DJI Osmo Nano 磁吸相機發佈！200分鐘拍攝不斷電，隨見隨拍

DJI 正式推出全新可穿戴相機 Osmo Nano。這款產品將強大性能濃縮於輕巧機身之中，借助磁吸式可穿戴設計，用戶能夠輕鬆嘗試多種創意拍攝角度。

Osmo Nano 採用緊湊的機身設計，配合雙面磁吸結構，可靈活固定於多種物體表面，激發更多拍攝靈感。無論是運動時的第一視角，還是佩戴在兒童或寵物身上記錄生活趣事，它都能輕鬆應對。該裝置還支援主相機正反安裝，方便切換自拍與他人拍攝模式，並配備 OLED 高清觸控屏，讓實時預覽與遙控操作更加直觀。

借助豐富的安裝配件，用戶能夠解鎖更多獨特的拍攝視角。例如，使用磁吸帽夾將相機固定在帽檐上，既輕盈又不遮擋視線；磁吸掛繩和胸帶則能讓相機穩定置於胸前，解放雙手.。此外，磁吸頭帶可使 Osmo Nano 牢固佩戴於頭部。在畫質方面，Osmo Nano 搭載了 1/1.3 吋圖像傳感器和高性能影像處理器，具備 2.4 μm 單像素尺寸（高亮度模式）和 13.5 檔動態範圍。其超級夜景模式通過降噪算法提升暗光環境下的畫面純淨度，輸出效果清晰、層次豐富。同時，裝置支援 10-bit 色深及 D-Log M 色彩模式，可記錄超過十億種顏色，精准還原明暗細節，為後期調色留出充足空間。

Osmo Nano 還支援最高 4K/60fps 的影片錄製和 4K/120fps 的慢動作拍攝，143° 的廣視角讓取景更加自如。Osmo Nano 不僅單次充電可支援長達 200 分鐘的暢拍，還能通過高速傳輸技術實現最高 600MB/s 的素材分享，配合 Osmo 生態的整體優化，讓創作過程格外流暢。

在續航方面，Osmo Nano 拍攝 1080p/24fps 影片時，主相機可持續工作約 90 分鐘；若連接多功能影像傳輸模塊，使用時間更可延長至 200 分鐘。開啓長續航模式後，還能錄製超過 60 分鐘的 4K/30fps 高清影片。該模塊還支援快速充電，為主相機充電僅需 20 分鐘即可恢復 80% 的電量，讓靈感不因電量中斷。

傳輸與分享同樣高效便捷。多功能影像傳輸模塊內置 microSD 卡槽，支援一鍵導出素材，存儲和分享都更加輕鬆。主相機通過 USB 3.1 接口配合 PD 快充線連接裝置時，傳輸速度最高可達 600MB/s。無線傳輸則支援 Wi-Fi 6.0 技術，速度最高達 80MB/s，拍攝的影像能迅速傳至手機或其他裝置，助力快速出片。

Osmo Nano 具備出色的適配性與實用性，結合 DJI OsmoAudio 連接生態，可錄製純淨的高品質音頻，並支援同時連接兩個麥克風發射器，輕鬆實現雙人收音，無需額外接收裝置。主相機本身具備 10 米防水能力，日常水下拍攝無憂；搭配影像傳輸模塊後，更擁有 IPX4 級防潑濺功能，戶外創作更加自在。

通過 DJI Mimo App，用戶可享受一站式創作體驗，涵蓋實時預覽、參數調整、模板剪輯、智能成片及快速分享等多種功能。App 內置多款大師級濾鏡，輕鬆打造專業影像風格；智慧美顏 2.0 讓畫面更自然生動。此外，還支援疊加運動數據、同步多種智能穿戴裝置數據，以及生成實況照片。

Osmo Nano 現已正式上市，用戶可通過 DJI 官方商店、授權電商及線下體驗店購買。標準套裝（64GB）售價為台幣 8,890 元或港幣 2,219 元，內含主相機、多功能影像傳輸模塊及多種實用配件；128GB 版本售價為台幣 10,190 元或港幣 2,559