DJI RS 5 發佈，跟蹤距離達10米，充電提速60%

文章來源：Qooah.com

DJI推出了新一代輕量級商用穩定器 DJI RS 5，在智慧跟隨、穩定性能、操控體驗和續航都實現提升。電控手提轉接手把：支援單手操作與低角度運鏡，可透過手把上的搖桿與按鍵控制雲台及相機；Z 軸穩定指示器：在螢幕上實時顯示上下抖動情況，指導用戶進行調整，便於拍攝更穩定的畫面；快充與長續航：充電速度提升 60%，續航提升 15%，1小時即可充滿，標配電池續航約 14 小時，搭配 DJI RS BG70 大容量電池手把更可延長至30小時的續航。

廣告 廣告

規格方面，DJI RS 5本體、手把與快裝板僅重1.46kg，但負載能力達 3 公斤，可搭配主流微單相機與鏡頭組合。支援第三代原生橫直拍切換，切換直拍模式不需要配件。全軸臂配備全微調平旋鈕，結合鐵氟龍夾層設計，即使裝載較重設備也能實現快速、精準、順滑的調平。第二代自動軸鎖可在關機或休眠時自動鎖定軸臂，便於快速轉場與收納，開機即用。

智慧跟隨方面，DJI RS 5配備了全新的RS增強智慧追蹤模組，支援在穩定器觸控螢幕上直接點選或框選跟隨目標，也可使用手勢或扳機操作，可跟隨人、車、寵物或任意物體，進行輔助構圖與智慧跟拍，讓環繞運鏡、反向跟拍、單人固定機位等複雜拍攝更加從容。RS 增強智慧追蹤模組具備更廣泛的跟隨能力，識別跟隨距離可達10公尺，即使目標短時間離開也能重新找回。

性能方面，DJI RS 5的馬達峰值扭矩較前代提升50%，在快速轉動的運動場景中表現更為穩定。同時，全新RS第五代增穩演算法針對不同手持場景進行優化，在直拍模式下也能提供出色的防抖效果。原生支援 DJI Focus Pro 馬達，可透過搖桿調整焦段、轉盤精準跟焦。支援 DJI SDR 影像傳輸，實現高清圖像傳輸、遠端控制與手機體感操控。具備 RSA 通訊連接埠，可外接電控手提轉接手把、控制手把、環形手持遙控手把等配件，並透過 DJI RS SDK協定支援第三方功能開發，滿足專業使用者的個性化需求。

DJI RS 5 即日起於 DJI Store 官方與授權通路正式發售：

DJI RS 5 裸機版：NT$ 14,390 / HK$ 3,399（含雲台主體、雙層快裝板、三腳架、相機控制線等配件）。

DJI RS 5 套裝版：NT$ 17,990 / HK$ 4,299（額外包含智慧追蹤模組、手提轉接手把）。

同步推出 DJI Care 隨心換 保障方案：