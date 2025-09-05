Dodam Chicken結業｜Dodam Chicken宣佈結業撤出香港 在港開業近10年

【動物專訊】去年12月17日，一隻奄奄一息不似貓形、全身皮膚嚴重發炎感染的貓貓，被人以手推車運到元朗大棠紅棗田村的垃圾站丟掉，幸運地有熱心人士及時發現，並聯絡了毛守救援將貓救起。在該被村民指為寵物店人士的遺棄者眼中，該貓貓只是一個用完即棄，已沒有生存價值的垃圾，但在義工眼中是十分重要的生命，經過獸醫醫治、義工悉心照顧下，她在大半年後已經完全恢復成一隻可愛美麗的貓貓，已改名為「紅棗」及獲得領養，重獲新生。 毛守Kent表示，去年底收到求助，一名男子在眾目睽睽下，以手推車將一個摺籠和一個裝貓的袋子遺棄在紅棗田村的垃圾站。若不是袋子旁有籠，熱心市民都不會上前了解和發現袋中的貓貓。他引述村民指該男子懷疑在旺角開寵物店，其家門外也有很多貓砂袋和貓糧袋，不知養了多少隻貓，有村民亦已報警，但未知最新跟進情況。 當時貓貓奄奄一息，而且全身皮膚感染，Kent形容當時難以辨認她是什麼動物。帶到獸醫診所後，發現貓貓皮膚感染嚴重，胰臟有問題，而且有貧血及營養不良，「她幾乎沒有一個指數是正常，醫生也想過放棄，但住院一個多月後，紅棗慢慢恢復。」 紅棗在義工悉心照顧下，變回一隻正常的貓，她估計只得3歲，十分愛對人撒

香港動物報 ・ 45 分鐘前