黑色星期五優惠大合集！
DJI Osmo Action 6 登場：運動相機也玩方形感光器和可變光圈
滿足更多元拍攝場景，售價 HK$3,349 起。
今時今日運動相機還能如何進化？DJI 的答案是向手機廠取經。於是在新鮮出爐的 Osmo Action 6 上，我們看到了 1/1.1 吋方形感光器和 f/2.0-f/4.0 可變光圈鏡頭。前者便於你在不犧牲畫質的情況下自由裁切畫面，無需改變相機方向就能靈活自如地完成橫拍、直拍創作。而後者則能兼顧不同拍攝場景，淺景深、夜拍、星芒、抓拍、微距（需另購配件）等模式全都信手拈來。
Osmo Action 6 的感光元件約為 38MP，鏡頭視場角 155°，原生支援最高 4K 120fps 錄製並可拍攝 1080p 240fps 慢動作影片（配合算法可升格 960fps 超級慢動作）。它的動態範圍是 13.5 檔，系統內也提供了 10-bit D-Log M 選項以提升後製空間。除機內三麥克風原生收音外，Osmo Action 6 也支援 OsmoAudio 雙麥克風直連，無需接收器便能配對 2 個 DJI 麥克風發射器實現高品質收音。
和前代一樣，Osmo Action 6 具備 20 公尺裸機防水機能，加防水殼能達到 60 公尺防水。同時它也配備了色溫感應器和水壓計，可還原水下真實色彩並記錄相關資料。內建的電池為 1,950mAh，續航力達到 4 個小時。其適用環境溫度為零下 20 度至零上 45 度，可為冰雪運動拍攝提供可靠保障。此外機器自帶 64GB 儲存，其中用家可用空間為 50GB。若要擴充容量，則需另購 microSD 記憶卡。至於拍攝功能，DJI 準備了人像模式、膠片影調、人物居中/跟隨、LivePhoto、預錄製、時間碼、Wi-Fi 直播等豐富選項。
DJI Osmo Action 6 的單機標準套裝售價為 HK$3,349，另有 vlog、徒步、騎行、淺水等不同套裝可選。微距鏡、ND 濾鏡、防水殼配件分別要價 HK$889、HK$329、HK$389，目前均已在香港官網有售。
