DJI 賀年優惠加碼！DJI Neo 低至 75 折，Osmo 手持系列及熱門航拍機同步降價!

農曆新年將至，不少用戶都準備添置新裝備記錄拜年與出遊時刻。DJI 宣佈將原有的 1 月優惠期延長至 2 月 14 日，並針對多款熱門產品進行價格調整 。當中主打輕巧易用的 DJI Neo 優惠幅度最為明顯，折扣加碼至 75 折 ，單機版只需 $1,049 即可入手，而體感暢飛套裝則由原價 $3,869 減至 $2,899 。

除了 Neo 系列外，旗艦級航拍機 DJI Mini 4 Pro 亦有顯著降價，普通遙控版現在僅需 $3,959，而最受歡迎的長續航暢飛套裝（帶屏遙控）則由 $6,919 下調至 $6,129 。對於入門玩家，DJI Mini 4K 標準套裝亦以 $1,819 的親民價格發售 。

在手持拍攝與收音設備方面，Osmo 系列同樣延續了優惠活動 。全景相機 Osmo 360 標準套裝現售 $2,639，而最新的 Osmo Action 5 Pro 標準套裝則由 $2,639 減至 $2,399 。近期熱門的專業收音設備 DJI Mic 3 兩發一收連充電盒套裝，現在亦能以 $2,099 入手，相比原價節省了 $400。至於手機穩定器 Osmo Mobile 8 與 7P，分別降價至 $829 及 $669，讓用戶在新年期間能以更低預算升級動態拍攝器材。