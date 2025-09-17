DJI Mini 5 Pro 升級不加價： 1” 大底 CMOS + 雷射雷達避障

DJI 消費級航拍機把多項高階技術下放給大眾都能享用，最新推出的 DJI Mini 5 Pro 是系列中首次升級到 1” CMOS，而且更把高階 Mavic 系列和 Air 系列的夜景級全向主動避障帶到低放飛門檻的 Mini 機種，提升影像品質和飛行安全等級。

DJI Mini 5 Pro 全新的 1" 50MP 大底相機，以 48mm 2 倍變焦效果來提升遠攝放大畫質，較傳統數位變焦有更好成像。配合 4K 60p HDR 影片和更高 ISO，以及內建 42GB 儲存空間，可以隨時隨地紀錄下眼前不同的壯麗畫面。

在保持著 Mini 系機身小巧的特性之下，Mini 5 Pro 也容納了前視雷射雷達、前後各一對魚眼鏡頭、下方雙目鏡頭 + 3D 紅外線感測器，造就夜景級全向主動避障。在光照條件良好的環境，Mini 5 Pro 還可以做到自機記憶飛行路線，在沒有衛星訊號的情況下也可以進行返航的動作。

DJI Mini 5 Pro 香港售價：

DJI Mini 5 Pro 售價 HK$5,299，主要包含無人機、一塊智慧電池、DJI RC-N3 遙控器；

DJI Mini 5 Pro 暢飛套裝（RC-N3）售價 HK$6,599，主要包含無人機、三塊智慧電池、DJI RC-N3 遙控器，ND 套裝，雙向充電管家、單肩包。

DJI Mini 5 Pro 暢飛套裝（RC 2）售價 HK$ 7,699，主要包含無人機、三塊智慧電池、DJI RC 2 遙控器，ND 套裝，雙向充電管家、單肩包。

DJI Mini 5 Pro 長續航暢飛套裝（RC 2）售價 HK$8,139，主要包含無人機、三塊長續航智慧電池、DJI RC 2 遙控器，ND 套裝，雙向充電管家、單肩包。

DJI Care 隨心換 1 年版 (DJI Mini 5 Pro) 售價 HK$529，提供 1 年内 2 次低價替換權益。DJI Care 隨心換 2 年版 (DJI Mini 5 Pro) 售價 HK$889，提供 2 年内 4 次低價替換權益。

DJI Mini 5 Pro 規格表

1” 5,000 萬像素 CMOS

f/1.8 大光圈鏡頭

48mm 2 倍變焦效果

4K / 60fps HDR 錄影，14 級動態範圍

H.265 10-bit 影片

ISO 12800；D-Log M 和 HLG 模式 ISO 3200

內建 42GB 儲存空間

225° 雲台旋轉

無損直拍模式

O4+ 圖傳支援最長 20 公里

L1 + L5 雙頻 GNSS

WiFi 6

249g 電池續航力 36 分鐘

長續航電池續航力 52 分鐘

夜景級全向主動避障：

前視雷射雷達

前後各一對魚眼鏡頭

下方雙目鏡頭 + 3D 紅外線感測器

