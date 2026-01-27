DJI 1 月狂賞：Osmo Action 5 Pro、Action 4 雙重減價，航拍機及穩定器全線入手良機！

DJI 由即日起至 1 月 31 日，DJI 推出「1 月新年限時優惠」，多款熱門產品包括航拍機、運動相機、手機穩定器及無線麥克風均以心動價發售。

運動相機：旗艦款式「抵上加抵」

最受矚目的莫過於 Osmo Action 5 Pro 及 Action 4。這兩款運動相機在 1 月初才剛剛完成價格調整，定價變得更親民；而在這次限時優惠中，官方再次下調售價，實現「減完再減」：

Osmo Action 5 Pro 標準套裝：現只需 HK$2,409（原價 HK$2,639）。

Osmo Action 4 標準套裝：驚喜價低至 HK$1,479（原價 HK$1,739），堪稱目前性價比之王。

Osmo 360 標準套裝：亦大幅減至 HK$2,639（原價 HK$3,299），想體驗 8K 全景拍攝的朋友不容錯過。

航拍機：入門至專業全面覆蓋

無論是想嘗試掌上起飛的航拍新玩家，還是追求極致影像的專業用家，今次優惠都有照顧到：

DJI Neo：入門首選單機版僅售 HK$1,169。

DJI Flip：最新全能 Vlog 航拍機，標準套裝（普通遙控器）優惠價 HK$2,589。

DJI Mini 4 Pro：暢飛套裝（帶屏遙控版）由 HK$6,539 減至 HK$5,759。

DJI Mini 4K：高畫質入門款，標準套裝只需 HK$1,819。

影像配件：手機穩定器及 Mic 3 全線減價

想新年拍片畫面更穩、收音更清？這幾款配件的折扣同樣驚人：

Osmo Mobile 系列：最新款 Osmo Mobile 8 迎來減價，只需 HK$829；而 Osmo Mobile 7P 則減至 HK$669。

DJI Mic 3：專業收音神器（兩發一收連充電盒）現售 HK$2,099（原價 HK$2,499）。

DJI Mic 2：經典款式（兩發一收連充電盒）減至 HK$1,469。

