中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
【Don Don Donki】九龍灣店獨家10月推廣 WhiteMusk香氛買一送一（即日起至31/10）
DONKI九龍灣店推出獨家追加優惠，由即日起至10月31日，WhiteMusk系列買一送一香氛、大麥茶茶包 $50/2件、Sunstar顆粒結昌鹽牙膏 $30/2件、抹茶蒙布朗 $25/件、王林蘋果4個裝 $48/件！
—
日期：即日起至2025/10/31
地點：九龍灣淘大商場第3期一樓F188–204號舖
