DJI Pocket 4 升級雙鏡！？還有繼承 Action 2 衣缽的 Osmo Nano ？

夏天即將過去，DJI 也逐漸進入了集中推新的節奏。繼不久前發布的 Osmo 360、DJI Mic 3 之後，現在關於 DJI Pocket 4、Osmo Nano 的傳聞也開始浮出水面。作為 DJI 近年最不愁賣的產品線，Pocket 這次的更新似乎依然能帶來驚喜。從 Igor Bogdanov 曝光的諜照中可以看到，Pocket 4 直接升級成雙相機配置，這無疑將進一步豐富拍攝場景。作為參考，現有的 Pocket 3 搭載了 1 英寸感光器和等效 20mm 鏡頭。從實用性的角度推測，新機加裝一顆望遠相機的可能性相對更大。

DJI Osmo Nano 爆料

與此同時，DroneXL 那邊則曝光了全新的運動相機 Osmo Nano。從磁吸、模組化的型態來看，它可以被視作 2021 年 DJI Action 2 的精神續作。其相機主體內建 64GB / 128GB 儲存，配有 HD OLED 螢幕的基座則可用於監看、遙控、補電，且設有 SD 卡槽擴充容量。透過磁吸，相機可固定在基座的背面或頂部，吸附在上方時鏡頭方向可正反切換，滿足不同拍攝需求。

Osmo Nano 這樣的設計很容易讓人想到 Insta360 的拇指相機，可以預見到兩者未來在市場中會有激烈的競爭。根據爆料，DJI Osmo Nano 在歐洲的定價會是 369 歐元起，這也和 Insta360 Go 3S 非常接近。

