宋熱帶氣旋威力比「山竹」強嗎？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台更新，表示一號風球會在星期四（18日）維持，並提醒大家，按南海東北部的熱帶低氣壓情況評估，星期五稍後驟雨增多，而週末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，大家要帶遮出街啊！至於網民熱烈討論的另一呂宋熱帶氣旋，是否如大家所講般，威力比「山竹」強呢，天文台都有說明情況，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 21 小時前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 1 天前
阿Mo醫療費用傳隱憂 女友So Ching自爆半年無嚟M「身體不斷響警號」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
匯豐將最優惠利率減0.125厘至5.125厘
匯豐銀行今天宣布,由2025年9月19日(星期五)起,下調港元最優惠利率(P)12.5點子,由年利率5.25%調低至5.125%。匯豐對上一次於2024年12月20日調整港元最優惠利率,當時減息 12.5點子。infocast ・ 1 小時前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 16 小時前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾淵滄專欄│阿里股價打翻身戰（曾淵滄）
過去幾個月，每逢股市出現小小的調整，狼來了的聲音都會出現，但是狼遲遲不來，這一次狼來了的聲音則提早在恒指仍在創新高的時候發出，估計相信狼真的來了的人會比過去多。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
不是泰國和日本 內地客首選外遊目的地係......？
由於中國旅客對泰國日益嚴重的安全問題感到擔憂，包括詐騙中心猖獗以及今年初發生的一起中國演員綁架案，使越南取代泰國，成為中國旅客的首選旅遊目的地。 這股新的旅遊浪潮由一群獨立、追求真實體驗的旅客所推動，不僅讓越南今年的旅遊業收入創下歷史新高，也預示著東南亞數十億美元旅遊市場正在經鉅亨網 ・ 1 天前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 1 天前
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批
TVB熱播劇集《俠醫》由陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪等演員演出，其劇情焦點之一為羅穎茵（譚凱琪飾）及羅穎琛（張曦雯飾）呢對姊妹情，譚凱琪扮演患有自閉症嘅姐姐，折磨妹妹張曦雯嘅劇情令唔少觀眾都表示感受到兩姐妹之間嘅溫馨感情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Goyard「飯盒包」Vanity為何爆紅？多種配色＋2種尺寸，這款新手袋太懂女生了
Goyard全新飯盒包真的太懂女生需求了！不僅帶來多種繽紛配色，更推出2種不同尺寸，從日常必備物品收納到小物件整理，幾乎能滿足女生對包包的所有期待，難怪一登場就吸引不少目光！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
95歲巴菲特生活罕見曝光 熬夜看拳王爭霸
美國當地時間上周六（13 日）深夜，傳奇拳擊手特倫斯 · 克勞福德在拉斯維加斯擊敗墨西哥拳王卡內洛 · 阿爾瓦雷斯，以職業生涯 42 勝 0 敗的成績，成為世界拳擊史上首位統一三個級別四大組織金腰帶的拳王。鉅亨網 ・ 1 天前
《施政報告》2025懶人包｜居屋綠白表配額比例升｜放寛轉讓年期至10年｜長者業主免補價樓換樓計劃 ｜「租置2.0」無影
行政長官李家超新一份《施政報告》除提及增加公營房屋供應、縮減公屋輪候時間外，更著墨於豐富置業階梯，以鼓勵向上流。28Hse.com ・ 1 天前