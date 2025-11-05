雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
DJI 發佈 Zenmuse L3，搭載 1535 nm 高精度 LiDAR 系統，提升地理空間測繪能力
DJI 最近為地圖專業人士帶來了一項重要升級，而這次的產品並不是無人機。全新的 Zenmuse L3 是 DJI 首款長距離、高精度的空中 LiDAR 系統，旨在將地理空間測繪和勘測提升到全新層次。這是一個為無人機駕駛員設計的高精度工具，無論是映射電力線、分析森林，還是規劃城市基礎設施，都能提供詳細和可靠的數據。
Zenmuse L3 將下一代 1,535 nm 的 LiDAR 與雙 1,000 萬像素相機結合，實現了長距離檢測和清晰的 RGB 圖像的統一系統。
推動地理空間界限
如果 DJI 之前的 Zenmuse L2 設定了高標準，那麼 Zenmuse L3 無疑是超越了這一標準。這款新傳感器能夠檢測距離達 950 米的物體，即使它們的反射率僅為 10%，這就像能夠從近乎一公里的距離識別出一個暗灰色目標。該 1,535 nm 波長的 LiDAR 由 DJI 自主開發，能在 150 米的距離下實現 5 毫米的重複性，這一成就顯示了系統的精確性。簡單來說：當你對同一物體進行兩次測繪時，讀數幾乎完全一致。
更值得一提的是，L3 支持微秒級時間同步，確保從 LiDAR 脈衝到影像捕捉的每一個數據點都精確對齊，從而生成高準確度的測繪模型。DJI 宣稱其能輕鬆處理 1:500 和 1:1000 等專業勘測比例，在 120 米高度下提供高達 3 厘米的垂直精度。這種性能曾經需要更重、更昂貴的設備。
100 萬像素相機，更多激光功率
如果曾經在測繪時遭遇狹窄的相機視角，DJI 現在也解決了這個問題。Zenmuse L3 配備了雙 1,000 萬像素 RGB 測繪相機，均採用大型 4/3 CMOS 感應器和機械快門。這兩個相機的組合提供了高達 107° 的水平視場，意味著每次拍攝時能覆蓋更大的區域，速度更快。即使在 300 米的飛行高度，仍然能獲得僅 3 厘米的地面取樣距離 (GSD)，提供極為詳細的影像。由於相機與 LiDAR 同步工作，用戶可以從一次飛行中生成多種測繪輸出，從數字正射影像圖 (DOMs) 到數字高程模型 (DEMs)。
DJI 顯然希望簡化空中勘測工作：減少飛行次數、減少數據合併、節省更多時間。更有趣的是，L3 每秒可發射 200 萬個激光脈衝，並支持多達 16 次反饋。這意味著它不僅能掃描可見的表面，還能穿透植被和其他障礙物捕捉下方的地形。其新的星形掃描模式有助於平衡覆蓋和精度，捕獲更密集、更完整的點雲，這對於林業、考古學和城市地形測繪尤為重要。
每日覆蓋 100 平方公里
Zenmuse L3 安裝於 DJI 的 Matrice 400 無人機上，成為一個效率強大的工具。在約 300 米的飛行高度下，每次飛行可覆蓋高達 10 平方公里，並在一天內可達 100 平方公里。更令人印象深刻的是，該系統能同時捕捉 LiDAR 和 RGB 數據，因此無需分開飛行進行視覺和深度測繪。儘管提供這麼大的覆蓋範圍，L3 在 20% 的側重疊下仍能保持高精度，進一步加快勘測項目的進行。
對於測量師或工程師來說，這樣的輸出無疑是寶貴的，特別是在時間緊迫或需要覆蓋大面積地區（如電力走廊、高速公路或開放森林）時。如果熟悉 DJI 企業解決方案的人士，應該知道該公司一直在建立一個生態系統，旨在從頭到尾簡化空中測繪。而 Zenmuse L3 正好契合這一願景。它完美兼容 DJI 的 D-RTK 3 多功能站，實現厘米級定位，並與 DJI Pilot 2、DJI Terra、DJI Modify 和 DJI FlightHub 2 軟件無縫集成。這些工具使得用戶能夠計劃任務、收集數據、處理點雲，並生成最終交付物，所有這些都在 DJI 的生態系統內完成。
簡而言之，無需在第三方軟件之間來回切換或手動同步數據。DJI 正在目標打造一個即插即用的專業工作流程，讓無人機、傳感器和軟件彼此協同運作。隨著 Zenmuse L3 的推出，DJI 對企業級空中智能的承諾愈發明顯。憑藉其長距離能力、精確度和無縫整合，L3 很可能會在地形測繪、緊急應對、歷史遺址保護、能源基礎設施檢查，甚至森林管理中發揮重要作用。對於尋求提升空中數據質量的地理空間專業人士而言，這可能正是值得關注的傳感器。
