DJI 發佈全新迷你無線麥克風 Mic 3，細，但聲勢浩大

文章來源：Qooah.com

DJI 正式發佈全新進階迷你無線麥克風 DJI Mic 3。該產品機身僅重16克，集成了四發八收、四聲道輸出、自動增益調節、三檔音色預設、雙檔降噪、雙頻抗干擾、無損傳輸、雙文件32bit浮點內錄及內置時間碼等多項專業功能，為用戶提供高品質、智能化的音頻創作體驗。

DJI Mic 3 佩戴幾乎無感，可靈活適應多種拍攝場景。發射器支援磁吸與夾持兩種使用方式，背夾為可拆卸旋轉結構，不論是側夾或倒夾，都能自由調整麥克風角度，以獲得更佳收音效果。充電盒採用一體式收納設計，可同時容納兩個發射器、一個接收器及相關配件。發射器甚至可連同防風毛套一並放入，無需因安裝磁吸背夾而反復拆裝。盒蓋內側還專門設有磁鐵和帶鎖音頻轉接線的存放位置，大幅簡化外出拍攝時的攜帶與轉場流程。

DJI Mic 3 支援「四發八收」和四聲道匯出功能，可同時連接四個發射器並收錄四路獨立音源。主接收器還能將音頻同步傳輸至多達七台從接收器，並在各拍攝裝置中分別記錄音軌，極大簡化後期剪輯。系統支援單聲道、立體聲及四聲道模式，可合併或獨立輸出音軌，搭配相應裝置更可實現四軌獨立導出，便於精細混音與後期處理。

借助 2.4 GHz 和 5 GHz 雙頻段自動跳頻技術，DJI Mic 3 最遠傳輸距離達400米，具備優秀的抗干擾能力。開啓無損傳輸模式後，更可實現 48 kHz/24-bit 無壓縮音頻的高保真錄制。內置 32-bit 浮點錄音功能有效避免因信號干擾或裝置故障導致的聲音丟失，高動態範圍完整保留從低語到高響度的所有細節。系統還支援雙文件內錄，可同時保存原始與優化版本，進一步提升後期效率。此外，DJI Mic 3 具備高精度時間碼功能，發射器內錄時記錄時間碼，接收器支援時間碼輸入與輸出，24小時內誤差小於一幀。用戶可通過充電盒或 USB-C 線一鍵拷貝音頻素材至電腦或手機，也可經 DJI Mimo app 直接下載文件，實現多機位素材的快速同步與剪輯，全面優化創作流程。

DJI Mic 3 集成了多項智能功能。它支援自動增益調節，可智能平衡音量，有效防止爆音，並具備動態檔位適應環境響度變化。用戶還可選擇三檔音色預設，個性化調整自然、扎實或通透等音色風格，搭配強/弱兩檔降噪功能，在安靜室內或嘈雜戶外都能實現更純淨的收音效果。DJI Mic 3 配備 1.1吋 AMOLED 觸控屏和參數轉盤，可在接收器上快速調節增益、模式等設置，信息清晰、操作高效。同時也可通過 DJI Mimo app 進行參數調整與固件升級，手機端操作更加便捷靈活。

DJI Mic 3 整體使用時間最長可達28小時。發射器和接收器單次續航分別為 8小時和 10小時，配合滿電充電盒可完成約2.4次完整充電。該裝置還支援3C倍率快充，充電5分鐘即可使用2小時，完全充電僅需50分鐘。結合自動省電、超時關機、同步相機開關機及邊充邊用等智能功能，有效避免錄制中途斷電。

DJI Mic 3 發射器可不借助接收器，直接連接 Osmo 360、Osmo Action 5 Pro、Osmo Action 4 或 Osmo Pocket 3 等裝置，實現原聲級純淨音質，簡化創作流程。接收器配備多種接口，包括帶鎖 3.5mm TRS 輸出端口、3.5mm TRRS 監聽接口和 USB-C 接口，支援穩固連接、實時監聽和連接手機、平板或電腦等多種裝置，還可通過轉接頭適配更多拍攝器材。

即日起，DJI Mic 3 在官方商店及台、港、澳地區授權渠道發售。

「兩發一收」含充電盒套裝售價 NT$ 10,620 / HK$ 2,499

「一發一收」套裝售價 NT$ 6,000 / HK$ 1,419

發射器、接收器及充電盒也可單獨購買。