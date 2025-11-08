iHerb雙11優惠全網限時74折
DNA之父華森97歲辭世 享壽97歲
（法新社紐約7日電） 美國生物學家華森（James Watson）本月6日辭世，享壽97歲。他與夥伴發現去氧核醣核酸（DNA）雙螺旋結構，成為諾貝爾獎得主，但晚年因多次發表涉及種族歧視言論而聲譽蒙塵。
冷泉港實驗室（Cold Spring Harbor Laboratory）表示，華森在紐約州長島（Long Island）的安寧療護中心去世。他生涯多數時間都在冷泉港實驗室工作。
華森與克利克（Francis Crick）1953年發現DNA雙螺旋結構，兩人和威金斯（Maurice Wilkins）1962年共同獲得諾貝爾獎。
他們的發現開創現代生物學新時代，為基因密碼、蛋白質合成等研究領域奠定基礎。這也帶動醫學、法醫鑑識及遺傳學領域的革命性發展，例如犯罪DNA檢測與基因改造植物等技術。
冷泉港實驗室2019年撤銷華森所有榮銜，原因是他發表「應受譴責」的言論，聲稱種族與智商息息相關，歧視非裔。
