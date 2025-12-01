精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
DJI Pocket 4 曝光，電池容量提升20%，1吋大底，6K/60fps 錄製
文章來源：Qooah.com
近日，美國聯邦通信委員會（FCC）文件顯示，DJI 代號為 2ANDR-OP04 的新規格完成註冊，確認其為 Osmo Pocket 4 雲台相機。核心亮點在於電池容量的顯著提升，該機搭載額定容量 1545mAh、電壓 7.74V 的電池，較前代 Pocket 3 的 1300mAh 提升 18%。
由於消費電子產品營銷常標注更高的「典型容量」（Typical Capacity），行業推測新機宣傳時或標稱 1600mAh 以上，用戶實際體驗的續航升級幅度將超 20%。文件還確認其支援低功耗藍牙（Bluetooth Low Energy, BLE）技術，為連接手機 App、無線麥克風等外設提供保障，但藍牙具體版本未明確，前代產品支援 BLE 5.2。
此外，供應鏈消息顯示 Pocket 4 將迎來全面升級：影像系統有望採用 1 吋 CMOS，支援 6K/60fps 影片錄製和可變光圈；音頻方面升級 4 麥克風陣列，支援無線麥克風同步；續航優化至 200 分鐘以上，重量控制在 200 克內，還將搭載 Wi-Fi 6E 協議。
該機由深圳市大疆靈眸科技有限公司生產，已通過 FCC 相關測試，其詳細參數的曝光讓消費者對這款便攜雲台相機的上市充滿期待。
