Dolby Vision 2 公布：AI 優化畫面、雙向色調映射、超越 HDR 還原創作意圖

在過去十餘年中逐漸成為最主流 HDR 標準之一的 Dolby Vision 終於迎來了更新，趁著 IFA 2025 的機會，Dolby 實驗室正式公布了「旨在釋放現代電視產品全部潛能」的 Dolby Vision 2。新標準搭載了重新設計的圖像引擎，並能透過 AI 加持的「內容智能」（Content Intelligence）充分根據用家觀看的內容和所處環境，優化畫面以呈現最佳效果。

「內容智能」涵蓋了三大特性，分別是能解決畫面觀感過暗的「精準黑位」、透過環境光檢測和內容源參考光照數據對畫面調優的「環境光感知」以及支援白點調整和動態控制等功能的「體育與遊戲內容優化」。另外在「內容智能」的基礎上，Dolby Vision 2 還引入了雙向色調映射。它能在「完整保留」藝術家創作意圖的的前提下，讓高效能電視釋放「更高的亮度、更銳利的對比度和深度飽和的色彩」。

與此同時，Dolby Vision 2 還號稱要「將能力擴展至 HDR 之外」。比如全新的「真實動態」功能，它被稱作「全球首個以創作意圖驅動的圖像運動控制工具」，能以逐個鏡頭處理的方式，使場景呈現更真實電影感，並且避免不必要的畫面震動。

根據官方說法，Dolby Vision 2 會透過電視廠商提供兩個產品層級。它們分別是旨在提升主流電視畫質、可使用全新圖像引擎和部分「內容智能」功能的標準版 Dolby Vision 2，以及專為最高階電視而設、完整開放所有進階特性的 Dolby Vision 2 Max。據介紹 Dolby Vision 2 會從今年晚些時候起登陸新款電視，首發機種來自海信（HiSense）的高階 RGB-MiniLED 產品線，同時法國的媒體及娛樂公司 CANAL+ 也會第一時間支援新標準。

