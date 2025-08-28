DJI Mic 3 支援「四發八收」，僅重 16g 還有 3 檔音色預設

DJI 的無綫麥克風如今幾乎已成 YouTuber、vlogger、自媒體們的拍片標配，面對大好市場，廠方現在帶來了全面升級的第三代產品 DJI Mic 3。這款裝置的發射器明顯比前代更小、更輕，其含磁鐵的重量僅為 16g，直逼去年末推出的 Mini 機型。為滿足不同固定需求，DJI 在磁吸外也做了可拆旋轉背夾設計。防風罩亦有五色可選，以便更好地搭配服裝。

充電盒依舊能裝入 2 個發射器和 1 個接收器，但現在連裝上的磁吸背夾和防風毛套都能一併收納。滿電的發射器可以運行約 8 小時，接收器則是 10 個小時。盒子裡的電量足以為兩發一收組合充電 2.4 次，也就是綜合續航力能達到約 28 小時，另外充電 5 分鐘可獲得 2 小時錄音所需電力。DJI Mic 3 能做到「四發八收」，非常適合多人訪談或多機位拍攝。它的接收器最多可同時連接 4 個發射器，收錄 4 路音源，其中主接收器還能向多達 7 台從接收器同步匯出音訊。

DJI Mic 3

這款新品具備 2.4GHz 和 5GHz 雙頻段自動跳頻功能，傳輸距離可達 400 公尺。在啟用「無損音訊傳輸」後，發射器可直接將 48kHz 24-bit 音訊傳至接收器。和前代一樣，DJI Mic 3 也支援雙檔案 32-bit 浮點內錄，助你保留完整音訊資料。同時裝置也支援高精準度時間碼功能，可以讓剪輯變得更為高效。在搭配特定 Sony 相機或電腦軟體使用時，創作者還能選擇支援四路音軌獨立匯出的四聲道模式。

DJI Mic 3

DJI Mic 3 提供「自動」和「動態」兩種自動增益調節，並有「常規」、「飽滿」、「明亮」這三種音色預設，降噪力度也分為強、弱兩檔。它適用 DJI 的 OsmoAudio 音訊系統，因此無需接收器就能與 Osmo 360、Osmo Action 5 Pro、Action 4 以及 Osmo Pocket 3 配對使用。

DJI Mic 3

目前 DJI Mic 3 已在香港官網上架，最主流的兩發一收型號售價為 HK$2,499。一發一收和四發一收組合分別要價 HK$1,419 和 HK$4,017，發射器和接收器單賣各為 HK$759 和 HK$869。

