DNA之父華森97歲辭世 享壽97歲

【Now Sports】周六之前，熱刺確是曼聯的一根刺，結果紅魔造訪北倫敦憑安保姆建功領先，惟之後連失兩球，僅憑迪列治補時扳平致各二言和，至少終止去季對賽4戰全敗的頹勢。這場周六英超頭場，獲勝一方可即時升上聯賽次席位置。剛奪得10月份英超最佳領隊的阿摩廉作出3個正選調動，哈利麥佳亞、馬沙拿維及杜古復任正選，約賀、達洛治與錫斯高返回後備席。熱刺續由在周中歐聯對哥本哈根入球但又被逐離場的賓倫莊遜掛帥。雙方上半場頭半段鮮有具威脅埋門，進入對方禁區次數不多。直到32分鐘，英超10月份最佳球員安保姆接應阿麥迪亞路傳中頂入，這是他個人歷來第5次攻破熱刺大門，亦是曼聯上半場僅有中框埋門。熱刺之後攻勢不少，其中基斯頓羅美路及柏連拿的攻門都未能逃過曼聯門將拿文斯的十指關。曼聯亦有擴大比數機會，不過般奴費蘭迪斯於70分鐘禁區內接應阿麥傳送後射門未中目標。曼聯最終未能維持勝果，後備上陣不久的泰利，於84分鐘接應傳中後，在禁區內轉身抽射得手，及至補時1分鐘更被列查利臣頂入。以為曼聯敗走，迪列治於補時6分鐘接應角球頂成2:2。

now.com 體育 ・ 1 小時前