香港小姐 2025 決賽 8 大重點
DJI 發佈全新迷你無線麥克風 Mic 3，細，但聲勢浩大
文章來源：Qooah.com
DJI 正式發佈全新進階迷你無線麥克風 DJI Mic 3。該產品機身僅重16克，集成了四發八收、四聲道輸出、自動增益調節、三檔音色預設、雙檔降噪、雙頻抗干擾、無損傳輸、雙文件32bit浮點內錄及內置時間碼等多項專業功能，為用戶提供高品質、智能化的音頻創作體驗。
DJI Mic 3 佩戴幾乎無感，可靈活適應多種拍攝場景。發射器支援磁吸與夾持兩種使用方式，背夾為可拆卸旋轉結構，不論是側夾或倒夾，都能自由調整麥克風角度，以獲得更佳收音效果。充電盒採用一體式收納設計，可同時容納兩個發射器、一個接收器及相關配件。發射器甚至可連同防風毛套一並放入，無需因安裝磁吸背夾而反復拆裝。盒蓋內側還專門設有磁鐵和帶鎖音頻轉接線的存放位置，大幅簡化外出拍攝時的攜帶與轉場流程。
DJI Mic 3 支援「四發八收」和四聲道匯出功能，可同時連接四個發射器並收錄四路獨立音源。主接收器還能將音頻同步傳輸至多達七台從接收器，並在各拍攝裝置中分別記錄音軌，極大簡化後期剪輯。系統支援單聲道、立體聲及四聲道模式，可合併或獨立輸出音軌，搭配相應裝置更可實現四軌獨立導出，便於精細混音與後期處理。
借助 2.4 GHz 和 5 GHz 雙頻段自動跳頻技術，DJI Mic 3 最遠傳輸距離達400米，具備優秀的抗干擾能力。開啓無損傳輸模式後，更可實現 48 kHz/24-bit 無壓縮音頻的高保真錄制。內置 32-bit 浮點錄音功能有效避免因信號干擾或裝置故障導致的聲音丟失，高動態範圍完整保留從低語到高響度的所有細節。系統還支援雙文件內錄，可同時保存原始與優化版本，進一步提升後期效率。此外，DJI Mic 3 具備高精度時間碼功能，發射器內錄時記錄時間碼，接收器支援時間碼輸入與輸出，24小時內誤差小於一幀。用戶可通過充電盒或 USB-C 線一鍵拷貝音頻素材至電腦或手機，也可經 DJI Mimo app 直接下載文件，實現多機位素材的快速同步與剪輯，全面優化創作流程。
DJI Mic 3 集成了多項智能功能。它支援自動增益調節，可智能平衡音量，有效防止爆音，並具備動態檔位適應環境響度變化。用戶還可選擇三檔音色預設，個性化調整自然、扎實或通透等音色風格，搭配強/弱兩檔降噪功能，在安靜室內或嘈雜戶外都能實現更純淨的收音效果。DJI Mic 3 配備 1.1吋 AMOLED 觸控屏和參數轉盤，可在接收器上快速調節增益、模式等設置，信息清晰、操作高效。同時也可通過 DJI Mimo app 進行參數調整與固件升級，手機端操作更加便捷靈活。
DJI Mic 3 整體使用時間最長可達28小時。發射器和接收器單次續航分別為 8小時和 10小時，配合滿電充電盒可完成約2.4次完整充電。該裝置還支援3C倍率快充，充電5分鐘即可使用2小時，完全充電僅需50分鐘。結合自動省電、超時關機、同步相機開關機及邊充邊用等智能功能，有效避免錄制中途斷電。
DJI Mic 3 發射器可不借助接收器，直接連接 Osmo 360、Osmo Action 5 Pro、Osmo Action 4 或 Osmo Pocket 3 等裝置，實現原聲級純淨音質，簡化創作流程。接收器配備多種接口，包括帶鎖 3.5mm TRS 輸出端口、3.5mm TRRS 監聽接口和 USB-C 接口，支援穩固連接、實時監聽和連接手機、平板或電腦等多種裝置，還可通過轉接頭適配更多拍攝器材。
即日起，DJI Mic 3 在官方商店及台、港、澳地區授權渠道發售。
「兩發一收」含充電盒套裝售價 NT$ 10,620 / HK$ 2,499
「一發一收」套裝售價 NT$ 6,000 / HK$ 1,419
發射器、接收器及充電盒也可單獨購買。
其他人也在看
Amazon優惠｜M3 iPad Air 返校季新低 75 折，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板
學生返校季拉開帷幕，11 吋和 13 吋的 M3 iPad Air 雙雙刷新了歷史低價。目前它們在 Amazon 上正以低至 US$449 和 US$649 的低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 5 天前
華為 MatePad Mini 要復興「手機平板」？配 8.8 吋 OLED 劍指 iPad mini
9 月 4 日華為在發表升級款「三摺疊」Mate XTs Ultimate Design 的同時，也會帶來能打電話的 8.8 吋小平板 MatePad Mini。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
Amazon優惠｜GoPro Hero13 Black 超廣角套裝 69 折搶購！潛水、滑雪、旅拍，挑戰極限視野
想要將潛入深海時的夢幻景致、旅途中的壯闊風光全部一鏡收錄？只有超廣角鏡頭能夠滿足你的需要！能夠更換鏡頭的 GoPro Hero13 Black 超廣角套裝，正在 Amazon 上以 69 折促銷，只需 US$329（約 HK$2,572）就能免運費入手，價格打破歷史最低價，旅行達人們萬勿錯過。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
VVPN優惠｜NordVPN 激減 27 折，低至每月 $24 用足 27 個月
VPN 不僅能透過進階加密技術保護網路資料安全，更能隱藏用戶真實身份與位置，可以不受地域限制、跨區瀏覽其他國家網頁，正因這些優勢，VPN 的使用率持續攀升。在選擇 VPN 時，最關鍵的是評估其連線速度和安全性。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港
正在選購 SSD 的朋友看過來！Samsung 去年末推出的 990 EVO Plus 正在 Amazon 上以歷史新低價促銷中。Yahoo Tech HK ・ 2 天前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 11 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資
據知情人士透露，新世界發展的控股股東鄭氏家族考慮最早於今年年底向這家負債累累的建築商注資。Bloomberg ・ 12 小時前
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！
韓國女星孔孝真與韓裔美國歌手 Kevin Oh 結婚後，工作依然浪接浪十分充實。繁重的工作、婚姻以外，她亦能平衡社交及個人生活，生活從容不逼而活在當下，就是靠自我建立生活的人生勝利組。一起來向這坐「鬆弛感女神」學習生活平衡之道吧！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 15 小時前
待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係
Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
爆一爆｜何柱國山頂「遺產」$3.3億放售 （Louise）
政府將於8月31日新增禁煙區，此又令人想起臨終前做咗件好事嘅煙仔何-何柱國公開呼籲戒煙。煙仔何過身後，富豪圈都在盤算到底其身家如何安排呢？個仔何正德又有咩搞作呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
【新聞點評】從會展3活動看香港定位
本港經濟前景不明朗，很多人關注未來發展何去何從。恰巧在剛過去周末，友人傳來一張照片，內容是灣仔會展中心俗稱「水牌」的資訊板，顯示有3項大型活動同時舉行，分別是「Bitcoin亞洲峰會2025」、「亞洲成人博覽」和一個歷史展覽。信報財經新聞 ・ 23 小時前
豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價
豐澤又開特賣場！今次荃灣特賣場由即日起至9月7日舉行，現場有多款人氣品牌家電、手機、智能手錶及平板電腦等產品，最搶手有Dyson風扇及風筒、Huawei/Honor手機及智能手錶等等，即刻睇吓今次有咩抵買產品啦！YAHOO著數 ・ 17 小時前
點心餐突發$148！中環蓮香樓「豪華十道點心套餐」半價優惠 老香港飲茶體驗暢享經典蝦餃/燒賣/乾蒸牛肉燒賣
位於中區威靈頓街的蓮香樓，作為香港唯一逾百年歷史的老茶樓，今年已踏入第九十七年;這間滿載香港情懷的老字號，憑藉「朝六晚十」的營業時間、無知客的傳統服務、手推點心車，以及牆上的古文詩句與山水字畫，更不設貴賓房、歡迎搭台，還原經典粵式茶樓氛圍！蓮香樓正大推「豪華十道點心套餐」半價優惠，蝦餃、燒賣、乾蒸牛肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣都有，低至$148，即可細嘗充滿歲月感的老香港風味。Yahoo Food ・ 17 小時前
阿里績後股價急彈逾16% 首財季業績符預期 研發新AI晶片
阿里巴巴(9988.HK)上周五(29日)收市後公布首財季收入增近2%至2,477億元人民幣，符合預期。研發新AI晶片消息刺激阿里美股(BABA.US)急彈12.9%至135美元，今日(1日)阿里港股高開14.95%，最高見137.5元。現報134.4元，升16.16%，成交7,219.5萬股，涉資97.23億元。AASTOCKS ・ 19 小時前
胡杏兒老公李乘德「復出」夜蒲守規矩 洪天明滿場飛同老婆激咀
胡杏兒同老公李乘德Philip結婚多年，婚後先後誕下大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），一家五口溫馨幸福。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
【McDonald's】星期一至五$25歎豬柳蛋漢堡/炒雙蛋飽/火腿扒芝士飽套餐（01/09-05/09）
為迎接開學月，麥當勞App帶來限時「晨」著數，星期一至五只需$25即可品嚐豬柳蛋漢堡早晨套餐、炒雙蛋飽套餐或火腿扒芝士飽套餐！加碼週末仲有$30週末限定「晨」著數，包括熱香餅精選套餐及McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐！YAHOO著數 ・ 1 天前