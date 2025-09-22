樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
Doja Cat演繹「食唇膏」短片爆紅，原來是為了揭曉成為M·A·C品牌大使
MTV 音樂錄影帶大獎（VMAs）這個歐美界樂壇盛事日前完滿結束。大家都在留得獎名單外，紅地毯上 Doja Cat 當住鏡頭大膽地「吃掉唇膏」短片隨即洗版！
事後證實那一支其實是甜品大師 Amaury Guichon 以朱古力打造的可食用朱古力唇膏，完美複製 M·A·C 經典色 Lady Danger，內層仲有焦糖餡，難怪真偽難分。
這一幕同時揭開 Doja Cat 成為 M·A·C 全球大使的合作序幕，對 Doja 而言亦是夢想成真的時刻！Doja Cat 表示：「我一直是 M·A·C Girl，現在我要將這份熱愛帶到國際性舞台！彩妝不單為我增添色彩、更是展現自我的方式，而 M·A·C 始終代表著這份藝術與自由－我們將一起讓人們以全新視角看待美！」
即日起，粉絲可於 M·A·C 全港及澳門門市與官方網站搶先體驗 Doja Cat 同款 MACximal絲柔啞光唇膏Lady Danger，更多 Doja Cat x M·A·C 合作驚喜即將揭曉。
