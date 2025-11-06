DJI Mini 4 Pro 發佈 重要韌體更新，解決已知問題並提升性能

好消息，DJI Mini 4 Pro 無人機的擁有者們：該無人機最近發佈了重要的固件更新（機體 v01.00.1100），同時也針對不同型號的遙控器發佈了固件更新，版本範圍從 v08.00.0000 到 v01.00.0400。這次更新與 DJI Fly 應用程式 v1.19.0 兼容，支持 iOS 和 Android 平台。雖然這次更新乍看之下只是針對已知問題的修正，但正是這些微妙的內部改進，往往能提升整體的飛行體驗。隨著固件更新，使用者可以期待操作更加流暢，讓飛行時間更長，並減少故障帶來的煩惱時刻。

DJI Mini 4 Pro 以其輕巧的設計而備受讚譽，重量低於 249 克，使其具有極高的便攜性。儘管體型小巧，這款無人機卻配備了令人印象深刻的性能。它擁有 1/1.3 吋的感應器，能拍攝出驚人的 4,800 萬像素靜態照片，並提供真正的垂直拍攝，非常適合社交媒體友好的構圖。此外，視頻愛好者將會欣賞其 4K 錄影能力，視拍攝模式而定可支持高達 100 fps 的幀率，以及 10 位色彩支持，增強了捕捉畫面的豐富度。

安全性也是 Mini 4 Pro 的一大優先考慮，該無人機擁有全向障礙物感知功能。這項功能使無人機能夠檢測到前方、後方、側面及下方的障礙物，為飛行者提供了額外的信心。在性能方面，Mini 4 Pro 使用標準電池的飛行時間約為 34 分鐘，並且其緊湊的設計使其便於放入旅行裝備中。

這次固件更新雖然並未引入任何華麗的新模式或重大改進，但卻加強了 Mini 4 Pro 現有的強大基礎。這就像是為自己喜愛的自行車進行調校；雖然不會期待新框架，但結果卻是更加流暢和愉快的騎行體驗。考慮到 Mini 4 Pro 已經擁有出色的功能且便於攜帶，這次固件提升無疑是一個受歡迎的補充。

對於希望在更新後最大限度提升體驗的用戶，有幾個重要考量。首先，在應用固件更新後，建議檢查無人機的 IMU 和指南針的校準，特別是在新的或複雜的環境中飛行。此外，確保遙控器的固件也已更新至關重要，以確保操作的無縫進行。需要檢查的固件版本包括 DJI RC 2 的 v08.00.0000、DJI RC-N2 和 DJI RC-N3 的 v01.01.0300 以及 DJI RC Pro2 的 v01.00.0400。

儘管這次更新集中於修復而非新功能，但這也是用戶清除舊日誌、驗證 SD 卡健康並以清新的狀態開始更新後首次飛行的絕佳機會。口號依然是：多飛行，少擔憂。隨著 DJI Mini 4 Pro 在更新後狀態更佳，用戶可以將更多時間用於創意 pursuits，捕捉壯觀的空中故事，同時減少故障排除的麻煩。

隨著無人機市場不斷發展，Mini 4 Pro 依然是愛好者和專業人士的可靠選擇。它的便攜性、高級攝影能力和安全特性使其成為任何希望探索天空的人的有力選擇。最近的固件更新彰顯了 DJI 對提升用戶體驗的承諾，確保其產品保持最佳性能。

