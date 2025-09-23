DJI Osmo Nano 登場：52g 穿戴 4K 相機搭配磁吸預覽、充電、備份模組

已經被多次爆料的 DJI 迷你穿戴相機 Osmo Nano 終於在今晚正式亮相。這款產品採用了類似 Insta360 Go 的分體式設計，分為 52g 相機本體和能用來預覽畫面、充電、備份的多功能模組兩大部分。前者可利用各種配件固定在不同位置，滿足不同視角的拍攝需求。它搭載了 1/1.3 英寸的 35MP 感光元件，單畫素 2.4μm，具備 13.5 級動態範圍。鏡頭光圈為 f/2.8，視野可達到 143 度。裝置能拍最高 4K 60p 影片並支援 4K 120p 慢動作錄影，DJI 也為進階用家提供了後製空間更大的 10-bit D-Log M。

廣告 廣告

相機本體具備 10 米防水機能，多功能模組則支援 IPX4 防潑濺。後者配有 1.96 吋的 314x556 觸控螢幕，亮度最高可達 800 尼特。透過這片 OLED 面板，你可以看到正/反安裝或完全分開狀態下相機拍攝的畫面。相機本身拍攝 4K 及 1080p 影片的續航力分別為 60 和 90 分鐘，算上模組拍 1080p 總共可錄製 200 分鐘。相機內建 64GB/128GB 儲存，可透過 USB 3.1 以最高 600MB/s 的速度匯出素材。多功能模組內亦設有 microSD 卡槽，最多可備份 1TB 內容。除此之外，Osmo Nano 還配有雙麥克風，並能利用 OsmoAudio 技術直連最多 2 個發射器，同時收錄 2 個音源。

DJI Osmo Nano

DJI Osmo Nano 的 64GB 和 128GB 標準套裝分別要價 HK$2,219 和 HK$2,559，內含相機和多功能模組各一，目前已上架官網。另外廠方也準備了跑步、騎行、vlog、車載等包含各類配件的包裝，各位可按需選購。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk