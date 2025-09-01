DJI Power 2000 旗艦行動電源站 2 度電超大容量＋3000W 輸出露營/航拍/家用後備電源首選

繼早前推出 Power 500 與 Power 1000 行動電源後，DJI 今次強勢推出旗艦級型號 Power 2000。顧名思義，這部新機擁有驚人的 2,048Wh 超大容量，並大幅強化輸出效能，主攻家庭後備電源、戶外露營及專業創作等多方面應用場景，絕對是市場上最受矚目的高階行動電源站之一。

Power 2000 外觀延續前代設計，採用黑灰配色搭配橙色點綴的工業風格，既耐看又極具專業感。機身特別設有上下雙提手設計，方便用戶搬運，不過由於整機重量達到 22 公斤，若後續能加入滑輪與拉桿配件，將會大大提升移動便利性。操作介面集中設置於機身正面，所有輸出插口與電力資訊顯示屏一目了然，讓用戶可以快速掌握當前電量與充電狀態，設計直觀且方便。

作為旗艦型號，Power 2000 的輸出配置可謂極具誠意。全機支援高達 3000W 的持續交流電輸出，並配備四個 AC 插口（香港版本）。在 USB 輸出方面更是豐富，提供四個 USB-C 接口（其中兩個支援 140W 高速輸出，另外兩個為 65W），以及四個 USB-A 接口。最特別的是加入 DJI 獨家雙 SDC 埠，可直接為 DJI 無人機電池充電，對航拍工作者來說極為方便。

▲備四個 AC 插口（香港版本）

▲提供四個 USB-C 接口（其中兩個支援 140W 高速輸出，另外兩個為 65W），以及四個 USB-A 接口。

▲加入 DJI 獨家雙 SDC 埠，可直接為 DJI 無人機電池充電。

▲同樣支援 HUAWEI 快充

Power 2000 在市電環境下最高支援 2200W 快速充電，從零電量充至 80% 僅需 45 分鐘，完全充滿也只需約 90 分鐘，特別適合需要緊急充電的用戶。此外，用家可選配 DJI Power 1.8 KW 太陽能閃充套裝，透過自帶的 MC4 太陽能板連接線支援最高 1200W 太陽能輸入。其 XT90 車充/太陽能連接埠亦可透過單獨選購的轉接線擴展為 MC4 連接埠，實現額外 600W 太陽能輸入（太陽能充電配件需另購）。同時備有 1000W 行車閃充配件，能利用汽車發電機的多餘電力進行充電，最快僅需 145 分鐘即可充滿（行車充電配件需另購）。

無論在輸出功率、充電效率，還是擴充潛力方面，DJI Power 2000 都展現出卓越的表現，無疑是市場上最具競爭力的高階行動充電站之一。對於需要備用電源作為家庭應急、露營生活、專業拍攝或工程應用的用戶來說，Power 2000 絕對值得納入考慮名單。若再搭配其他選配配件，如太陽能充電板或移動支架等，將能完全釋放這部「電源巨獸」的完整實力。

DJI Power 2000

售價：HK$8,999

查詢：廣創香港