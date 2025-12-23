DJI Mini 5 Pro 推出快拆槳葉防護罩，可磁吸合併，售價HK$185

文章來源：Qooah.com

DJI 官方宣佈 DJI Mini 5 Pro 航拍將會發佈一款「快拆全向槳葉防護罩」專用配件，DJI Mini 5 Pro「快拆全向槳葉防護罩」售價為 HK$185。

這款「快拆全向槳葉防護罩」為卡扣式，便於用戶快速地將配件安裝到機臂上，配備了四個防護罩，用戶將配件取下后，可將四個防護罩磁吸合併，對於用戶進行收納、攜帶更便捷。

關於防護罩，防護罩的存在可以提昇飛行安全、降低事故發生的概率，既可以防止槳葉傷人，又可防止異物撞擊導致損壞，適用於各種場景和人群。

用戶想要使用快拆全向槳葉防護罩，需要將 DJI Mini 5 Pro 升級到 v01.00.0400 或以上版本，保障飛行的穩定性。特別提示，如果 DJI Mini 5 Pro 安裝防護罩後，重量將會超過 250g，部分國家及地區可能要求取得相應使用許何，飛行前請仔細瞭解並遵守當地法規。

DJI 港澳授權體驗店：

尖沙咀門市：尖沙咀柏麗購物大道 D 區 G19-G20 號鋪

銅鑼灣門市：銅鑼灣羅素街 59 – 61 號地下 B5 號舖

澳門門市：澳門路氹城新濠影滙一樓1171號