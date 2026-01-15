DJI RS 5 穩定器全面升級！智能跟拍、輕量機身、長續航鎖定商攝、自媒體

DJI 今日推出全新輕量商攝穩定器 RS 5，專為攝影師及自媒體設計，機身輕巧兼具強大智慧追蹤功能，可望成為新一代影像創作者理想工具。

智慧追蹤模組令跟拍效率大增

RS 5 搭載全新增強智慧追蹤模組，重量僅 19g，磁吸安裝方便。其跟拍距離達 10 米，可自動跟隨人、車、寵物或任意物體。透過穩定器觸控螢幕框選主體即可啟動追蹤，即便目標短暫離開畫面也能自動找回。除此之外，它還提供輔助構圖功能，操作更直觀自由。

廣告 廣告

DJI RS 5

馬達升級穩定出色

相比前代，RS 5 的馬達峰值扭矩提升高達 50%。第五代增穩演算法亦針對走路、跑步等場景優化，直拍防抖表現更佳，運動場面快速轉動同樣穩定。機械邊界點範圍平移軸無限位，橫滾軸 -95° 至 240°，俯仰軸 -112° 至 214°，最大操控轉速可達 360°/ 秒。

機身連手把及快裝板僅重 1.46kg，穩定器負重能力達 3kg，完美兼容 Sony FX3/A7M4、Canon R5 Mark II、Nikon Z6 III 等主流創作 / 工作相機與 24-70mm 鏡頭組合，握持輕鬆動力充足。

DJI RS 5

續航、調平實用升級

RS 5 採用 2,150mAh 電池，1 小時快充滿電，比上代快 60%。標配待機時長可達 14 小時，若配合 DJI RS BG70 大容量手把更可延長至 30 小時，且可使用 45W USB-PD 快充。另外新品還增加了對 Panasonic、Fujifilm 藍牙快門的支援，無線控制快門及變焦更為便捷。

RS 5 全軸臂配備微調平旋鈕及鐵氟龍夾層，調平體驗較過去更加順滑精準。第二代自動軸鎖關機自動收納，橫、直拍切換僅需數秒，雙層快裝板兼容曼富圖及阿卡標準，可快速轉接三腳架。

DJI RS 5

配件生態靈活擴充

新品自帶 RSA 通訊埠，除了可連接同時推出的電控手提轉接手把外，還可外接 DJI RS 控制手把或第三方控制手把、 環形手持遙控手把等配件。RS 5 還原生兼容 DJI Focus Pro 馬達及 SDR 影像傳輸，可滿足進階監看、控制需求。機身上另有冷靴、1/4″-20 安裝孔、USB-C，收納尺寸 247.4×115.7×258.7mm，商攝轉場攜帶方便。

DJI RS 5 穩定器目前已出現在香港官網，售價為 HK$3,399 起，現已接受預約。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk