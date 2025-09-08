優才書院教員北上教學照片曝光
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。
「我想有自己生活，他想有自己的空間，就是這麼簡單，分開是非常文明的處理手法。」
鄭裕玲則有兩段人所共知，而且時間很長的戀愛，除了甘國亮，另一段當然是和呂方的關係。鄭裕玲比呂方年長七年，是姐弟戀。有指1991年二人在吉隆坡登台後開始約會，一直是地下情的狀態，到了1994年年初才公開交往。雖說當時呂方因歌喉已獲得不少人氣，但相比早已拍攝多套知名作品的鄭裕玲，二人無論是名氣還是收入都不能比擬。二人交往了十六年，經歷了包括呂方遇上交通意外、鄭裕玲母親過世的大事，但二人最終都無法走下去。「這不是一件不開心的事，我們沒有交惡。到了一個階段，我想有自己生活，以後我們還是朋友。」那是五十歲時的想法，她指出，呂方很多朋友又晚睡，自己是早起的人又少應酬。他們和很多情侶一樣，到了一同生活才感受到差異，於是愈走愈遠。
「現在的世界那麼辛苦，孩子生下來也不會很享受。」
小時候，鄭裕玲的父母已不時吵架，於是她小時就留意自己的家，不如同學們的家庭般溫暖。她甚至早熟到心裡有了計劃，覺得如果父母分開便要靠自己，由七歲開始，到她出來工作也是這樣想：「童年的不快讓我不相信婚姻，也許我比較自私。」她很早就決定不結婚，不生子，她認為除非超級有錢，加上有足夠的時間陪伴，否則孩子在現今世代也會活得很艱難。生孩子，怎可能是純粹滿足自己的快樂呢？
「其他事情可能會計算，但愛情無法計算。」
鄭裕玲是個非常理性的人，腦中總是有清楚的計劃，也容易把事情量化，定出標準。但唯獨是愛情，她嘗試以年月解釋，但又認為無法量化。她曾經在接受陳志雲訪問時，談及當時仍交往中的呂方，被陳志雲笑問若連愛情也能計算，她的愛到底有多深呢？鄭裕玲指身邊太多朋友結婚後離婚又再結婚的人大有人在，於是時間就是最好的證明：「十四年也是很好的證明，那麼長的時間，假如那麼長情，就是深愛對方了。」如果真的走不下去，她會考慮三個問題：分開理由充分嗎？我可以改變嗎？大家還可以前行嗎？若然不行，就不要勉強。在戀愛中愛得清醒，也是自愛的一種。
林家謙演唱會後迎來34歲生日，文青外表深藏處女座Mean精靈魂，「家Mean」語錄：我10歲係聽《酷愛》
陳曉東50歲生日，明年六月紅館演唱會前養成「六舊腹肌」！精簡生活就是保養祕訣，努力把體脂保持在17%
