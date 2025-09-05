熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗
Dodam Chicken結業｜Dodam Chicken宣佈結業撤出香港 在港開業近10年
Dodam Chicken宣布結業！韓國過江龍Dodam Chicken炸雞專門店，近日於社交平台宣佈全港僅餘的銅鑼灣分店結業，意味著在港開業近十年的Dodam Chicken將全面撤出香港。
今年5月曾一度結業
Dodam Chicken於2016年攻港，在香港曾開設兩間分店，較早前觀塘分店已經結業。而今年5月更在社交平台一度宣佈銅鑼灣分店的結業消息，後來獲食客支持延長營業日期。而根據網上訂座平台上，顯示銅鑼灣分店可訂座日期所見最後為9月20日，推斷Dodam Chicken疑似將於9月20日結業。
圖片來源： Openrice
