DJI 自製「貼牌」公司避美國關稅，外媒拆解半價 Xtra Muse 與 DJI Osmo Pocket 3 完全一樣

在中美貿易戰的背景下，美國對中國商品徵收高額關稅，中國科技巨頭 DJI 的產品在美國市場的售價也因此大幅上漲。其中，備受全球創作者喜愛的雲台相機 DJI Osmo Pocket 3，在美國的售價已從最初的 500 多美元飆升至近 800 美元，加價幅度驚人，但在其他市場的價格卻維持不變 。

然而，最近美國市場上出現了一個名為「Xtra」的神秘新品牌，以低至 499 美元的價格，發售一款名為「Xtra Muse」的相機，其外觀、功能、甚至操作介面都與 DJI Osmo Pocket 3 如出一轍 。科技媒體《The Verge》購入後進行了詳細比對，甚至引述 FCC 的拆機報告來證實 Xtra Muse 的內部結構，從電路板到處理器，都與原廠 DJI Osmo Pocket 3 完全相同 。唯一不同就是未能無線配對使用 DJI 原廠的無線麥克風 DJI Mic 2、Mic Mini。這並非坊間常見的廉價「山寨貨」，而極有可能是 DJI 自己「複製」了自己。

空殼公司疑雲

這個名為 Xtra Technology 的公司背景相當神秘，它沒有公開的總部地址、沒有任何高層人員的公開資料，官網頁面僅透露是來自美國特拉華州（Delawar）的新創公司，似乎唯一的存在目的就是在美國銷售這些「白牌」的 DJI 相機 。該品牌於 2025 年 3 月才註冊成立，短短幾個月內便完成所有認證，並於 9 月開始透過亞馬遜上的第三方賣家 AeroTech Hubs 發售產品 。除了 Xtra Muse（對應 Osmo Pocket 3）外，該品牌還有 Xtra Edge 和 Edge Pro，對應的相信是 DJI 的運動相機 Osmo Action 4 和 Osmo Acrtion 5 Pro。

外界普遍猜測，Xtra 正是 DJI 為了規避美國高額關稅而設立的「空殼」公司。透過更改品牌和產品代碼，這些產品在進口時或能避開美國海關針對 DJI 的嚴格審查和高昂稅項 。面對媒體查詢，DJI 官方對此不置可否，僅稱相關說法為「猜測」，更添事件的神秘感 。

而在 Xtra 之外，更有長期追蹤 DJI 動向的軟件工程師 Konrad Iturbe，整理了一系列同樣疑似 DJI 為進入美國而化名銷售旗下無人機產品的品牌列表：

Anzu Robotics

Cogito Tech Company Limited

Skyhigh tech

Talos

Wavego

Skyany

Knowact

Fikaxo

禁令陰霾下的對策

DJI 此舉的背後，可能與其在美國面臨的更嚴峻挑戰有關。根據規定，若美國國家安全機構未能在 2025 年 12 月前公開確認 DJI 產品對國家安全「無害」，其未來所有需要無線電認證的新產品（包括無人機及大部分相機）將無法獲得 FCC 認證，等同於被全面禁止進口美國 。在這樣的背景下，透過一個看似與 DJI 無關的「美國」品牌來維持市場銷售，似乎成為了一個可行的應對策略。

這場「換殼」風波不僅揭示了全球化供應鏈下，單邊關稅政策的脆弱性，也讓外界關注其他面臨類似困境的科技公司是否會仿效。對美國消費者而言，他們能以接近原價的價錢買到心儀的產品；但對市場而言，這種公然挑戰貿易壁壘的做法，無疑為本已緊張的科技戰增添了新的變數 。

