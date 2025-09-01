DJI 香港推全新 DJI Mic3 迷你無綫麥克風，套裝價 HK$2,499

DJl 又有新作登場，推出全新 DJI MIc3 迷你無綫麥克風。Mic 3 套裝價只要 HK$2,499，包 2 個 DJl Mic 3 發射器、1 個接收器，以及充電盒、防風毛套等配件，讓大家創作影片時有更好收音效。

DJI Mic 3 的發射器採用了 Mic Mini 的設計，外型超小巧，連磁吸重量都只有 16g，夾在衣領上都不會讓衣服變型，設計值得一讚。而且今代 Mic 3充電盒不但可收納兩個發射器和一個接收器等，就連防風毛套及3.5mm 接綫都可一拼收納，攜帶異常方便。

除此之外，DJl Mic 3 還引入專業級的四發八收配置，適合多機位操作；配合提供高精度 Time Code 時間碼資訊、32-Bit 浮點內錄功能、雙頻抗干擾、自動增益調節收音等功能，使拍攝更為輕鬆。

推薦閱讀