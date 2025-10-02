【 Don Don Donki 】銅鑼灣店限定 瘋搶黃金大優惠（即日起至12/10）

DONKI銅鑼灣店進行限定瘋搶黃金大優惠，精挑萬選8款人氣王，低至半價，包括溫泉浴鹽買一送一、美肌職人特濃蜂蜜滋潤保濕面膜(7片) $19.9、撒隆適清涼滲透膏貼(3片) $16， 仲有更多日本直送高質產品！

日期：即日起至2025/10/12

地點：銅鑼灣百德新街22–36號名珠城1至4樓

