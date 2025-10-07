DJI Osmo Action 5 Pro 運動相機歷史新低，HK$2,090 必選套裝直送香港｜Amazon Prime Day優惠2025

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
比本地購買便宜近一千。
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
雖然才開工不久，但已經在為之後的假期出遊做準備？喜歡邊玩邊拍的你千萬不要錯過歷史新低的 DJI Osmo Action 5 Pro，秋季 Prime Day 期間它的必選套裝正在 Amazon 上以 US$269 的會員特價促銷中。換算過來大約是 HK$2,090，比本地購買便宜近一千蚊，而且還是免運費直送香港。相比標準套裝，這個必選套裝只是少了曲面粘附底座。鏡頭蓋、直拍防護框、快拆轉接元件等包裝內仍有隨附，可以說是相當實惠的選擇。
DJI Osmo Action 5 Pro 採用了比前代更為明亮的 OLED 螢幕，機身具備裸機 20 米深防水機能，配合內建的色溫感應器和官方 app 亦能自動還原水下色彩。裝置搭載了 40MP 1/1.33” 感光器和 155 度超廣角鏡頭，支援 4K 120p 錄影和人物跟隨，且能以畫面裁切方式來自動調整構圖。滿電狀態下相機能連續拍攝 4 個小時，充電 15 分鐘可獲得 2 小時使用所需電量。另外相機本身擁有 47GB 儲存空間，同時也支援最高 1TB microSD 卡擴充。
